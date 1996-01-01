

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ ЮНЕСКО В целях развития идеалов и принципов Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры Федеральный журнал «СЕНАТОР» и ЮНЕСКО заключили соглашение об информационном сотрудничестве. Главная цель сотрудничества – оперативное информирование читательской аудитории журнала сообщениями о деятельности ЮНЕСКО, поступающих в адрес редакции прямо из штаб-квартиры Организации в Париже (Франция).



ОБРАЗОВАНИЕ — ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРА! (Специально для журнала «СЕНАТОР»)

Принятие в прошлом году Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года* и подписание Парижского соглашения по климату ознаменовало собой важный поворотный этап в стратегиях развития.

Новая повестка дня опирается на комплексное представление об экономических, социальных и экологических аспектах устойчивого развития. Лежащая в её основе концепция является глобальной, она объединяет все страны и отказывается от традиционного разделения мира на Север и Юг. Более того, все 17 целей были разработаны как единая взаимосвязанная повестка дня.

Общая идея ясна. Мы не можем отстаивать гендерное равенство, не принимая мер по укреплению продовольственной безопасности. Плохое качество воздуха и экстремальные погодные явления могут стать причиной закрытия школ и сделать обучение невозможным. И, напротив, обеспечение качественного образования для всех играет ключевую роль в борьбе с неравенством и предотвращении конфликтов. Все эти проблемы взаимосвязаны.

Образование является центральным элементом этих комплексных связей — это главная идея опубликованного 6 сентября 2015 г. Всемирного доклада ЮНЕСКО о мониторинге образования, в котором рассматривается потенциал образования для достижения всех 17 новых целей в области устойчивого развития.

Образование — это не только право человека, но и движущая сила преобразований, способствующих устойчивому развитию и смягчению последствий изменения климата. Выполнение глобальных обязательств в области образования к 2030 году может предотвратить 3,5 млн детских смертей в период 2040-2050 гг. только в странах Африки к югу от Сахары, а также помочь 60 млн человек вырваться из нищеты в беднейших странах мира. По нашим оценкам, обеспечение всеобщего охвата полным средним образованием в странах с низким уровнем доходов будет способствовать росту доходов на душу населения на 75% к 2050 году.

Образование является важным фактором радикальных преобразований в интересах устойчивого развития в различных областях, способствуя росту производительности сельского хозяйства, улучшению состояния здоровья и искоренению нищеты. Однако для того, чтобы задействовать его потенциал, нам необходимо преодолеть серьезные препятствия… More

Париж, 30 ноября 2012 года.

ДЕСМОНД ТУТУ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ЮНЕСКО

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова удостоила почётного архиепископа Десмонда Туту из Южно-Африканской Республики звания лауреата Премии ЮНЕСКО/Бильбао 2012 года за содействие культуре прав человека. Архиепископ Десмонд Туту был отобран Международным жюри в знак признания его выдающегося вклада в становление универсальной культуры прав человека на национальном, региональном и международном уровнях.

Премия будет вручена Генеральным директором ЮНЕСКО в ходе торжественной церемонии, которая состоится в День прав человека, 10 декабря, в штаб-квартире Организации (зал I; 17:30). На церемонии будет присутствовать мэр Бильбао Иньяки Аскуна. Архиепископа Туту будет представлять его старшая дочь Тандека Туту-Гсаше.

Остановив свой выбор на Десмонде Туту, жюри признало не только выдающуюся роль, которую он сыграл в построении новой демократической Южной Африки и борьбе с расизмом, но и бесценный вклад архиепископа на посту председателя Южноафриканской комиссии правды и примирения, в реконструкцию страны, ставший примером для постконфликтных обществ. Кроме того, Премия служит признанием самоотверженной работы Туту, в особенности с молодежью, по распространению культуры ненасилия и его борьбы со всеми формами дискриминации и несправедливости.

Жюри подчеркнуло огромный вклад архиепископа в деятельность ООН и ЮНЕСКО в различных областях, связанных с правами человека, в частности, в дело распространения культуры прав человека.

