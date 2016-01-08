ДЕРЕВО ЖИЗНИ

(К 80-летию академика М.Л. Титаренко)

АНДРЕЙ ОСТРОВСКИЙ,

доктор экономических наук, профессор. Крестьянский мальчик, родившийся 27 апреля 1934 года в деревне с необычным названием Лакомая Буда в Брянской области, конечно, и не предполагал, что может стать всемирно известным учёным, академиком Российской Академии наук, лауреатом Государственной премии России и кавалером десятка орденов и медалей. Не мог себе и представить, что когда-нибудь биографы напишут о нем: «выдающийся отечественный учёный-востоковед, специалист по китайской философии, истории, политике, проблемам международных и межцивилизационных отношений в Евразии, развитию связей России с её дальневосточными соседями». Однако все это будет. Уже об академике Титаренко Михаиле Леонтьевиче, директоре Института Дальнего Востока – ведущего исследовательского учреждения СССР и России по странам Восточной Азии, которым он руководит вот уже почти 30 лет.

Весь его жизненный путь стал доказательством того, как много может сделать человек, честно работающий, любящий свой народ и страну и принципиально отстаивающий интересы своего государства.

Первый интерес к Китаю возник у него еще в стенах средней школы: учительница поручила ему подготовить для одноклассников политинформацию о китайских событиях – в Китае тогда шла ожесточенная гражданская война. Доклад понравился и соученикам, и учительнице, и она организовала еще одно его выступление, уже на собрании колхозников. А потом доклады о происходящем в Китае в разных аудиториях села стали для него постоянным поручением.

В 1947 году семья переехала в Барнаул, где М.Л. Титаренко закончил школу и в 1949 году поступил в Барнаульское педучилище. Эрудированный преподаватель училища В.А. Вадимов помог юноше сделать еще один шаг к выбору будущей специализации: он рассказал ученикам о педагогических идеях древнекитайского мудреца Конфуция, а потом поручил М.Л. Титаренко написать на эту тему небольшой доклад, который имел большой успех.

В 1953 году красный диплом педучилища и рекомендация педсовета открыли юноше путь для продолжения учебы в столице на философском факультете МГУ им М.В. Ломоносова. Это была одна из самых светлых сторон тогдашней действительности тех времён – открытый путь к знаниям для молодых людей. В МГУ окончательно и определился интерес М. Титаренко к изучению истории китайской философии.

В 1957 году в СССР было принято решение о расширении связей между двумя нашими народами. Из Китая в СССР приезжала молодежь для обучения в вузах и стажировки на предприятиях. До сих пор многие китайские руководители различного уровня тепло вспоминают о годах, проведенных в СССР. В феврале 1957 года была отправлена и первая группа советских стажеров в Китай в различные вузы для обучения – китайскому языку, филологии, изучения истории, медицины, архитектуры и даже производства фарфора. В ней был и Михаил Титаренко.

Через год жизнь свела его с преподавателями философского факультета Пекинского университета Жэнь Цзиюю и Фэн Юланю, уже тогда известными учеными. Как раз в 1957 году началась идеологическая кампания «пусть расцветает сто цветов, пусть соперничают сто школ». Власти призвали ученых к смелости. Но смельчаков ждала незавидная участь: уже во второй половине года началась кампания против «правых элементов». На интеллигенцию обрушились репрессии, началось её «трудовое перевоспитание». Летом 1958 года власти постановили направить студентов и профессоров ведущих университетов на обучение мудрости в крестьянскую среду для «слияния с народными массами». Михаил Титаренко был единственным иностранцем, который добровольно отправился вместе с китайскими коллегами трудиться в деревню. Изучение философии сменили полевые работы и уборка урожая. Лишь в свободное время студенты усаживались вместе с профессорами на устланном кукурузными стеблями кирпичном кане, чтобы обсудить строительство социализма и коммунистическое будущее. Однако для советского стажера полугодовая работа в китайской деревне стала редчайшей возможностью увидеть страну изнутри, посмотреть на жизнь простых людей, понять их менталитет.

