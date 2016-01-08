ГЕОПОЛИТИКА: ПРЕФЕРАНС С ТЕМНЕЙШИМ

ЮЛИЯ БРАЖНИКОВА Прошедшие 8-10 июля саммиты БРИКС и ШОС, с обилием встреч на полях, были острой костью в горле США ещё задолго до своего начала. В желании хоть как-нибудь нейтрализовать внешнеполитические успехи Путина, наши изобретательные партнёры судорожно пытались использовать все опробованные способы прессинга по доступным им точкам.

Последний фейк Госдепа под условным названием «Раскол в Кремле», судя по всему, не сработал. Все попытки очернить руководителей силовых структур, близких к правительственным верхушкам, провалились. Ни самого Президента, ни близких ему политиков не удалось подставить ни через убийство Бориса Немцова, ни через инциденты с Кадыровым, ни через эскалацию конфликта на Донбассе, ни через стрелы, запускаемые время от времени то в Шойгу, то в Иванова, то в кого-нибудь ещё.

Судя по эмоциональной перенасыщенности и географическому размаху событий, предшествовавших переговорам в Уфе, на сей раз Америка решила сыграть с Путиным в превентивную карточную игру, где каждый участник, в порядке строгой очерёдности, делает ход, попутно накапливая бонусы от дяди Сэма. Набранные очки, видимо, предполагалось выставить в виде суммарного счёта на обозрение мировой общественности. Это, по замыслу авторов, должно было оказать отпугивающее и отрезвляющее воздействие на российских союзников.

В качестве используемых инструментов были задействованы самые разнообразные представители мирового сообщества: 1) подконтрольные Госдепу политические элиты постсоветских государств, организовавшие блокаду Приднестровья и пробный майдан в Ереване – Армении не преминули отомстить за вступление в ЕАЭС;



2) ещё более жёстко контролируемые европейские лидеры, среди которых отличился, прежде всего, президент Финляндии, запретивший въезд Нарышкину на ПА ОБСЕ. Не отстала от финнов и Франция, окончательно отказавшая РФ в поставках «Мистралей». Безрассудно-неуступчивая позиция Меркель, никак не желающей пойти навстречу Ципрасу, тоже наводит на мысль о постороннем влиянии. Завершающим аккордом стала сверхагрессивная резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ, принятая в отсутствие российской делегации;



3) американские государственные деятели всех мастей, дружно выступившие с резко антироссийскими заявлениями. Почти синхронно были высказаны предложения о расширении НАТО на восток и опубликована стратегия нацбезопасности США, где РФ стоит в ряду «ревизионистских» государств. А в качестве вишенки на торт прозвучал выпад командующего корпусом морской пехоты генерала Джеймса Данфорда, назвавшего Россию «гиперугрозой»;



4) ООН, лишний раз подтвердившая свою беспомощность перед заокеанским нахальством. Резолюция, фактически объявляющая пророссийскую Сербию виновницей геноцида, была подана очень вовремя, прямо перед началом саммита в Уфе;

5) если бы не добровольная демилитаризация Широкино со стороны ополчения Донбасса, вполне возможно, что решающей «взяткой» в американском преферансе стало бы новое наступление ВСУ. Стоит ли говорить, что деятелям, добывающим очки для закулисного диктатора, придётся расплачиваться своими личными дивидендами. Российские миротворцы как были в Приднестровье, так и остались. Разумеется, голодной смерти им помогут избежать. А Молдавия заработала головную боль в виде массы приграничных проблем. Саргсяну теперь известны все проамериканские агенты в правящих кругах Армении. Осталось вытащить их оттуда, как кроликов, за уши.

Финляндии уже прозрачно намекнули на кровную зависимость от поставок российского леса. Доля экспорта продукции лесной промышленности Финляндии в общем экспортном доходе составляет более 25 %. В общем объёме зарубежных поставок леса в Финляндию, доля России составляет 80 процентов – кто бы, как говорится, выпендривался! Олланд повесил себе на шею многотонный булыжник в виде «Мистралей», которые никто не хочет брать – Америка подняла на смех французов, пришедших с предложением купить у них вертолётоносцы (наверное, их остаётся только утопить). Вредная фрау канцлерин прямо-таки провоцирует в Греции дефолт, угрожающий существованию еврозоны. А то, что Россия заблокирует в Совбезе ООН резолюцию, направленную против сербов, было ясно с самого начала.

