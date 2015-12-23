ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ СИНДРОМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ





«В первую очередь мы должны думать только о России

и подчинённых ей окраинных государствах».

Адольф Гитлер, «МОЯ БОРЬБА», XIV глава. ИГОРЬ АНДРУШКЕВИЧ

(Буэнос-Айрес, Аргентина) К возвращению Крыма в Россию!

Сегодня история пишется прямо на наших глазах: события последнего времени сделали нас свидетелями и участниками таких перемен, которые изменили облик России, резко укрепили её законное место и формат в международной политике. Присоединение Крыма и Севастополя к России коренным образом изменило наше общество. Мощный духовно-патриотический подъем сплотил всех нас вокруг интересов страны и против фашистского переворота в Киеве, грозящего не только миллионам русским на Украине, но и самой Украине, безопасности в Европе и мире.

Крымский референдум стал звоном колокола, известившего мир о возвращении России её подлинной роли на мировой арене, а день его проведения – 16 марта 2014 года, чудесным образом совпал с 70-летием Приказа о начале операции по освобождению Крыма от фашистских захватчиков в 1944 году!

Но мало кому известно, какие события истории предшествовали тем, свидетелями которых нам сегодня посчастливилось стать; в какой протяжённый и драматический контекст Запада и России они вписаны; с чего началось противостояния Запада и Востока; где и когда впервые были организованы т.н. «цветные революции»? – об этом и о многом другом в материале нашего постоянного автора из Аргентины Игоря Андрюшкевича.

КОРНИ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ПРОЦЕССА Первым конкретным открытым проявлением планомерной, долгосрочной вражды Запада против России было нападение Тевтонского ордена Меченосцев на Россию в 1242 году. Эта агрессия, её обстоятельства и результаты хорошо известны. Однако, хотя она и была первым очевидным этапом проявления антирусской политики Запада, это отнюдь не значит, что она была первым звеном этого исторического процесса. Ведь этот орден Меченосцев был одним из тогдашних ответвлений ордена Храмовников (Тамплиеров), который всего лишь за 38 лет до этого организовал другой подобный «крестовый поход» против православных территорий.

В 1204 году т.н. четвёртый «крестовый поход» осквернил и разграбил столицу православного мира Константинополь. В этом походе значительную роль играл орден Храмовников. Тогда из Константинополя было похищено (и уничтожено) множество культурных сокровищ мира, в том числе около ста тысяч рукописей. Это важно не упускать из виду: впредь все последующие «походы» Запада против иноверческих (в первую очередь православных, хотя и не только православных) территорий, всегда будут иметь своим главным последствием культурное разграбление и уничтожение. Очевидно, что такая методология может найти себе некоторое объяснение лишь в рамках каких-то общих замыслов «транскультуризации» чужих территорий.

Однако, если по отношению конкретно к России эту серию политических агрессий можно хронологически начать с тевтонских и шведских нашествий в 1240-1242 годах, совпавших с татарским нашествием, то по отношению ко всему Православию эту цепь можно проследить гораздо глубже.

Один из основоположников современной «футурологии», Герберт Кан, относил начало всех современных исторических процессов к середине XI века. Однако он не уточнял, что же тогда конкретно произошло, хотя и очевиден его намёк на откол Запада от Православия в 1054 году.

Известный английский историк (и аналитик «спецслужб») Арнольд Тойнби относит начало отдельной западноевропейской культуры на два с половиной века раньше, к 800-¬му году, т.е. к моменту провозглашения папой римским франкского вождя Карла Великого сперва «римским патрицием», а затем и «римским императором». Это был момент политического разрыва папства с Восточной Римской Империей и его альянса с германскими и норманнскими варварами, но ещё без церковного разрыва.