Михаил Титаренко продолжил подготовку на философском факультете Фуданьского университета (1959) в Шанхае – там профессора и студенты уже прошли через перевоспитание на селе. Тогда же он выбрал тему будущей диссертации: учение древнего китайского философа Мо Ди (V в до н.э.). Наставником М. Титаренко стал видный ученый Янь Бэймин. В 1961 году Михаил получил диплом об окончании университета по специальности «философ-историк китайской философии» и диплом переводчика китайского языка. Правда, увидев первый документ, выпускник испытал шок: диплом был выписан на имя «гражданина СССР Миши» – так китайцы привыкли называть советского стажера…

Завершение учебы совпало с обострением китайско-советской политической полемики и сползанием отношений от недавней искренней дружбы к подозрительности и конфронтации, что не могло не сказаться на судьбе многих стажеров. Когда они вернулись в СССР с дипломами китайских вузов, то выяснилось, что они никому не нужны, так как все исследования по Китаю с начала 60-х годов были свернуты, Институт китаеведения АН СССР по приказу сверху был закрыт, советско-китайские торгово-экономические, научно-технические и культурные связи заметно сократились. В результате большинство из вернувшихся трудоустроилось совсем по другим специальностям. Но Михаилу повезло: он продолжил свою деятельность в КНР на дипломатической работе – сначала в Генеральном консульстве в Шанхае, затем в посольстве СССР в Пекине. В это время он продолжал целенаправленную работу по расширению научного кругозора, изучению классической философии и политической мысли Китая. В 1963 году он приступил к обучению в заочной аспирантуре философского факультета МГУ, а в 1965-м защитил кандидатскую диссертацию на тему «Древнекитайская школа моистов и их учение» и стал работать – в течение 20 лет! – в ЦК КПСС, защитил и докторскую диссертацию, посвящённую «культурной революции»; под его руководством реализуются издательские проекты, способствовавшие популяризации китайской философии в Советском Союзе. Так, в серии «Философское наследие» издательства «Мысль» в первый том вошёл раздел «Китайская философия», составителем и автором переводов и комментариев которого стал М.Л. Титаренко. Это было первое подобное издание в отечественной историко-философской литературе, затем в этой же серии вышло двухтомное собрание текстов «Древнекитайская философия». Подготовка и издание этой первой в нашей стране антологии древнекитайской мысли было осуществлено М.Л. Титаренко в сотрудничестве с В.Г. Буровым, Р.В. Вяткиным и Ян Хиншуном. В этом же издании была опубликована наиболее полная до настоящего времени подборка отрывков из памятника «Мо-цзы» в переводе ученого. В 1985 году вышла книга М.Л. Титаренко «Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение», поныне остающаяся в отечественной литературе единственным специальным исследованием этой школы древнекитайской философии. Наибольшее внимание учёный уделил социально-политическим и этическим воззрениям моистов, прежде всего их представлениям о справедливости и равенстве, сфокусированных в призыве Мо-цзы и его учеников устанавливать отношения между людьми на принципах «всеобщей любви и взаимной выгоды». Ученый подробно исследовал антиконфуцианскую критику со стороны моистов, основанную на критерии «пользы для людей» и облеченную в принципы «почитания мудрости», «возвышения единства», «отрицания нападений», «экономии в расходах».

Важным шагом в популяризации китайской мысли в СССР стала публикация в 1989 году на русском языке перевода китайского вузовского учебника «История китайской философии»; инициатива по переводу и изданию этой книги принадлежала также М.Л. Титаренко.

В 1994 году был издан первый в истории мирового востоковедения энциклопедический словарь «Китайская философия», осуществленный под непосредственным руководством М.Л. Титаренко. При подготовке издания было использовано все накопленное в отечественной синологии; к работе были привлечены китайские специалисты.

В 1985 году М.Л. Титаренко стал директором Института Дальнего Востока АН СССР. Под его руководством институт превратился в научный центр с мировым именем. Он выступил перед руководством страны с предложениями о коренном пересмотре подходов к КНР и к ситуации на Корейском полуострове. Эти инициативы способствовали полной нормализации отношений с Китаем (1989) и установлению в сентябре 1990 года дипломатических отношений с Республикой Корея.