После официальной церемонии награждения состоится концерт с участием 80 исполнителей разного возраста из «Невидимого хора» (Choir Invisible, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), который часто называют «хором мира Десмонда и Леа Туту». Музыканты исполнят а капелла произведения, навеянные южноафриканской евангелической традицией, а также лирические песни в стиле «соул» на слова архиепископа Туту.

Премия ЮНЕСКО/Бильбао за вклад в культуру прав человека присуждается раз в два года. Она была учреждена в 2008 году, благодаря щедрой поддержке муниципалитета Бильбао. Награда включает чек на сумму тридцать тысяч долларов США, диплом и бронзовую статуэтку работы японского художника Тосими Исии. Премии ЮНЕСКО / Бильбао удостаиваются организации и отдельные лица, внесшие значительный вклад в дело защиты прав человека своей ролью в образовании и научных исследованиях. Премия также призвана привлечь внимание общественности, а в особенности – политических руководителей, к проблеме соблюдения прав человека. Первым лауреатом Премии стал французский правозащитник Стефан Эссель. В 2010 году премии удостоилась выдающаяся пакистанская защитница прав человека Асме Джахангир.

Церемония награждения завершит серию мероприятий, которые пройдут в штаб-квартире ЮНЕСКО по случаю Дня прав человека. Она последует за встречей высокого уровня, имеющей целью мобилизовать более широкую поддержку борьбе за обеспечение образования для девочек. Участники встречи воздадут должное мужеству участников этой борьбы, символом которой стала пакистанская школьница Малала Юсафзай, пострадавшая от рук талибов, потому что она открыто отстаивала свое право ходить в школу.

Париж, 26 ноября 2012 года.

VII СЕССИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ЮНЕСКО

С 3 по 7 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО пройдёт VII сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, в ходе которой будут рассмотрены около 60 номинаций для включения в списки Комитета. В их числе – буддистские песнопения Ладакха (Индия), мастерство плетения соломенных шляп (Эквадор) и традиционное искусство изготовления скрипок в Кремоне (Италия).

Комитет под председательством Арли Джилла (Гренада) рассмотрит регулярные доклады 16 стран-участников Конвенции о сохранении нематериального культурного наследия, в которых подробно освещаются результаты их деятельности в соответствии с Конвенцией.

Участники сессии рассмотрят 36 номинаций для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а также восемь кандидатур для внесения в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите. Последний призван привлечь помощь и содействие международному сотрудничеству в вопросах охраны элементов культуры, находящихся в опасности, и обеспечения их передачи будущим поколениям. Кроме того, Комитет изучит два предложения для занесения в Сборник передового опыта и десять обращений о предоставлении международной финансовой помощи для реализации планов по охране или инвентаризации нематериального культурного наследия.

На сегодняшний день Список нематериального наследия, нуждающегося в срочной защите, насчитывает 27 наименований по 15 странам. Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включает 232 объекта, представленные 86 странами. Сборник передового опыта содержит 8 позиций.

Нематериальное культурное наследие включает в себя обычаи и формы творчества, передаваемые от поколения к поколению, среди них – устные традиции, исполнительское искусство, социальные церемонии, праздничные и ритуальные обряды, знания и представления, связанные с природой и Вселенной, а также техника традиционных ремёсел.

Правом номинирования в Список нематериального культурного наследия пользуются только те страны, которые ратифицировали Конвенцию о сохранении нематериального культурного наследия, принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2003 году. На сегодняшний день к ним относятся 146 государств,

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия состоит из представителей 24 стран-участников Конвенции. Его члены избираются сроком на 4 года. Половина его состава переизбирается каждые два года.

Париж, 15 ноября 2012 года.

СОВЕЩАНИЕ ГРУППЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЮНЕСКО

19 ноября в штаб-квартире Организации состоится совещание Группы высокого уровня ЮНЕСКО по вопросам мира и диалога между культурами. Участники обсудят пути совершенствования деятельности Организации по развитию диалога между культурами и укреплению мира.

