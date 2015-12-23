СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ



Как будто чья-то злая дирижерская рука накануне 360-летнего юбилея организовала в Киеве майдан и устроила бойню. Ведь 8 января 1654 года вошло в историю народов России и Украины как день воссоединения. Этому предшествовало казацкое восстание 1648 года под предводительством гетмана Запорожского Войска Богдана Хмельницкого на украинских землях, находившихся тогда под польским владычеством. Вскоре восстание, направленное против притеснений польскими панами населения, православной веры и церкви, превратилось в народную войну, ибо за казаками пошло и крестьянство. Однако вести войну с регулярной польской армией было тяжело — к 1653 году восставшие уже теряли город за городом, крепость за крепостью. Оставалось одно из трех — либо погибнуть, либо сдаться на милость победителя, либо воззвать о помощи. Решено было обратиться к Российскому государству…

Богдан Хмельницкий несколько раз обращался к русскому государю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии Запорожского Войска в русское подданство. Но Москва пребывала в раздумьях. С одной стороны, присоединение, т.е. возвращение Малороссии в состав Российского царства, было задачей нескольких поколений московских государей (как и Крым для современной России!). С другой — означало новую войну с Польшей, которая, конечно же, не желала расставаться с богатыми землями и с народом, находящимся в панском рабстве. Но 1 октября 1653 года в Москве состоялся Земский собор, решивший «чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку…».

А 8 января 1654 года в древнем граде Переяславле, именовавшемся в летописях Переяславлем-Русским, состоялась Рада Запорожского Войска, принявшая решение о переходе Малороссии в подданство русского государя. Затем Богдан Хмельницкий, вся казацкая старшина и жители Малороссии принесли присягу на верность русскому государю Алексею Михайловичу и всем его наследникам «на веки». Сегодня от былой дружбы и братских отношений не осталось почти ничего. В Киеве заседает неонацистский парламент, по улицам городов марширует молодёжь с нацистскими и антироссийскими лозунгами, а на Юге-Востоке Украины уничтожают русское население.

Прав был великий Достоевский. Помните?

«По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, — не будет у России, и никогда не было, таких ненавистников и клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!.. Даже о турках станут говорить с большим уважением, чем о России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать на нее… Особенно приятно для освобожденных славян высказываться и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чисто славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации…

Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью…

России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чем же тут выгода России, из-за чего Россия билась за них сто лет, жертвовала кровью своей, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтобы пожать столько маленькой, смешной ненависти и неблагодарности?.. Для того, чтоб жить высшей жизнью, великой жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать, в конце концов, великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести, наконец, всех малых сих до себя и до поднятия ими материнского её признания — вот цель России, вот и выгода ее, если хотите. Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями, высшими целями служения человечеству, а только будут служить своим «интересам», то погибнут эти нации, несомненно, окоченеют, обессилят и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам, бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое».

«Чего же мы достигли?.. Результатов странных: главное все на нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с высокомерным снисхождением. Не спасла их от этого высокомерного презрения и самая эмиграция из России, то есть уже политическая эмиграция и полное от России отречение. Не хотели европейцы почесть нас за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в каком случае.

Мы у них в пословицу вошли. И чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более презирали они нас самих. Мы виляли перед ними, подобострастно исповедовали наши «европейские» взгляды и убеждения, а они свысока нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учтивой усмешкой, …что мы это у них все «не так поняли».

Как же быть? Стать русскими, во-первых, и прежде всего. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, тотчас же начнет и нас самих уважать. Тогда не отвертывались бы от нас высокомерно, а выслушивали бы нас. Став самими собой, мы наконец получим облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея, …нас сочтут тогда за людей, а не за международную обшмыгу...

Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе никто иной как народ наш, ...в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода заключается, — единение любви, гарантированное уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионом отрубленных голов...» («Дневник писателя» — 1876). Как всегда, слова писателя звучат очень живо и актуально, но что же будет с Украиной, как быть нам в самой России? Какой выход из создавшегося положения? Кто подскажет выход и решение вопроса?

На эти и многие другие вопросы журнал «СЕНАТОР» решил получить ответы в публикациях видных общественных деятелей России и Украины, писателей и журналистов, стремящихся обуздать проблему и вернуть свои народы к общему столу переговоров о сотрудничестве без посредников Европы и всего Запада. И это крайне важно накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в которой русские и украинцы вместе с другими народами СССР выстояли только потому, что были вместе.

