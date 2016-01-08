ГЕРМАНИЯ ПРОТИВ УКРАИНСКОГО ФАШИЗМА

(резкая критика в Бундестаге против канцлера ФРГ Ангелы Меркель)

В редакцию Федерального журнала «СЕНАТОР» поступило Обращение пресс-штаба Международного правозащитного движения «Мир без нацизма», которое показывает, что борьба за справедливое устройство мира становится всё больше осознанной необходимостью и получает всё большую поддержку, преодолевая государственные границы и сопротивление властных элит. В Обращении говорится:

Международное Правозащитное Движение «Мир без нацизма» призывает всех европейских политиков, которые исповедуют истинные принципы демократии, которым дорог мир, присоединиться к позиции депутата Бундестага ФРГ доктора Сары Вагенкнехт и воздействовать на руководство своих стран во имя недопущения возрождения неонацизма, борьбы с антисемитизмом и восстановления справедливости, а также приложить все силы для ликвидации военного очага на территории Украины.

Президент МПД «Мир без нацизма» Борис Шпигель подчеркнул, что продолжение геноцида против собственного народа, эскалация конфликта – это ни что иное, как попытка деструктивных сил сорвать экономические и гуманитарные договорённости между Россией и западными партнёрами.

В своей речи Сара Вагенкнехт обвинила канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что её политика ведёт к катастрофе всю Европу. Более того, Вагенкнехт рассказала о фактах обмана властями Германии населения относительно событий в Украине:

«Если проблемы кризиса не чувствуют те, кому была выгодна эта «заварушка», если бедность в Европе продолжает расти, если социальное неравенство выходит из-под контроля, - то такая Европа погибнет, и в этом Вы тоже виноваты, г-жа Меркель.

В Украине Европа уже потерпела поражение. Страна захлёбывается в гражданской войне. И как же хорошо звучат ваши красивые обещания, которые вы давали Украине ещё несколько месяцев назад. Вроде, немецкое правительство хотело поддерживать те силы, которые были за демократию, свободу и за Европу. И те, которые против олигархов, бедности и коррупции. Сегодня вы поддерживаете правительство, в котором четыре министра принадлежат националистической партии, которая открыто выступает против евреев и русских. Правительство, которое этот конфликт по-настоящему разожгло и сегодня ведёт жестокую войну против своего же народа. Вы поддерживаете президента, который свою предвыборную кампанию провёл за свои же наворованные миллиарды и при помощи своего телевидения. Олигарх, который ничем не отличается от Януковича с его коррупцией, гангстерскими методами и сомнительными делами. И кстати, он же был его министром. И чтобы за это вам не было стыдно, вы обманываете общественность, что действительно происходит в Украине. Вы скрываете, что богатые украинские олигархи, как и военные главари талибов в Афганистане, финансируют свои частные армии. Скрываете, что они без стыда грабят страну, в то время как большая часть населения живёт в угнетающей нищете. Нищета, которая только из-за предписанных Европой и МВФ сокращений будет дальше увеличиваться. Вы скрываете, что вооружённые группы бойцов «Правого сектора», как и прежде, находятся на Майдане, что представители партии левых во многих частях Украины не могут из-за опасности за свою жизнь и здоровье выходить на улицы. И то, что правительство, вместо того, чтобы разоружить этих мародёров из нацистских группировок – запретило Коммунистическую партию.

Убийство более сорока мирных жителей в Доме профсоюзов в Одессе, который был этими правыми подожжён и в котором заживо сгорели люди – это, к сожалению, не русская пропаганда, а страшная реальность. Реальность, которая с нарисованной вами картиной открытой, проевропейской Украины, ничего общего не имеет. Не безответственно ли это? Правительство, которое так открыто нарушает элементарные принципы демократии, да ещё и при поддержке миллиардов от Европы. Не было бы лучше поспособствовать тому, чтобы наворованные миллиарды наконец-то вернулись жителям Украины. Этих денег достаточно, чтобы решить финансовые проблемы Украины. И выполнить изначальные требования Майдана – покончить с олигархами и коррупцией, установить демократию и улучшить социальное обеспечение...» Полный текст выступления депутата из Социал-демократической партии Сары Вагенкнехт посмотрите на этом видео»: Оригинал речи:

Пресс-штаб МПД «Мир без нацизма»