Группа высокого уровня ЮНЕСКО по вопросам мира и диалога между культурами является открытым форумом, учреждённым Генеральным директором Организации Ириной Боковой в 2010 году в связи с Международным годом сближения культур. Задача форума – оказать поддержку деятельности ЮНЕСКО путём рассмотрения широкого спектра точек зрения многих видных участников из различных регионов мира.

В заседании Группы высокого уровня на следующей неделе примут участие:

– ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ПРИНЦ ТУРКИ АЛЬ ФЕЙСАЛ АЛЬ САУД (Саудовская Аравия), председатель совещания, член Совета директоров Центра исламских исследований им. короля Фейсала

– НАСИР АБДУЛАЗИЗ АЛЬ НАССЕР (Катар), председатель 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, назначен Высоким представителем «Альянса цивилизаций» Организации Объединённых Наций

– АХТАР А. БАДШАХ (США), главный директор компании «Майкрософт» по связям с некоммерческими организациями

– ХОМИ Д. БХАБХА (Индия), профессор кафедры гуманитарных наук им. А. Ротенберга и директор Центра гуманитарных исследований компании «Махиндра», Гарвардский университет

– ВИСЕНТЕ ФОКС (Мексика), бывший президент Мексики (2000-2006 гг.), сопрезидент Центристского демократического интернационала, основатель исследовательского центра, библиотеки и музея Висенте Фокса

– АТТИЯ ИНАЯТУЛЛА (Пакистан), депутат Национальной ассамблеи Пакистана и бывший министр Пакистана по вопросам социального обеспечения женщин

– НАСЕР ДАВИД ХАЛИЛИ (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии), учёный и предприниматель, основатель Коллекций Халили; председатель Ассоциации Маймонида, Посол доброй воли ЮНЕСКО

– АМИН МААЛУФ (Ливан), писатель, член Французской академии, лауреат Гонкуровской премии (1993 год, роман «Скала Таниоса»), лауреат Литературной премии принца Астурийского (2010 год)

– ЛЮК МОНТАНЬЕ (Франция), вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года

– ЖАН ПИНГ (Габон), бывший председатель Комиссии Африканского союза (2008-2012), председатель 55-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, бывший министр иностранных дел, сотрудничества и франкофонии Республики Габон (1999-2008 гг.)

– ЛЕТИЦИЯ ЯМОН САГНО (Гвинея), вице-президент ассоциации «O.S.E.R. l'Afrique» и руководитель проекта по вопросам развития африканского континента в Центре исследований и стратегических разработок

– РАВВИН АРТУР ШНЕЙЕР (США), президент Фонда «Призыв совести» (Нью-Йорк)

– ВЛАДИМИР ЯКУНИН (Российская Федерация), президент Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций».

Париж, 12 ноября 2012 года.

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТЫ – ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЮНЕСКО

20 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО состоится церемония вручения премии ЮНЕСКО имени короля Бахрейна Хамада Бин Исы аль-Халифы за использование информационных и коммуникационных технологий в образовании, в ходе которой Генеральный директор Организации Ирина Бокова наградит двух лауреатов: Йохена Фаско, представляющий проект «Internet ABC Project» («Интернет-проект ABC», Германия), и Юхёна Парк, соучредителя и генерального директора проекта «InfollutionZERO» («Нет информационному загрязнению», Республика Корея).

Тема премии 2011 года, «Образование молодёжи для ответственного глобального гражданства в цифровом мире» объединяет в себе идею о праве на качественное образование с общими идеалами и ценностями мирного сосуществования, равенства, мира и терпимости. Она свидетельствует об изменении тенденций в области образования в связи с появлением нового, выросшего в мире информационных сетей поколения людей, которое иногда называют «цифровым поколением». Она также указывает на сдвиг акцента с собственно профессиональной подготовки в области применения новых технологий к более широким категориям ответственности, этики, достоверности источников информации и творчества. Данная тема также призвана привлечь внимание молодых людей к вопросам безопасного использования сети Интернет и защиты их прав в виртуальном пространстве. Она является отражением растущей озабоченности такими проблемами, как неприкосновенность частной жизни, защита от преследований и домогательств в сети Интернет и пагубное влияние некоторых интернет-сайтов. Ежегодная премия, размер которой составляет 50 000 долларов США, будет поровну разделена между двумя победителями:

«Internet ABC Project» содействует использованию новых технологий детьми и взрослыми с помощью более 1 миллиона страниц информационных материалов, свободных от коммерческой рекламы. Авторы проекта предлагают детям от пяти до двенадцати лет расширить свои знания о безопасном использовании сети Интернет с помощью интересных и увлекательных сюжетов с применением компьютерной анимации. На сайте также имеются интерактивный форум и «платформа мнений», которые способствуют развитию чувства ответственности по отношению к сети Интернет, а также созданию новых информационных ресурсов и знаний. Кроме того, авторы предлагают пользователям сайта ценные учебные материалы, а также межкультурную модифицируемую модель, применяемую в Турции и ряде других стран;

Доктор Юхён Парк, соучредитель и генеральный директор «InfollutionZERO» удостоилась премии за руководящую роль и инициативу в проекте, призванном привлечь внимание к вопросам «цифровой гражданственности» детей, молодёжи и взрослых. Задача проекта – предотвращение такого явления, как «цифровое загрязнение», или пагубное воздействие опасных цифровых «загрязнителей» в виртуальном пространстве. В эти понятия входят преследования, домогательства, оскорбления в виртуальном пространстве, а также интернет-зависимость. В основе проекта лежит увлекательный повествовательно-игровой подход с использованием художественной сюжетной линии и анимационных персонажей, призванных помочь детям научиться распознавать опасность в сети Интернет. Кроме того, авторы сайта предлагают пользователям посетить виртуальную галерею для привлечения внимания к проблеме «информационного загрязнения», а также ознакомиться с результатами исследования, посвящённого проблеме «виртуального насилия» и способствующего лучшему пониманию феномена «виртуального загрязнения» и способов борьбы с его неблагоприятным влиянием.

Победители были выбраны Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой по рекомендации международного жюри, на рассмотрение которого был представлен 51 проект из 39 стран мира. Премия, финансируемая Королевством Бахрейн, вручается отдельным лицам, учреждениям или неправительственным организациям за реализацию проектов или осуществление деятельности, отличающейся передовыми методиками и творческим подходом к использованию информационных и коммуникационных технологий для более эффективного обучения и преподавания, а также повышения общего уровня образования.

Париж, 6 ноября 2012 года.

ВЕНА: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ООН – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ

За первые девять месяцев 2012 года Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выступила с осуждением 95 убийств журналистов, представителей СМИ и блогеров, что свидетельствует о беспрецедентном росте преступлений такого рода по сравнению с предыдущими годами. 22 и 23 ноября в Вене (Австрия) состоится второе межведомственное совещание ООН, посвящённое обеспечению безопасности журналистов и противодействию безнаказанности. Целью совещания является содействие международным усилиям по борьбе с видами насилия, которые нарушают во многих странах основные права человека на свободу выражения мнений и получение независимой информации.

В ходе совещания, приглашённые на него международные и региональные участники, национальные правительства, профессиональные и неправительственные организации смогут получить консультацию представителей учреждений Объединённых Наций. Задачей участников совещания также будет разработка конкретной стратегии осуществления в ближайшие два года Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и противодействию безнаказанности.

Частью стратегии будет определение мероприятий на международном, региональном и национальном уровнях. Для осуществления первого этапа Плана были выбраны четыре страны: Ирак, Непал, Пакистан и Южный Судан. Продолжается подготовка к осуществлению Плана действий в Латинской Америке, где журналисты, работники средств массовой информации и авторы сообщений в социальных сетях особенно серьёзно страдают от преследований. Для выполнения профессиональных обязанностей и предоставления всем гражданам возможности реализовать право на получение достоверной информации, журналистам должна быть обеспечена личная безопасность. Государства и общества обязаны создавать и поддерживать условия, необходимые для осуществления права каждого человека на свободу выражения мнений, провозглашённого статьёй 19 Всеобщей Декларации прав человека. Государства и общества также должны противостоять атмосфере безнаказанности, слишком часто окружающей тех, кто совершает преступления против журналистов.