Распад СССР принес глубокий экономический кризис, финансирование науки резко сократилось. В начале 90-х новая российская политическая элита демонстрировала подчеркнутый интерес к сближению с Западом в ущерб стратегическим интересам страны на Востоке. В непростых условиях М.Л. Титаренко проявил себя как незаурядный организатор – его институт не просто боролся за выживание, но двигался вперед, развивался, осваивая все новые научные темы и направления. Одновременно ученому пришлось выступать как патриоту отечества, аргументированно и убежденно отстаивая курс на сотрудничество и партнёрство с Китаем – великим восточным соседом России.

На рубеже веков в научном творчестве М.Л. Титаренко возникли новые исследовательские темы, связанные с осмыслением места и роли России в Азиатско-тихоокеанском регионе, отношений нового Российского государства с Китаем и другими соседями на Дальнем Востоке. Ученый ориентировал свой труд и работу Института на решение важной задачи – востоковедение было призвано внести свой вклад в анализ новых вызовов, возникших на дальневосточных рубежах России, дабы помочь сохранению целостности нашей страны, развитию её экономической мощи на восточных рубежах, возрождению её духовных богатств. Центральными стали тезисы о развитии России с опорой на сотрудничество со странами Восточной Азии, о необходимости поддержания равновесия между восточным и западным векторами российской политики. Во времена президентства В.В. Путина эти идеи уже восприняты частью отечественной политической элиты. Однако в сложные и драматичные для России 90-е годы продвижение этих концепций требовало больших усилий, оно сталкивалось с непониманием, предвзятостью и откровенным безразличием.

Рассмотрению места России в Азиатско-Тихоокеанском регионе посвящены шесть монографий М.Л. Титаренко: – «Россия и Восточная Азия. Вопросы международных и межцивилизационных отношений» (М., 1994);

– «Россия лицом к Азии» (М., 1998);

– «Китай: цивилизация и реформы» (М, 1999);

– «Россия: безопасность через сотрудничество. Восточно-азиатский вектор» (М., 2003);

– «Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии» (М., 2008);

– «Россия и её азиатские партнёры в глобализирующемся мире. Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы» (М., 2012). Красной нитью через эти труды проходит призыв к выстраиванию гармоничных отношений между Россией и её дальневосточными соседями, к учету культурно-цивилизационных факторов при анализе внешнеполитической и экономической проблематики.

Академик Титаренко исходит из того, что «само положение России на евразийском пространстве предопределяет её роль связующего звена между Европой и Восточной Азией, географического стержня целостного мирового устройства, фактора сближения и взаимоувязки западной и восточной цивилизаций, политической культуры, моральных и идеологических ценностей». Подобное сближение может происходить лишь на основе диалога цивилизаций, терпимости и внимательности к иным культурам, отказа от попыток насильственной трансформации чужих ценностей.

Важное место в работах академика М.Л. Титаренко посвящено проблемам возрождения российского национального самосознания, его защиты от размывания в условиях глобализации, налаживанию созидательного диалога культур, позитивному осмыслению азиатского аспекта российской культурной идентичности. Ученый полагает, что восточный вектор российской политики является своего рода «константой», история которой насчитывает многие столетия. Другое дело, что в ходе крутых переломов в российской истории эта составляющая иногда уходила в тень. Сильное культурно-цивилизационное влияние на Россию со стороны Западной Европы – это реальность. Куда сложнее разобраться с азиатским направлением и понять – является ли это направление российской политики лишь функциональным, либо оно также имеет в своем основании цивилизационную подоплеку.