В выигрыше, как всегда, только Америка. Смысл собранных ею «прикупов» по всем спровоцированным инцидентам очевиден – возрастание угрозы для России. Кстати, наивным и всему верящим гражданам надо пояснить, что НАТО придвигает базы к российским границам вовсе не для того, чтобы их перейти. И не для того, чтобы напугать Путина (напугать Темнейшего! да я вас умоляю!). Это делается, чтобы крепче удержать вассалов в американской орбите.

Полного успеха не получилось – после принятия резолюции больше 50 делегатов ПА ОБСЕ всё же выступили против исключения РФ. Да и на голосовании всегда покорная Франция вдруг заупрямилась, видно, вспомнив насмешки из-за «Мистралей». Однако в целом Европу в очередной раз прогнули.

Довольно неоднозначную роль в этом сыграла Греция. Начнём с того, что ведь, в целом, пока ничего не изменилось ни для греков, ни для ЕС – несостоятельность Афин была ясна ещё несколько лет назад, победу Ципраса на выборах можно было предсказать без особого труда, его взгляды на долговой вопрос тоже были давно известны. Зачем надо было заводить дело в такой тупик?

Интересно, что вопрос афинского долга под углом грозящего выхода Греции из Евросоюза и еврозоны (что повлекло бы по-настоящему серьёзные проблемы, на сей раз выходящие за рамки только разговоров) поставили сами ЕС и МВФ. Греция на таком результате не настаивала и даже его как бы не предполагала. Нервозность ситуации придали: а) напористый и квалифицированный троллинг со стороны греческого премьера, б) упёртая позиция Германии, задавшей тон остальным.

Исход референдума в Греции был, конечно, предрешён. Было бы очень странно, если бы здравомыслящие граждане вдруг решили сыграть себе во вред и добровольно согласились на непопулярные меры. Интересно только то, что голосование прошло на фоне нового витка антироссийской кампании в Европе, что наводит на мысль об их взаимосвязи.

Здесь возникает вопрос о том, какое отношение к греческим разборкам с кредиторами имеет Россия. На чём конкретно основаны столь рекламируемые дружеские отношения России и Греции? Да, российский президент поздравил греческого премьера с победой на выборах. Да, Ципрас нанёс визит в Москву. Да, глава Греции выступил с пророссийскими высказываниями. Ну и что? Греция поддержала антироссийские санкции. Россия Греции кредита не дала. И кто-нибудь вообще задумался, каким образом Путин может повлиять на решение греческих долговых проблем?

Заинтересована ли Россия в скоропостижной кончине Евросоюза посредством греческого дефолта? Вряд ли. ЕС на сегодняшний день, несмотря на все развороты на восток и на юг, остаётся главным торговым партнёром РФ. Если ваш партнёр развалится на куски, вместе с ним развалится и ваша торговля, это очевидный факт. Отсюда и сдержанные высказывания Путина после саммитов в Уфе – надо было раньше подумать о Греции и не доводить дело до крайности.

Честно сказать, исход греческой проблемы вполне предсказуем. ЕС, естественно, пойдёт на уступки. Проект реформ, которые в конце концов предложило правительство Ципраса, включает и повышение налогов, и отмену льгот, может быть, в щадящем варианте, но тем не менее, кажется, греков опять развели.

Похоже, хитрый Ципрас тоже решил поучаствовать в организованном Америкой преферансе и подлить масла в антироссийский костёр. То есть под шумок пугнуть ЕС, демонстрируя свой союз с опальным Путиным. Ну что ж, в конце концов, его право. Правда, ни на какие подарки от ВВП ему рассчитывать не стоит – не на того напал.

В рамках игры по принуждению ЕС к антироссийской деятельности заметно также отсутствие в последнее время высказываний европейских политиков по Украине. Как будто там всё нормально. Даже нешуточные украинские долги перестали быть предметом обсуждения, хотя ситуация там несравнима с греческой – у Ципраса, по крайней мере, в государстве не идёт война.

В целом Америке удалось вогнать Евросоюз в состояние паники и, похоже, окончательно отвернуть его от России. Последней каплей тут стало наглое и опять-таки своевременное испытание американской ядерной бомбы. Поэтому в ближайшее время Европе грозит активная милитаризация, увеличение военных расходов и числа натовских баз.

Всё это относится к участникам, играющим на стороне США. Что касается российских коллег по БРИКС, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ – подсчёт очков по результатам преферанса получился не в пользу Америки. На сей раз, похоже, их испуг от заокеанских действий оказался слишком силён и вынудил их открыто искать защиту у России. Причём, все постсоветские вожди высказались по очереди в единой прогрессивной тональности, что до сих пор было весьма нехарактерно для них:

1. Эпиграфом, задавшим тон для руководителей бывших советских республик в Уфе, послужили недвусмысленные намёки Александра Лукашенко. Высказывание о преодолении «негативных тенденций, которые, возможно, могут возникнуть в ближайшее время», интересным образом соседствовало с многозначительным замечанием о том, что Беларусь не будет ориентирована на Запад. Похоже, для напрягших слух «партнёров» это стало очень неприятным сюрпризом.