Свобода слова, включая право на выражение мнений, получение и распространение информации, является непременным условием построения справедливого демократического общества. Тем не менее, число убийств журналистов при исполнении их профессиональных обязанностей продолжает расти и превысило 600 за последние десять лет. ЮНЕСКО решительно осуждает убийства журналистов, сообщения об этом публикуются на соответствующей странице сайта Организации. Но журналисты и работники средств массовой информации становятся жертвами и других форм запугивания, преследования и преступлений, таких как незаконные аресты, а также изнасилования журналистов-женщин, что ограничивает их возможности свободно работать и исполнять свои профессиональные обязанности.

Межведомственное совещание ООН по обеспечению безопасности журналистов и противодействию безнаказанности было созвано Генеральным директором ЮНЕСКО – учреждения ООН, ответственного за свободу средств массовой информации. Совещание проводится совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека (УВКПЧ), Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН). Правительство Австрии оказало финансовую поддержку проведению совещания. План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и противодействию безнаказанности является частью процесса, начатого в 2010 году по инициативе Международной программы развития коммуникации (МПРК). Первое совещание по обеспечению безопасности журналистов и противодействию безнаказанности прошло 13-14 сентября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Открытие совещания в Вене состоится утром 22 ноября и будет доступно для представителей средств массовой информации. Пройдёт совместная пресс-конференция заместителя Генерального секретаря ООН по коммуникации и общественной информации Петера Лаунски-Тиффенталя и заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по коммуникации и информации Яниса Карклинса (с 9:00 до 10:00, по адресу Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Вена).

В открытой части совещания запланирована также дискуссия «круглого стола», организуемая Международным институтом печати (МИП). В дискуссии примут участие специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты права на свободу убеждений и их свободное выражение Франк Ля Рю; специальный докладчик по фактам внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства и других произвольных казней Дуня Миятович; представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации, главный редактор газеты Der Standard и член Исполнительного совета МИП Александра Фёдерль-Шмид. Руководить дискуссией с участием Мартина Шкибби и Юхана Перссона, шведских журналистов, недавно освобождённых в Эфиопии, будут также представители организации «Репортеры без границ».

Париж, 14 октября 2012 года.

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ В БЕДНЫХ СТРАНАХ

20 процентов молодёжи в развивающихся странах не могут закончить даже начальной школы и не обладают необходимыми трудовыми навыками.

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в некоторых регионах, только немногие страны находятся на пути к достижению поставленных в 2000 году шести целей образования для всех (ОДВ), в то время как в других наблюдается заметное отставание. В докладе подробно изучаются вопросы приобретения молодёжью трудовых навыков – одной из наименее изученных областей, затронутых целями ОДВ. В частности, показано, что неполное среднее образование сегодня является тем минимумом, который позволяет молодым людям приобрести базовые навыки, необходимые для получения достойной работы. Нынешняя же ситуация такова, что среди детей младшего школьного возраста (посещающих школу или нет) насчитывается 250 миллионов детей, которые не могут ни читать, ни писать, а 71 миллион подростков не посещают среднюю школу и потому не приобретают жизненно важных навыков, необходимых для будущей работы.

Особенно нуждаются в этих навыках дети из бедных семей, проживающие как в сельской местности, так и в городах. В последних бедная молодёжь весьма многочисленна, и её прирост продолжается. В одной пятой тех стран, в которых проводилось обследование, выяснилось, что у городской молодёжи из бедных семей уровень образования ниже, чем у их сверстников из сельской местности. Более четверти из них зарабатывают чуть больше 1,25 долл. США в день.

В целом, однако, значительное большинство бедной и наименее образованной части населения мира проживает в сельских районах. Многие молодые фермеры, которым приходится сталкиваться с проблемами, связанными с нехваткой земли и последствиями изменения климата, не имеют даже базовых навыков, необходимых для того, чтобы справиться с трудностями и свести концы с концами. Особенно сложно положение женщин. Они нуждаются в обучении в области бизнеса и маркетинга, чтобы найти возможности приложения сил вне сферы сельскохозяйственного труда и снизить стимулы для миграции в города в поисках работы.