Ф.М. Достоевский в своей «Легенде о Великом Инквизиторе», в романе «Братья Карамазовы», тоже относит это начало к тому же времени. Он его определяет хронологически словами Великого Инквизитора: «Мы давно уже не с Тобою, а с ним, уже восемь веков». Так как действие, описываемое в этой Легенде, происходит в XVI веке, получается, что наш великий писатель и провидец тоже говорит о VIII веке: «Ровно восемь веков назад как мы взяли от него (от «страшного и премудрого духа»)... Рим и меч кесаря». Великий Инквизитор одновременно определяет и главную методологию этого великого исторического процесса: «Мы должны будем лгать». Значит, до первого проявления русофобского синдрома Запада, мы имеем два предварительных периода:

От провозглашения Карла Великого императором в 800 году, до церковного раскола в 1054-м;

От раскола в 1054 году и до нападения на Россию в 1242-м. Если расхождения между Христианским Западом и Христианским Востоком во время указанного первого предварительного периода ещё можно с натяжкой объяснить какими-то политическими недоразумениями и последствием культурных разнобоев между тогдашними западными европейцами и византийцами, то второй предварительный период русофобского синдрома Запада уже является сознательным проявлением специфических аксиополитических и геополитических тенденций Запада.

При этом нельзя упускать из виду, что именно предводители франкского государства настояли на включении вставки филиокве в христианский Символ Веры, вызвавшей формально раскол 1054 года, несмотря на изначальное сопротивление этому римских пап. Формально вставка произошла именно во время прямого верховенства франков в Риме. Известная аргентинская мыслительница и философ Кармен Бальцер (немецко-швейцарского происхождения), в одном своём докладе в «Аргентинском обществе эллинской культуры», выдвинула предположение, что разрыв Западной Церкви с Восточными Церквями в 1054 году был в значительной мере вызван необходимостью легитимации имперской власти наследников Карла Великого: если Константинопольская Церковь будет отлучена и, вследствие этого, с точки зрения Запада, потеряет свою легитимность, то, следовательно, и власть константинопольских императоров тоже станет нелегитимной. Вследствие этого, только лишь германские императоры будут легитимными. Для этого франки и настояли тогда на включении филиокве в Символ Веры, ибо знали, что Православный Восток никак с этим не согласится.

Это включение филиокве в Символ Веры первоначально произошло лишь на поместном уровне в Испании, в процессе антиарианских диспутов, но затем оно было подхвачено франками и возведено ими на глобальный уровень. По-видимому, оно было окончательно включено Римом в Символ Веры в 1015 году, в год кончины святого Владимира. Значит, в следующем 2015 году исполняется тысячелетие этой провокации. Если предположение Кармен Бальцер верно, даже можно считать, что само по себе включение слова «филиокве» и не было прямой ересью Римской Церкви, а провокацией франков, с помощью тогдашних политических факторов. Можно предполагать, что в Римской Церкви сегодня это как-то частично и учитывается. Например, в испаноязычных Риме-католических церквах Латинской Америки слово «филиокве» больше не произносится во время их Богослужений, ибо читается их сокращённый Символ Веры, без этого слова. При опросе верующих легко установить, что абсолютное их большинство даже ничего не знает о существовании этого слова. Один учёный сирийский архимандрит греко-мелькит (восточный обряд Римской Церкви), мне сказал, что он в своей жизни ни разу не произнёс «этого слова». Так, эта вставка, включённая германскими методами, сегодня исключается методами итальянскими.

Значит, уже тысячу лет тому назад, был заложен не только идеологический, но также и психологический фундамент для претензий на монопольную исключительность политической легитимности Западной Европы, а затем и всего Запада, включая Америку. Тогда эта претендуемая исключительная легитимность имела монархическую лжеимперскую окраску, а сегодня она стала демократической, вернее неодемократической. В результате тогда и начался пресловутый «Drang nach Osten», т.е. порыв (или устремление) на Восток тогдашнего альянса франков, Рима и норманнов. Сегодня этот альянс сильно подпортился, ибо значительная часть Римской Церкви поняла, что он направлен и против её собственных ценностей, ибо таковые в значительной мере тождественны также и ценностям православным.