Ученый отмечает, что после распада СССР сегодняшняя Россия стала «более азиатским государством», чем Российская империя до 1917 года или СССР, поскольку потеря влияния в Восточной Европе и обретение независимости бывшими союзными республиками в западной части СССР «сместили» Россию в Азию. М.Л. Титаренко доказывает, что в российской политике азиатско-тихоокеанский и евро-атлантический векторы должны быть равноценны, ибо в противном случае Россия будет обречена на увеличение разрыва между западными и восточными регионами. Азиатский вектор сотрудничества является не только инструментом поддержания добрых отношений с восточными соседями, но и орудием сохранения целостности России, то есть её внутренней безопасности. Выравнивание приоритетов между Западом и Востоком позволит максимально эффективно использовать преимущества географического положения России. Это стимулирует развитие восточных районов страны, способствует включению в международную интеграцию Сибири и Дальнего Востока, создаст шанс для более сбалансированного вхождения России в глобальную экономику. Предлагаемая М.Л. Титаренко неоевразийская культурологическая схема восходит к работам представителей «старо-евразийского» течения в русской эмиграции 1920-30-х гг. (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский), противопоставлявшего исторические судьбы и интересы России и Запада, трудам В.В. Вернадского о ноосфере и разработкам Л.Н. Гумилева. Ученый подчеркивает, что в отличие от евразийцев первой половины ХХ века, неоевразийство более не противопоставляет друг другу европейское и азиатское измерение России, не стремится к замкнутости и обособлению, не отказывается от восприятия импульсов иных культурных традиций. Неоевразийство заявляет о себе как «принцип цивилизационной открытости, симфонического диалога и синтеза качественно разных по своей природе культур Востока и Запада». Это не только путь возрождения России, но и глобальный проект, способный заложить основы для будущего созидательного взаимодействия цивилизаций.

Эти размышления о диалоге культур рождались ещё в 90-е годы прошлого века на фоне полемики с двумя нашумевшими в то время концепциями американских учёных – «конфликта цивилизаций» С. Хантингтона и «конца истории» Ф. Фукуямы, возникшими как осмысление новой глобальной культурной реальности, сложившейся после распада СССР и завершения построенного на идеологии советско-американского противоборства. Хантингтон предупредил о возможном расколе человечества по линиям этнокультурных и религиозных границ. Фукуяма, напротив, предположил, что Западу более ничто не угрожает, поскольку все страны и народы теперь сплотятся воедино, выбрав модель демократического общества американского типа. В конце 90-х спор о «конфликте цивилизаций» и «конце истории» слегка угас, чтобы разгореться с новой силой после терактов 11 сентября 2001 года, обостривших противоречия между Западом и исламским миром, а также вдохновивших американское руководство на меры по насильственной демократизации Ближнего Востока.

На этом фоне особую значимость обретают призывы неоевразийства к религиозной терпимости, взаимному уважению между культурами. По словам М.Л. Титаренко, подлинное евразийство может быть охарактеризовано как диалог культур и дружеское сотрудничество, это «пример синтеза западного рационализма и духовной мудрости Востока», который воспринимает «русскую культуру как синтез Востока и Запада на основе развития собственных самобытных начал» и приоритета духовности. «Система евразийских ценностей, стержнем которых являются духовные ценности христианства, является моделью равноправных отношений различных цивилизаций, признающей их право на существование, развитие и сотрудничество с другими цивилизациями, другими культурами».

Кажется, что нынешняя Россия очень далека от евразийского идеала – ведь ценности коллективизма, сопереживания и равенства, сохранившиеся в идеологически трансформированном виде в советскую эпоху, были сильно потеснены в ходе общественно-экономических перемен 90-х годов прошлого столетия. Ученый призывает к защите этих ценностей и их адаптации к новым реальностям, указывая в качестве возможного примера на китайский путь сочетания национальной самобытности с освоением иностранной культуры. Этот путь пролегает через четкое разделение собственной цивилизации на материально-инструментальную и духовную сферы. При этом национальные духовные ценности свято оберегаются, их трансформация идет медленно, а защитники национальной культуры действуют сознательно и открыто, не опасаясь упреков в косности и консерватизме.