«Мы являемся свидетелями разочарованности молодого поколения, вызванного хроническим несоответствием между доступными навыками и работой. Лучший ответ на экономический спад и безработицу среди молодёжи – сделать так, чтобы молодые люди проходили соответствующее обучение и приобретали базовые навыки, требуемые для того, чтобы уверенно вступать в мир труда», – заявила Ирина Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО. – «Многим, в особенности, молодым женщинам должны быть предложены альтернативные пути к образованию и приобретению навыков, необходимых для того, чтобы заработать себе на жизнь, жить достойно и вносить вклад в благополучие своих общин и стран».

Для стран, в их стремлении повысить уровень экономического развития, выделение средств, призванное помочь молодёжи получить жизненно полезные навыки, является разумным шагом. Авторы доклада приходят к выводу, что каждый доллар, вложенный в образование человека, приносит на протяжении его жизни от 10 до 15 долларов в экономический рост страны. Не вкладывать средства в выработку навыков у молодёжи – это значит ухудшать за её счет статистику безработицы (в случае богатых стран) или обрекать молодых людей на работу за нищенскую заработную плату (в странах с низким уровнем доходов).

Во всех странах последствия игнорирования нужд молодёжи по приобретению навыков имеют долгосрочный характер. Опираясь на данные ОЭСР, авторы доклада делают вывод о том, что даже в развитых странах 160 миллионов взрослых не имеют навыков, необходимых не только для трудоустройства, но даже и для чтения газет.

Назрела острая необходимость в увеличении финансирования для устранения этого дефицита навыков. Всемирный доклад по мониторингу ОДВ нынешнего года содержит вывод о том, что в дополнение к тем 16 млрд. долларов США, которые требуется выделять ежегодно, чтобы достичь всеобщего начального образования к 2015 году, всеобщее неполное среднее образование обойдётся ещё в 8 млрд. долл. США. Должны быть значительно расширены и программы, предлагающие альтернативные пути обучения трудовым навыкам молодых людей, прервавшим учёбу или бросившим школу.

«Налицо тревожные признаки того, что помощь на цели образования может быть сокращена, и это именно тогда, когда дети и молодые люди нуждаются в образовании больше, чем когда-либо», – заявила Полина Роуз, директор Всемирного доклада по мониторингу ОДВ. – «Правительства и доноры должны найти деньги и силы для того, чтобы помочь молодым людям, наиболее нуждающимся в помощи, приобретать необходимые трудовые навыки. В этом остро нуждаются и они сами, и экономика их стран. Частный сектор первым получит выгоду от притока квалифицированной рабочей силы. А поэтому он также должен увеличить свою финансовую поддержку».

Перераспределение помощи может помочь компенсировать нехватку финансирования. 3,1 млрд. долл. финансовой помощи, которые США ежегодно выделяют для поддержки образования выше уровня средней школы, никогда не достигают образовательных систем развивающихся стран. Эти средства направляются на финансирование обучения иностранных студентов в странах-донорах. Между тем, они могли бы быть направлены на решение проблемы дефицита навыков в среде неблагополучной молодёжи в бедных странах. Сумма стипендии, потраченная на учёбу одного непальского студента за пределами своей страны, могла бы обеспечить доступ 229 молодых непальцев к среднему образованию у себя на родине.

Вклад частного сектора, который непосредственно заинтересован в притоке квалифицированной рабочей силы, в настоящее время эквивалентен 5% от общего объёма официальной помощи образованию. Большую его часть составляют средства, выделяемые всего пятью корпорациями. Однако не всегда помощь частного сектора согласуется с национальными приоритетами в сфере образования. Зачастую они более тесно увязаны с корпоративными бизнес-интересами. Значительные объёмы финансирования приходятся на высшее образование, которое получает лишь меньшинство молодых людей, тогда как для большинства остаются по-прежнему недоступны даже базовые навыки. Сектор высоких технологий направляет большую часть своей помощи в страны с формирующейся рыночной экономикой – Бразилию, Индию и Китай, а не в страны, наиболее нуждающиеся в помощи.