Итак, первые публикации на заданную жизнью тему. ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАГРАДА Федеральный журнал «СЕНАТОР» – лауреат открытого Федерального конкурса «Санкт-Петербург. Возрождение мечты», он занял первое место в номинации «Век минувший». Этот конкурс, учрежденный общероссийской организацией работников «Медиасоюз» и Информационным управлением Администрации Президента Российской Федерации, был приурочен к 300-летнему юбилею города на Неве. Редакция журнала искренне благодарит всех своих авторов за их огромный вклад в развитии журнала и достижение такого успеха на федеральном уровне! Редакция МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛА ОДНА РОДИНА — ДВА ГОСУДАРСТВА

Историческая наука хорошо проследила динамику формирования многих современных наций. Русская и украинская — не исключение. Процесс исследования их истории бесконечен. Выявление все новых и новых подробностей развития этих наций позволяет время от времени делать важные обобщения, дающие возможность на качественно новом уровне осмысливать процесс развития русской и украинской наций.

Важные выводы можно сделать в очередной раз и сейчас. Главный из них: интеграционные процессы в национальной сфере представляют собой лишь фрагмент глобального развития человечества. Чье-то желание или нежелание затормозить этот процесс в исторических масштабах почти незаметно, но хорошо ощутимо людьми, живущими в этом стремительно меняющемся мире.

Русский и украинский народы с момента формирования их «зародыша» в виде родоплеменных отношений неуклонно продвигаются по исторической спирали к своему растворению друг в друге...

Над ходом истории люди не властны, какие бы высокие посты ни занимали, какие бы национал-патриотические теории ни изобретали... Далее ПРИМЕР ЕДИНСТВА НАРОДОВ РОССИИ

Обретение Казанской иконы Божией Матери произошло 8 июля 1579 года в Казани, через четверть века после покорения царём Иоанном Грозным Казанского ханства. В июне 1579 года Казань пострадала от страшного пожара, обратившего в пепелище часть города и половину Казанского кремля. Мусульмане злорадствовали, думая, что Творец прогневался на христиан. Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного утверждения Православия на всей златоордынской земле – будущем Востоке Российского государства.

Во время пожара сгорел и дом стрельца Даниила Онучина. Через несколько дней после пожара стрелец решил начать на прежнем месте постройку нового дома. Тогда его десятилетней дочери Матроне явилась во сне Богородица с повелением возвестить архиепископу и начальникам города, чтобы они обрели в земле, на месте недавнего пожара, Её икону. Словам девочки не придали значения, но после третьего явления Матрона слёзно упросила свою мать исполнить повеление Богородицы... Далее СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА ОКРАИНЕ РУСИ

Сегодня мировые СМИ интенсивно упоминают Украину в своих информационных и дезинформационных сообщениях. Интересно, что на испанском языке ее почему-то переименовали в «Укранию», и без никаких объяснений: всё-таки испанский считается третьим языком в мире по количеству говорящих на нём. Удивление по этому поводу усугубляется ещё и тем, что за последние десятилетия глобальные СМИ упорно твердят, что надо точно фонетически воспроизводить все современные политические реформы географических имён и названий. Так, например, город Вильно (столица Виленской Губернии Литовско-Белорусского Края Всероссийской Империи) так и назывался в течение почти семи веков, практически на всех языках, но теперь очередная власть его переименовала, а за ней вслед и все глобальные СМИ. Другой пример: имя города Темишвар (в котором его окончание «вар» является сокращением венгерского слова «варош», город) было в прошлом веке переименовано в «Темисоара», так что многие бывшие близкие и далёкие соседи этого города часто его не могли поначалу опознать с таким новым произношением. Возвращаясь к «Украине» и к «Укрании», будет небезынтересно проследить этимологию этого имени. Далее ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ СИНДРОМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

К возвращению Крыма в Россию!

Сегодня история пишется прямо на наших глазах: события последнего времени сделали нас свидетелями и участниками таких перемен, которые изменили облик России, резко укрепили её законное место и формат в международной политике. Присоединение Крыма и Севастополя к России коренным образом изменило наше общество. Мощный духовно-патриотический подъем сплотил всех нас вокруг интересов страны и против фашистского переворота в Киеве, грозящего не только миллионам русским на Украине, но и самой Украине, безопасности в Европе и мире.

Крымский референдум стал звоном колокола, известившего мир о возвращении России её подлинной роли на мировой арене, а день его проведения – 16 марта 2014 года, чудесным образом совпал с 70-летием Приказа о начале операции по освобождению Крыма от фашистских захватчиков в 1944 году!.. Далее