На этом уровне проблемы международных отношений и межцивилизационного диалога сливаются воедино. Гармоничное взаимодействие со странами Восточной Азии окажется невозможным, если Россия будет пытаться навязывать им чуждые ценности. Напротив, Россия лишь укрепит свою национальную идентичность, если научится восточноазиатскому опыту ассимиляции иных традиций без ущерба для собственного цивилизационного «стержня».

Академик Титаренко глубоко проанализировал проблемы сохранения национальной культурно-цивилизационной традиции в ходе быстрого реформирования общества и его включения в процессы глобализации. Хотя в центре рассмотрения проблемы находится Китай, ученый обращается к проблемам развития региона в целом, полагая, что сформировавшаяся в последние десятилетия «восточноазиатская модель развития» демонстрирует миру наличие альтернативных путей строительства демократии и рыночной экономики, которые не сводятся к копированию западной модели. Азиатский финансовый кризис 1997 года подтолкнул многих зарубежных исследователей к критике «восточноазиатской модели развития». Однако большим заблуждением стала их попытка использовать кризис для полного отрицания «азиатских ценностей».

М.Л. Титаренко подчеркнул, что в основе по-прежнему перспективной «восточноазиатской модели» роста лежат устойчивые и позитивные по сути своей духовные ценности. Ученый отметил, что азиатский кризис был обусловлен серьезными ошибками региональных политических и экономических лидеров, в том числе и тех, что неустанно клялись в верности своим национальным ценностям. Однако к их просчетам можно отнести не только недостаточность либерализации экономики и демократизации политики своих стран, на что указывают многие западные исследователи, но и отказ от собственных цивилизационных устоев, сопровождавшийся некритическим и бездумным усвоением западных ценностей общества потребления, подрывающих мобилизующие факторы функционирования экономик азиатских стран.

При анализе будущего Китая и перспектив его взаимодействия с окружающим миром ученый опирался на комплексное рассмотрение адаптивных способностей к модернизации и к требованиям индустриального общества современной китайской цивилизации с её многотысячелетними духовными традициями. Обсуждая экономические успехи китайских реформ последних двух десятилетий, М.Л. Титаренко отметил глубинный цивилизационный парадокс, связанный с нынешним ростом потенциала Китая. С одной стороны, чаемый Западом переход Китая на позиции западных ценностей способен привести страну к политическому кризису, замедлить её экономическое развитие и вызвать разрушительный хаос. Последствия этого будут тяжелы не только для самих китайцев, но и для мира в целом. С другой стороны, мощь Китая зачастую воспринимается как угроза стабильности западной цивилизации, что толкает западных политиков к алармизму и разработке программ «сдерживания» Пекина. Не желая того, Запад попадает в ловушку выбора между двумя тупиковыми сценариями, один из которых подчинен стремлению переделать мир по американскому образцу, другой же движим страхом перед чужой мощью, воспринимаемой как враждебная сила. Выход из этой ловушки возможен лишь на основе признания равноправия и многообразия цивилизаций и социально-политических укладов.

М.Л. Титаренко оптимистично оценивает перспективы дальнейшего развития Китая и сохранения его целостности. Он указывает на ряд фундаментальных особенностей китайской традиционной цивилизации, способных помочь преодолеть трудности. Среди них стремление к социальной гармонизации, дух созидательности, этническая гомогенность населения и высокая этническая сплоченность ханьцев, высокая адаптивность и способность к «перевариванию» иностранного опыта. Ученый подчеркивает, что заимствование китайского опыта в России более не может сводиться к копированию конкретных шагов реформы, время для такого заимствования уже ушло. Для России куда важнее китайская цивилизационная методология, позволяющая отстаивать и развивать национальную самобытность – сперва «переваривание» достижений мировой цивилизации с учетом собственных традиций, и лишь потом их использование.