«DRANG NACH OSTEN» Через пять лет после раскола 1054 года происходит крутая перемена в папской политике на юге Италии. Папа признает завоевания норманнскими пиратами византийских провинций на юге Италии: Апулии, Калабрии и Сицилии, в то время бывших православными и грекоязычными. В 1071 году византийский город Бари, куда были перенесены из византийской Малой Азии греческими монахами мощи Святого Николая Угодника, был оккупирован норманнами. В 1082 году норманны впервые пытаются высадиться в византийском порту Дураккиум (сегодняшнее Дураццо в Албании), из которого начиналась известная римская дорога Виа Эгнатиа в Салоники и к Константинополю. С тех пор албанское направление по традиции продолжает быть одним из излюбленных вариантов антиправославной агрессии, от которой сегодня особенно страдают сербы. Это были первые проявления главного исторического комплекса Западной Европы, упорно продолжаемого всеми лжекрестоносцами всех времён, включая Наполеона, Гитлера и НАТО. Гитлер с удовлетворением отмечает в «Майн кампф», что этот «Drang nach Osten» («Устремление на Восток») осуществлялся также и германской нацией в течение тысячи лет

Одновременно тогда же, в XI веке, формулируется недвусмысленно и доктрина этого «Дранга». Папа Григорий VII Хильдебрандт (1073-1085) провозглашает: «Неверных мусульман надо предпочитать православным христианам», каковых он называет «непослушными сыновьями Церкви». В 1096 году начинается первый «крестовый» поход Римской Церкви. В 1100 году провозглашается учреждение «латинских» феодальных государств в Сирии и Палестине, население каковых тогда ещё было в своём большинстве православным. Через столетие четвёртый «крестовый» поход, вместо того, чтобы направиться в Святую Землю, вдруг поворачивает в сторону Константинополя и путём измены захватывает его в свои руки, в день Страстной Пятницы 1204 года. После основательного разграбления всего города и кощунственного осквернения его храмов и святынь, лжекрестоносцы провозглашают в Константинополе свою собственную так называемую «Латинскую Империю» и своего собственного «латинского патриарха». Значительная доля награбленного попадает в руки Венецианской Республики, на чьих судах лжекрестоносцы были доставлены в Константинополь.

Именно в течение этих полутора веков, от разрыва с Православием в 1054 году и до насильственного захвата Константинополя в 1204 году, впервые намечаются контуры так называемого «нового мирового порядка», покоящегося в основном на двоевластии франков (то есть французов и германцев, сегодня – ведущих Европейский Союз) и норманнов (ныне – англо-американцев), в постоянно меняющихся союзах с папством римским, при двуличном отношении к мусульманскому миру. Причём крайне жестокое отношение «крестоносцев» к мусульманскому населению в Сирии и Палестине уже тогда вызвало ответное ожесточение, до сих пор сказывающееся в отношениях между Западом и мусульманским миром.

В основанном в Святой Земле, в результате первого «крестового» похода, «Иерусалимском Королевстве» начинает действовать с 1118 года новый франкский военно-религиозный орден Тамплиеров (Храмовников). Он стал так называться, ибо расположился на месте разрушенного Иерусалимского Храма, где братья Храмовники якобы вели поиски якобы скрытого под ним в недрах земли Ковчега Завета и других принадлежностей Храма царя Соломона. Через два века этот орден распускается Папой Римским, а его члены арестовываются по приказу короля Франции, на основании обвинений в ереси, но он так или иначе продолжает своё существование, иногда под видом других орденов, в Англии, Шотландии, Прибалтике, Испании, Португалии и Швейцарии, а также уходит в конспиративное подполье. Этот орден несомненно оказал сильное влияние на дальнейшее развитие Запада.

Через 38 лет после разграбления Константинополя тевтонские лжекрестоносцы устремились грабить также и Новгородскую Русь, пользуясь почти одновременным нападением татар, открывая этой агрессией длинную цепь западных агрессий, вторжений и попыток изменить исторический путь России. Святой великий князь Александр Невский отвратил тогда, в 1242 году, на Ледовом побоище, эту двойную беду от России. (Ворам и самозванцам открыли двери в Россию Смута в начале XVII века и Катастрофа 1917 года). С тех пор Православный мир оказался в тисках между двумя противоположными устремлениями: Западной Европы на Восток и Ислама на Запад.

ХРОНОЛОГИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО СИНДРОМА Если первый этап этой великой тысячелетней идеологической и геополитической войны Запада против православных территорий, в течение первых пяти веков, главным образом концентрировался на Византийской Империи, то его второй период уже обращён главным образом против России. Великий русский мыслитель А. Хомяков обратил в своё время внимание на одну проповедь католического архиепископа Парижского, во время Крымской войны, в которой было прямо указано, что все агрессии Запада против России являлись лишь отдельными звеньями одной общей исторической цепи.

Для большей наглядности можно предложить такую хронологическую схему:

1201 – Основание ордена Меченосцев на западных границах России;

1240 – Разорение столицы России Киева татарами и поражение Швеции на Неве;

1242 – Ледовое побоище с Меченосцами, вторгшимися в Россию;

1299 – Вынужденное перенесение кафедры митрополита Русской Церкви из опустошённого Киева во Владимир;

1380 – Битва на Куликовом поле с коалицией татар и генуэзцев;

1410 – Битва поляков и русских с Тевтонским орденом при Танненберге;

1458 – После первой династической унии Польши с Русско-Литовским государством в 1386 году, наступает период насильственного ополячивания и окатоличивания русского и литовского населения этого государства. Папа Римский Пий Второй, в грамоте от 11 сентября 1458 года, утвердил в нём униатскую юрисдикцию, указав в письме польскому королю Казимиру, что все «русские в его королевстве отнимаются от злочестивого монаха Ионы» (православного митрополита Ионы) и передаются униатам. Самого митрополита и его представителей папа требовал «схватить, заковать в оковы и бросить в тюрьму. А кто будет сему противиться, таковых подвергнуть тяжёлым пыткам», – предписывал папа Пий Второй.

1504 – Осуждение в Москве ереси жидовствующих, инфильтрированной в Россию с Запада.

1582 – Антоний Поссевин, иезуитский чрезвычайный посол к царю Иоанну Грозному, формулирует впервые в своём докладе Папе Римскому Григорию VIII доктрину необходимости расчленения Руси, путём транскультуризации Малороссии, «поелику вера Московского государства зависела от этой части России, которая ныне под державою польского короля».

1604 – Польско-иезуитское нашествие на Москву, ровно через 400 лет после нашествия на Константинополь.

1667 – После очередной войны с Россией, Польша впервые включает выражение «Украина» в мирный Андрусовский договор с Россией, для обозначения своих приграничных русских владений, захваченных в XIV столетии, пользуясь Татарским нашествием.

1700 – Начало великой Северной войны.

1801 – Убийство императора Павла Первого, при вероятном участии западных конспиративных лож и некоторых английских ведомств.

1805 – Начало войн с Наполеоном, возглавившим Западную Европу в результате Французской революции.

1812 – Великое нашествие «двунадесяти языков» на Россию.

1825 – Первая попытка «цветной революции» в России, с целью её расчленения, путём насильственного внедрения в неё первой федеративной конституции.

1849 – австрийский наместник в столице Галиции Львове, граф Стадион, передаёт представителям Галицкой Руси «жевто-блакитный флаг», якобы лично сшитый матерью австрийского императора Франца Иосифа.

1854 – Крымская война, в результате вторжения в Крым войск Западной Европы в коалиции с Турцией.

1882 – Изъятие, указом папы Льва XIII, Василианских монастырей в Галиции из власти Львовского униатского митрополита и подчинение их польским иезуитам с центром в Кракове, для подготовки кадров для транскультуризации Малороссии, по примеру транскультуризации греческой православной Калабрии, начиная с XIII века.

1904-1905 – война с Японией и вторая попытка индуцированного Западом переворота в России. Некоторые круги США финансируют подрывную пропаганду среди русских военнопленных в Японии.

1911 – Согласно Мельгунову, Ульянов (Ленин) начинает получать в Швейцарии субсидии от Австрии, за включение в свою программу принципа «самоопределения вплоть до отделения».

