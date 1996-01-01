ОБРАЗОВАНИЕ — ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРА!

(Специально для журнала «СЕНАТОР»)



ИРИНА БОКОВА,

Генеральный директор ЮНЕСКО — Организции

Объединенных наций по делам образования, науки и культуры. Принятие в прошлом году Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года* и подписание Парижского соглашения по климату ознаменовало собой важный поворотный этап в стратегиях развития.

Новая повестка дня опирается на комплексное представление об экономических, социальных и экологических аспектах устойчивого развития. Лежащая в её основе концепция является глобальной, она объединяет все страны и отказывается от традиционного разделения мира на Север и Юг. Более того, все 17 целей были разработаны как единая взаимосвязанная повестка дня.

Общая идея ясна. Мы не можем отстаивать гендерное равенство, не принимая мер по укреплению продовольственной безопасности. Плохое качество воздуха и экстремальные погодные явления могут стать причиной закрытия школ и сделать обучение невозможным. И, напротив, обеспечение качественного образования для всех играет ключевую роль в борьбе с неравенством и предотвращении конфликтов. Все эти проблемы взаимосвязаны.

Образование является центральным элементом этих комплексных связей — это главная идея опубликованного 6 сентября 2015 г. Всемирного доклада ЮНЕСКО о мониторинге образования, в котором рассматривается потенциал образования для достижения всех 17 новых целей в области устойчивого развития.

Образование — это не только право человека, но и движущая сила преобразований, способствующих устойчивому развитию и смягчению последствий изменения климата. Выполнение глобальных обязательств в области образования к 2030 году может предотвратить 3,5 млн детских смертей в период 2040-2050 гг. только в странах Африки к югу от Сахары, а также помочь 60 млн человек вырваться из нищеты в беднейших странах мира. По нашим оценкам, обеспечение всеобщего охвата полным средним образованием в странах с низким уровнем доходов будет способствовать росту доходов на душу населения на 75% к 2050 году.

Образование является важным фактором радикальных преобразований в интересах устойчивого развития в различных областях, способствуя росту производительности сельского хозяйства, улучшению состояния здоровья и искоренению нищеты. Однако для того, чтобы задействовать его потенциал, нам необходимо преодолеть серьезные препятствия.

Прежде всего, речь идет о детях, не посещающих школу, число которых на сегодняшний день достигает 263 млн: 61 млн — на уровне начальной школы, 60 млн — на уровне первых классов средней школы и 142 млн — на уровне старших классов средней школы. Кроме того, 758 млн взрослых по-прежнему остаются неграмотными, причем большинство из них составляют женщины. Дети, находящиеся в районах конфликтов, составляют одну треть от общего числа детей, не посещающих школу; растет число нападений на школы. Статистика показывает, что вероятность непосещения школы детьми-беженцами возрастает в пять раз.

Самая тяжелая ноша выпала на долю девочек и женщин. 32 млн девочек не посещают начальную школу, еще больше число лишенных возможности посещать школу девочек-подростков. Только 1% женщин из беднейших семей, проживающих в сельских районах, завершают второй этап среднего образования.

При сохранении нынешних тенденций цель всеобщего охвата законченным начальным образованием будет достигнута лишь к 2042 году, на уровне неполной средней школы это произойдет только в 2059 году, а всеобщий охват полным средним образованием станет возможен не раньше 2084 года. Беднейшие страны смогут обеспечить всеобщий охват начальным образованием на 100 лет позже, чем самые богатые страны.

Факты свидетельствуют также и о том, что большинство систем образования не обеспечивает удовлетворения рыночного спроса: к 2020 году дефицит работников, имеющих высшее образование, составит 40 млн человек.

В то же время образование продолжает страдать от хронической нехватки финансирования: для компенсации ежегодного дефицита финансирования в размере 39 млрд долл. потребуется увеличить объем помощи в шесть раз.

Доклад ЮНЕСКО показывает, что при сохранении нынешних тенденций только 70% стран с низким уровнем доходов достигнут определенных для начальной школы целей к 2030 году. Находящиеся в наиболее неблагоприятном положении девочки из стран Африки к югу от Сахары смогут пойти в школу только в 2086 году, если мы будем продолжать работать в том же ритме.

Вот поэтому мы не можем действовать по старинке!

Нам необходимы новые подходы, в которых образованию отводится первое место, необходимо объединить наши усилия во всех областях деятельности. Нам нужен резкий разрыв с прошлыми тенденциями, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, для того, чтобы использовать потенциал образования во всех сферах.

К примеру, программы школьного питания способствуют не только сокращению голода и улучшению качества питания, но и росту посещаемости школ и удовлетворению потребностей обездоленных групп населения. Такие новые подходы лежат в основе партнерских связей между ЮНЕСКО, ЮНФПА и структурой «ООН-Женщины», цель которых заключается в решении межотраслевых проблем, препятствующих расширению прав и возможностей девушек и женщин. С учетом взаимосвязи такого большого количества вопросов нам необходимы именно такие формы сотрудничества, которые позволят добиваться результатов во всех сферах.

Никто не говорит о том, что это легкая задача. Нам всем необходимо обдумать эти вопросы, объединиться и перейти на другие принципы разработки политики, начиная с различных областей образования.

Это означает также необходимость переосмысления целей образования с тем, чтобы стимулировать развитие навыков, привычек и моделей поведения, которые будут нужны всем обществам сегодня и завтра. Школы здесь вновь призваны сыграть важнейшую роль. Меня воодушевляет тот факт, что экологические вопросы постепенно выходят в школе на первый план. Школы, частные предприятия и общины должны работать вместе и ориентироваться не только на экономический рост, а сосредоточиться на устойчивом развитии и потреблении, борьбе с неравенством, повышении осведомленности относительно изменения климата.