2. Вслед за белорусским президентом аналогично выступил Назарбаев, отметив, что интеграционные процессы, продвигаемые Путиным, кому-то не нравятся, но только потому, что имеют большую перспективу.

3. Каримов, долго плутая вокруг темы необъективной журналистики, наконец признал, что он себя ни в коем случае не противопоставляет России и даже видит «общее будущее» (ещё один большой камень в огород американских владельцев).

Похоже, до лидеров «бывших» начинает доходить, что уровень милитаризма у Госдепа и рулящих им финансовых корпораций зашкаливает. И беспомощные республики, заарканенные и зажатые в тиски всяческими соросами и мак-артурами, могут рассчитывать в американском преферансе лишь на роль разменных шестёрок.

Хочется верить, что правители постсоветских княжеств наконец осознали всю опасность своего «суверенитета» и собственную беспомощность перед хитромудрой и многоплановой американской экспансией. Также им пора бы понять раз и навсегда, что с Путиным шутить не стоит, а их игры в многовекторность окончатся очень нехорошо, как это видно на печальном примере Украины.

В изменении их позиции могли сыграть роль несколько факторов:

– во-первых, уже упоминавшийся мандраж перед всё более разнузданным поведением США;

– во-вторых, на заседании Совбеза РФ 3 июля Путин поручил внести уточнения в Основы комплексной политики России на пространстве СНГ. Что может означать лишь одно – выстроенные в советские годы и потерянные Россией после перестройки территории надо возвращать. И дело не в имперских амбициях – доставшись врагу, это приграничное пространство будет постоянным источником угрозы;

– в-третьих, многозначительная претензия в ПА ОБСЕ насчёт доставки вооружения на Донбасс «посредством так называемых гуманитарных конвоев» (цитата из резолюции), скорее, могла оказать на руководителей республик обратное воздействие, продемонстрировав им, что Россия своих не бросает, что бы про неё ни говорили. А полная недоказуемость сказанного свидетельствует о высоком профессионализме организаторов операции – недаром в интернет-пространстве Путина называют Темнейшим.

Но самую большую опасность Америка наверняка увидела не в экономической интеграции между странами БРИКС, ЕАЭС и Шёлковым путём, а в расширении ШОС. С прибавлением двух ядерных держав (Индии и Пакистана) эта структура явно становится серьёзным противовесом НАТО и меняет всю мировую расстановку сил. В связи с чем данное событие можно считать первым реальным шагом на пути к многополярности. Потому что пока не будет существовать иного силового центра, кроме Североатлантического альянса, все намерения по преобразованию мира на основе взаимоучёта интересов так и останутся словами.

Напомним, что за месяц до саммитов ещё одним мощным раздражителем для США стало заявление Владимира Путина о том, что Россия в этом году добавит к своим ядерным силам более 40 межконтинентальных баллистических ракет. А на последнем заседании Совбеза РФ было объявлено о необходимости коррекции Стратегии национальной безопасности и Концепции внешней политики. Судя по последующим замечаниям экспертов, в них должны быть учтены новые способы ведения сетевых и информационных войн. Для Америки это наверняка стало свидетельством того, что Россия больше не потерпит госдеповского мозговёртства у своих границ и не допустит никаких манипуляций с коллективным бессознательным народов соседних стран.

В общем, на свои с таким трудом собранные очки США получили в ответ комбинацию из трёх пальцев. Возросшая внешняя угроза, вместо планировавшегося разобщения, сплотила российских союзников, заставив их принять даже те проекты, в которых они до того сомневались. Очень показательно, что все надписи на саммите ШОС были сделаны на русском и китайском – как-то английский вдруг оказался не нужен...

Увы, до «наших друзей» никак не дойдёт, что у Путина только два состояния – он или в бою, или победил. И его крайне воинственный вид на саммитах в Уфе не сулит Госдепу и ЕСу ничего хорошего. Это они по наивности думают, что играют с Путиным в интеллигентный преферанс. Когда придёт время подсчёта голосов, окажется, что на самом деле Темнейший опять обставил их, как в самом примитивном подкидном дураке. © Источник: Преферанс с Темнейшим