Более того, по мнению учёного, в нынешнее время стремительно растёт роль Китая в мировом развитии, не только в цивилизационном, но и в политическом и экономическом плане. Китай уже занимает 2-е место по объёму валового внутреннего продукта, а в 2013-м занял I место в мире по объёму внешней торговли. В результате резко возросла роль и ответственность КНР в решении глобальных проблем развития мировой экономики и вопросов безопасности. Китай становится одним из главных двигателей развития мировой экономики и принимает все больше участие в вопросах мировой политики. В этих условиях все более важную роль в формировании конструктивных подходов к мировым делам должно играть сотрудничество Китая с Россией в формировании нового, более справедливого демократического порядка на мировой арене. Как справедливо указал М.Л. Титаренко, «Россия и Китай – две державы – проявляют подлинно инновационный подход к формированию новой архитектоники мира и международной безопасности» (2012).

М.Л. Титаренко с тревогой указывает, что в нынешнем Китае размывается не только официальная партийная идеология, но и традиционные этические ценности трудолюбия и коллективизма. В сочетании с ростом национализма в духовной атмосфере Китая может скопиться взрывоопасная смесь: если экономический подъем прекратится, то китайское общество, привыкшее за четверть века к головокружительному росту, может этого не выдержать. Ученый отмечает две угрозы будущему Китая, и обе они находятся внутри страны. Первое – это «соблазн быстрого обогащения, построения потребительского общества американского образца», недостижимый из-за явной невозможности обеспечить всем китайцам райскую жизнь по заокеанским стандартам на базе имеющихся ограниченных экологических ресурсов. Вторая угроза – «имперский соблазн», реанимация традиционных амбиций китаецентризма и гегемонизма.

Особое внимание М.Л. Титаренко в своих работах уделяет проблемам стратегического сотрудничества России на дальневосточном направлении, обращает внимание российской общественности на то, что необходимо уделять внимания восточному вектору российской политики, развивать связи со странами Востока, где растут новые центры экономической силы и политического влияния. Ученым был сделан важный вывод о том, что «российским интересам отвечает сценарий всестороннего взаимодействия, соразвития с Китаем».

Научные интересы М.Л. Титаренко весьма широки. Помимо проблем развития Дальнего Востока России, перспектив российско-китайских отношений и ситуации в самом Китае в сферу деятельности ученого входит и определение места и роли России и Китая в Восточной Азии, включая Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию. В связи с растущей ролью Китая в мире в работах учёного много внимания уделено проблемам взаимодействия России и Китая в Центральной Азии в новых условиях, в которых высказывается необходимость активизации деятельности ШОС не только в политической, но и в экономической и гуманитарной сфере. В центре внимания ученого уже много лет находятся проблемы Корейского полуострова и предлагаются пути их решения.

По инициативе М.Л. Титаренко Институт Дальнего Востока РАН совместно с китайскими и индийскими коллегами организовал постоянно действующий семинар, посвященный научному обсуждению проблем в формате трехстороннего сотрудничества Россия – Индия – Китай (РИК). Возникший позже формат БРИК (РИК плюс Бразилия) «объективно опирался на организационные и концептуальные наработки трехстороннего индийско-российско-китайского взаимодействия (цели, принципы, приоритеты, поэтапное институциональное становление – от неофициальных консультаций к механизму встреч глав МИД и саммитам при параллельном развитии секторального диалога)».

Ученый провел многосторонний анализ проблем российско-китайского взаимодействия, заключив, что, несмотря на различия в путях реформ, у России и Китая есть хорошие перспективы для добрососедства. Более того, у обеих стран есть огромный и все еще недостаточно используемый потенциал экономического сотрудничества. М.Л. Титаренко отмечает, что главным побудительным мотивом в активизации российско-китайского стратегического взаимодействия явились изменения на мировой арене и рост противоречий в отношениях с Западом. «К середине 90-х годов ХХ века стало ясно, что вхождение России и Китая в «цивилизованный (в «западном» понимании) мир» не состоялось. И та, и другая держава, с точки зрения Запада, остались его основными потенциальными противниками».