Идеи Повестки-2030 ясны: процесс обучения должен идти на протяжении всей жизни и помогать гражданам разобраться со сложными взаимосвязанными вопросами, которые на протяжении десятилетий рассматривались изолированно друг от друга. Возьмем пример управления водными ресурсами. Государственные и частные партнеры, фермеры и ведущие промышленные предприятия зачастую ведут конкурентную борьбу за пользование водными ресурсами, вместо того чтобы сотрудничать, что гораздо более выгодно, но для этого необходимо правильное образование. Сотрудничеству необходимо учить.

Новая повестка дня ставит масштабные цели — и это правильно. Для достижения целей в области устойчивого развития нам нужно действовать, а не только говорить о преодолении обособленности: необходимо разработать и осуществлять комплексные планы и мероприятия, объединяющие различные секторы, уровни управления и типы субъектов. Решение этих задач требует также выделения новых средств: текущий объем помощи в целях развития, составляющий 5,5 млрд долл. в год, ничтожно мал по сравнению с потребностями и уровнем отдачи, на который мы могли бы рассчитывать при условии повышения объемов инвестиций. Образование — это важнейший фактор построения лучшего будущего для всех, но для этого необходимо действовать сейчас, сообща, используя новые подходы, определив новые обязательства.

* В прошлом году в Инчхоне (Республика Корея) участники Всемирного форума по образованию приняли Декларацию и Глобальный план действий на период до 2030 года. Эти документы призваны обеспечить возможность для всех учиться и получать необходимые знания и навыки, хотя на сегодня около 120 миллионов детей по всему миру лишены доступа к образованию.

В Декларации содержится призыв к государствам обеспечивать всеобщее, справедливое, качественное образование для всех. В документе изложены основные положения по координации, финансированию и мониторингу реализации повестки дня на глобальном, региональном и национальном уровне в ближайшие 15 лет.

Авторы документа настоятельно рекомендует государствам обеспечивать всем гражданам равный доступ к образованию на протяжении всей их жизни.

— Для всех нас принятие Декларации является огромным шагом вперед — отметила тогда Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. — Она отражает наше стремление обеспечить наших детей и молодых людей знаниями и навыками, которые им нужны для того, чтобы вести достойную жизнь, реализовать свой потенциал и иметь возможность вносить вклад в развитие обществ.

ИРИНА ГЕОРГИЕВНА БОКОВА

Родилась 12 июля 1952 года в Софии (Болгария). Занимает пост Генерального директора ЮНЕСКО с 15 ноября 2009 года и была с успехом переизбрана на второй срок в 2013 году. Она является первой женщиной и первой представительницей стран Восточной Европы, возглавившей эту Организацию.

В качестве Генерального директора ЮНЕСКО Ирина Бокова принимает активное участие в международных усилиях по обеспечению гендерного равенства, качественного образования для всех и борьбе с финансированием терроризма посредством предотвращения незаконного оборота культурных ценностей.

Будучи лидером в борьбе с расизмом и антисемитизмом, Ирина Бокова руководит работой ЮНЕСКО в области сохранения памяти о Холокосте и знаний о нем и стала первым Генеральным директором Организации, назначившим специального посланника по просвещению по вопросам Холокоста.

Она является ведущим идеологом обеспечения качественного образования для всех и возглавляет борьбу за гендерное равенство, ставшее её личным приоритетом для Организации. Деятельность в других областях включает в себя обеспечение научного сотрудничества в интересах устойчивого развития, как, например, системы раннего предупреждения о цунами, соглашения об управлении трансграничными водами и глобальная информационно-разъяснительная работа по вопросам безопасности журналистов и свободе выражения мнений.

Ирина Бокова получила диплом Московского государственного института международных отношений и продолжила образование в США в университете штата Мэриленд и Школе государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, после чего в 1977 году она начала работу в Министерстве иностранных дел Болгарии в департаменте по делам ООН. В Постоянном представительстве Болгарии при ООН в Нью-Йорке она отвечала за политические и правовые вопросы, а также была членом болгарской делегации на конференциях ООН, посвященных положению женщин, в Копенгагене (1980), Найроби (1985) и Пекине (1995). В качестве члена парламента (1990-1991 и 2001-2005) она выступала за вступление Болгарии в Европейский союз и НАТО и участвовала в разработке новой Конституции страны.

Ирина Бокова занимала пост временно Исполняющей обязанности министра иностранных дел, была координатором отношений между Болгарией и Европейским Союзом и послом Болгарии во Франции, Монако и ЮНЕСКО, а также личным представителем Президента Республики Болгария в Международной организации франкоязычных стран (OIF). Будучи секретарем Совета министров по вопросам европейской интеграции и временно исполняющей обязанности министра иностранных дел, Ирина Бокова последовательно выступала за европейскую интеграцию. Она является одним из учредителей и председателем Европейского политического форума — неправительственной организации, созданной для содействия европейской идентичности и поощрения диалога в целях преодоления разделительных линий в Европе. Эта работа является примером её деятельности в поддержку ценностей диалога, разнообразия, достоинства и прав человека. Ирина Бокова является исполнительным секретарем Руководящего комитета Глобальной инициативы Генерального секретаря ООН «Образование — прежде всего» (ГИОП) и одним из заместителей председателя Комиссии по широкополосной связи.

Ирина Бокова награждена государственными наградами многих стран мира и является почетным доктором крупнейших университетов.

Помимо родного языка, Ирина Бокова владеет английским, французским, испанским и русским языками.

Она замужем, двое её взрослых детей живут и работают в Соединенных Штатах Америки.