Доклад содержит ряд рекомендаций по решению указанных проблем и оказанию поддержки развитию жизненных навыков у молодых людей:

1. Около 200 миллионов молодых людей должны получить доступ к альтернативным путям приобретения базовых и профессиональных навыков;

2. Все молодые люди нуждаются в качественном обучении, включая приобретение основ соответствующих навыков в средней школе;

3. Учебные программы верхних ступеней среднего образования должны быть сбалансированы и предусматривать приобретение навыков профессионального и технического профиля, в их числе умение пользоваться современными компьютерными средствами, а также навыков социального характера, таких как установление контактов, завоевание доверия, нахождение связей, необходимых в работе;

4. Стратегия облегчения приобретения навыков должна быть адресована, в особенности, интересам молодых людей, находящихся в неблагоприятном положении: молодым женщинам, городской и сельской бедноте;

5. 8 млрд. долларов требуются для обеспечения всех молодых людей доступом к неполному среднему образованию. Правительства, а также доноры и частный сектор должны помочь ликвидировать нехватку финансовых средств.

Доклад 2012 года вышел вскоре после провозглашения 26 сентября «Образование прежде всего» – инициативы, которую выдвинул Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он подчеркнул важность сплочения всех, кто поддерживает эту инициативу для того, чтобы преодолеть препятствия на пути к достижению «качественного, актуального и творческого образования».

«Наши общие цели просты, – заявил Генеральный секретарь. – Мы хотим, чтобы все дети посещали начальную школу, перешли в среднюю школу, а затем имели возможность поступить в соответствующее высшее учебное заведение, так чтобы добиться успеха в жизни и стать активными и продуктивными гражданами мира».

Париж, 10 октября 2012 года.

САРА БРАЙТМАН – ПОСЛАННИК ЮНЕСКО В КОСМОСЕ

Артист ЮНЕСКО за мир и всемирно известная певица-сопрано Сара Брайтман сегодня объявила, что по окончании предстоящего мирового турне она отправится на Международную космическую станцию, что позволит ей привлечь внимание к деятельности ЮНЕСКО. Новый альбом и предстоящее турне певицы будут носить название «Dreamchaser» («Человек, следующий за мечтой»). «Для людей так важно идти за своей мечтой», – подчеркнула Сара Брайтман. «Желание полететь в космос появилось у меня ещё в детстве, когда я маленькой девочкой увидела, как Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны».

На пресс-конференции в Москве Сара Брайтман заявила, что воспользуется предоставленной ей возможностью для популяризации деятельности ЮНЕСКО, главным образом, в сфере образования девочек, а также использования науки в целях устойчивого развития. Она планирует провести ряд сеансов из космоса, включая музыкальные и мультимедийные, призванные привлечь внимание к деятельности ЮНЕСКО на Земле, а также первое выступление профессионального музыканта на борту Международной космической станции. Цель Брайтман – вдохновить как можно больше самых разных людей следовать своим мечтам и совместными усилиями обеспечить устойчивое будущее для нашей планеты.

«Я назвала бы себя не мечтателем, а скорее человеком, идущим к своей мечте», – заявила Брайтман. «Я надеюсь, что мой полёт вдохновит людей и даст им желание не только следовать своим мечтам, но и помогать в реализации таких важнейших задач ЮНЕСКО, как содействие укреплению мира и поддержка устойчивого развития как на Земле, так и из космоса». По мнению Сары Брайтон, жизнь на борту Международной космической станции, требующая оптимального распределения ресурсов и ориентированная на самодостаточность, является примером для более рационального образа жизни людей на Земле.

В организации полёта участвуют компания Space Adventures и российское Федеральное космическое агентство. После окончания турне Саре Брайтман предстоит программа интенсивных тренировок по подготовке к полёту. Затем певица вместе с двумя другими космическими туристами поднимется в космос на борту ракеты «Союз» и проведёт восемь дней на Международной космической станции. Миссия запланирована на 2014 год.