Особое внимание ученый посвятил осмыслению цивилизационной миссии китаеведения (и востоковедения в целом), не только способствующих познанию Китая и востока, но и «обеспечивающих переход от контактов и диалога к взаимопониманию и равноправному сотрудничеству социумов и их культур». В мировом масштабе синология превращается в инструмент цивилизационного общения Запада и Китая, при этом «особенностью российского китаеведения является то, что оно проникнуто духом евразийства, подчеркнутого равноправного отношения к Китаю, китайской цивилизации, стремлением к взаимопониманию и взаимообогащению, к симфонической гармонии культур». М.Л. Титаренко подчеркивает роль востоковедения в изучении «цивилизационных координат» российской культуры и в формировании адекватной политики государства на восточном направлении. В этом плане решающую роль играет многотомная, многодисциплинарная энциклопедия «Духовная культура Китая», главным редактором которой стал академик М.Л. Титаренко. Энциклопедия замышлялась как научное, и вместе с тем просветительское издание, способное удовлетворить растущий интерес общества к китайской культуре. Реализация проекта заняла более десяти лет. В издательстве «Восточная литература» РАН было издано шесть томов энциклопедии: «Философия» (2006), «Мифология. Религия» (2007), «Литература. Язык. Письменность» (2008), «История. Политика. Идеология. Право» (2009), «Наука. Технологии. Военная мысль. Медицина. Образование» (2009) и «Архитектура. Каллиграфия. Живопись. Ремесло. Музыка и танец. Театр и кино» (2010). Это солидные книги с изящным графическим оформлением в стиле традиционного китайского книгоиздания, качественными цветными иллюстрациями, подробные указатели снабжены иероглификой. Каждый том состоит из трех разделов – общий раздел, куда входят развернутые статьи и очерки по главным проблемам тома; словарный раздел, где в алфавитном порядке размещены статьи о китайских терминах, течениях мысли, персоналиях и произведениях; справочный раздел, куда входит библиография, различные указатели (имен, терминов, географических названий, понятий, произведений), а также карты и хронологические таблицы. Научная и организационная деятельность М.Л. Титаренко получила заслуженное признание российской и международной научной общественности. В 1997 году он был избран членом-корреспондентом, а в 2003 году – действительным членом Российской академии наук. Ранее был избран академиком Российской академии естественных наук, действительным членом Международной академии информатизации. М.Л. Титаренко – почётный доктор Гаванского института Азии (Республика Куба), почетный доктор Ханьянского (Республика Корея) и Цзилиньского (КНР) университетов, почетный профессор Хэйлунцзянской академии общественных наук (КНР), советник Международной конфуцианской ассоциации, вице-президент Международной ассоциации по изучению китайской философии (США), член Европейской ассоциации китаеведов.

М.Л. Титаренко является председателем Научного совета РАН по проблемам изучения современного Китая и Международного научного совета по проблемам мира, безопасности и развития в Восточной Азии, президентом неправительственной организации «Российское общество солидарности и сотрудничества стран Азии и Африки», председателем Общества российско-китайской дружбы, членом Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, а с 2003 г. – членом Исполнительного совета этого комитета, членом Президиума Российско-японского комитета XXI века, членом Совета неправительственных организаций при Председателе Государственной Думы РФ (с 1998 г.). М.Л. Титаренко – член редколлегий ряда российских и зарубежных китаеведческих и политологических журналов, а также международных научных советов Цзилиньского (Чанчунь, КНР) и Ханьянского (Республика Корея) университетов.

М.Л. Титаренко награжден двумя орденами «Знак почёта», орденом Почёта РФ, орденом Республики Корея «За заслуги в дипломатической службе (медаль Хункван)». В 1995 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». Он является лауреатом премии Российской академии наук имени Е.В. Тарле. * * * ...Когда-то в далёком 1949 году, поступив в Барнаульское педучилище, пятнадцатилетний Михаил Титаренко посадил под окнами родного дома саженец клёна. Через 50 лет он посетил родные места и нашёл у дома высокий, широко раскинувший ветви, кряжистый и крепкий клён, дающий густую прохладу людям в знойную погоду. Вот так и сам Титаренко: он прочно и крепко стоит на этой земле, и раскидистое дерево его жизни своими корнями и ветвями всё больше связывает народы, страны и эпохи, помогая соками и светом знаний прошлого и настоящего зеленеть листве будущего.