1915 – Немецкий канцлер докладывает в августе месяце немецкому кайзеру, ссылаясь на Парвуса Гельфанда (связного с Ульяновым), о желательности «оттеснения Московской империи на Восток, при отколе её западных территорий». Уже в конце 1914 года, гражданские руководители кайзеровской Германии, как следует из меморандумов и переписки её государственных руководителей, считали, что одной из главный военных целей Германии в Первой Мировой войне было «сокращение России до размеров Московского Государства, до времён Петра Великого». Уже тогда планы для достижения этой цели предусматривали захват клещами России с двух сторон: военного давления и «внутреннего революционирования в двойной форме национальной и социальной революции». Практически, все основные условия Брест-Литовского мира были уже тогда намечены и разработаны. (Смотри сборник статей на немецком языке «Немецкие военные цели в 1914-1918 годах». Deutsche Kriegsziele 1914-1918. Ullstein Buecher. 1964. Frankfurt/M). Таким образом, среди главных военных целей тогдашней немецкой империи основное место занимало расчленение России и её «оттеснение на Восток». Эту военную цель ясно сформулировал сам кайзер: «Я желаю иметь соседкой Россию, раздробленную примерно на 4-5 групп: центральную Россию, Украину, юго-восточные соединения, Закавказье и Сибирь». (История дипломатии. Том второй. ОГИЗ, 1948. Стр. 358).

1917 – Первая цветная революция в России, в результате заговора союзников России с её врагами, при участии внутренних изменников. Некоторые летучки революции печатались в посольстве одной союзной державы. Были выпущены новые банкноты, с символикой западных конспиративных лож, в том числе и со свастикой.

1917 – Германия засылает в Россию команду Ульянова, а воюющие с ней США – команду Троцкого, для организации второй «цветной революции» в России.

1917 – Провозглашение Ульяновым, на второй день после красного переворота, в первом своём «декрете», доктрины об «отмене удержания или увеличения аннексий великороссов».

1918 – Провозглашение России «федерацией», впервые за её тысячелетнюю историю. Введение принципа «самоопределения вплоть до отделения» и новых искусственных внутренних границ, как намечаемых швов для будущих расчленений, и начало перемен русских географических имён.

1939 – 15 марта представители Ватикана, Гитлера, СССР и Чешских демократов сообща решают переименовать Прикарпатскую Русь в «Закарпатскую Украину». Эта русофобская перемена зафиксирована в трёхтомной «Истории дипломатии», изданной между 1940 и 1943 годами: в первой строчке сверху 53-ей страницы третьего тома ещё говорится о «Прикарпатской Руси», а уже в четвёртой строчке снизу, на той же странице, говорится о «Закарпатской Украине».

1941 – Нападение нацистской Германии.

1942 – Государственный секретарь Ватикана монсеньор Монтини, будущий папа Павел VI, говорит представителям нацистской Хорватии о необходимости «оттеснить Византию на Восток».

1954 – Коммунистический вождь Никита Хрущёв «дарит» русский Крым «Украинской Советской Социалистической Республике».

1961 – Ватикан переименовывает свой «рутенский» (русский) униатский обряд в «украинский». Этим была частично изменена доктрина Поссевина: ввиду бесперспективности введения унии в России, было решено отдать предпочтение отколу Украины.

1981 – США и Ватикан вступают в своеобразный альянс. («Самый крупный альянс в истории человечества», пишут Carl Bernstein и Marco Politi, авторы нашумевшей книги His Holiness). Ватикан обещает поддерживать политику США в странах Варшавского договора. США, по-видимому, обещают поддерживать политику Ватикана на Балканах и на Украине.

1985 – Конгресс США, в своей резолюции 494 от 18 декабря, переименовывает Крестителя Руси, святого великого князя Владимира, во «Владимира Великого, князя Украины». Однако, согласно киевскому митрополиту Илариону, святой Владимир «не в худе и не в неведоме земли владычествоваша, но в русской, яже ведома и слышима есть всеми концы земля». А киевский летописец свидетельствует: «Крести же всю землю русскую от коньца и до коньца». Интересно, что, согласно некоторым историческим данным, сам Владимир Святой до этого крестился в Крыму, на берегу Русского моря, изначально бывшего одним из рубежов Руси, являвшейся «великим водным путём из Варяг в Греки». Буэнос-Айрес, март 2014 года.

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