Сара Брайтман является наиболее известным в мире сопрано. Начиная с дебюта певицы в вест-эндском мюзикле «Кошки» с 1981 года, было продано более 30 миллионов копий её дисков. Брайтман, которую называют основательницей жанра классического кроссовера, сделала оперное искусство понятным и доступным для широкой публики.

Париж, 09 октября 2012 года.

ШЕСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ ЮНЕСКО

11 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО состоится церемония награждения, во время которой Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова вручит медали ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий» семи известным специалистам в этой области. Лауреаты этого года:

ДИТЕР БИМБЕРГ (Германия), директор Федерального центра знаний и технологий в области нанооптоэлектроники при федеральном министерстве научных исследований Германии.

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ ВЕЛИХОВ (Российская Федерация), академик, Президент Национальнoго исследовательскoго центрa «Курчатовский институт», член Президиума Российской академии наук, cекретарь Oбщественной палаты Российской Федерации.

ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ ЛУСКИНОВИЧ (Российская Федерация), генеральный директор компании «Техносистема Н», член Академии инженерных наук Российской Федерации.

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ЧЕСНОКОВ (Российская Федерация), член Международной академии информатизации, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Медаль ЮНЕСКО будет вручена ему в знак признания его вклада в развитие научных исследований и во внедрение нанотехнологий.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ШАЛАЕВ (Соединенные Штаты Америки), исследователь в области оптических и нанооптических метаматериалов, профессор биомедицинской и компьютерной инженерии Университета Пердью (Индиана, США).

ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ШАХНОВ (Российская Федерация), член Российской академии наук, заведующий кафедрой Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Медаль была учреждена по инициативе Международной комиссии, созданной для разработки направления «Нанонаука и нанотехнологии» в Энциклопедии систем жизнеобеспечения (ЭСЖ). Эту инициативу поддерживает Постоянное представительство Российской Федерации при ЮНЕСКО.

Париж, 09 октября 2012 года.

ИРИНА БОКОВА ОСУДИЛА НАПАДЕНИЕ НА ШКОЛЬНИЦУ МАЛАЛУ ЮСАФЗАЙ

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова осудила нападение на школьный автобус в долине Сват на северо-западе Пакистана, в результате которого были ранены три школьницы, в их числе Малала Юсафзай, четырнадцатилетняя активистка, борющаяся за право девочек на образование.

«Меня потрясло, с какой жестокостью было совершено это нападение, целью которого было убийство четырнадцатилетней девочки только потому, что она борется за право девочек на образование», – заявила Генеральный директор. «Нельзя позволить, чтобы с помощью оружия у людей отнимали право на образование или право на свободу слова. Это посягательство на право человека сохранять своё достоинство, на право получать образование, на право жить полноценной жизнью, оно недопустимо, и каждый из нас обязан бороться с этим злом», – заявила Генеральный директор.

«Я искренне надеюсь, что Малала Юсафзай и две другие школьницы полностью оправятся от ранений и смогут вернуться в школу», – добавила г-жа Бокова. «Малала Юсафзай проявила большое мужество открыто защищая право всех девочек в Свате ходить в школу. Пусть мужество поможет ей преодолеть это тяжёлое испытание и реализовать свой замечательный потенциал».

По сообщениям СМИ, талибы взяли на себя ответственность за нападение и покушение на жизнь Малалы Юсафзай, 9 октября недалеко от города Мингора.

В 2009 году Малала Юсафзай привлекла внимание общественности публикацией блога, в котором девочка описывала свою жизнь в долине Сват после того, как талибы установили контроль над большей частью её территории. Малала продолжила свою борьбу, став защитницей прав детей и девочек.

Париж, 09 октября 2012 года.

НОРВЕГИЯ ФИНАНСИРУЕТ ЮНЕСКО

Норвегия объявила о перечислении ЮНЕСКО около 20 млн долларов США (108,8 млн. норвежских крон) в поддержку программ Организации. Эти средства будут в первую очередь направлены на содействие образованию, охране нематериального культурного наследия, охране мирового океана и прибрежных зон, развитию средств массовой информации. Особое внимание будет уделено свободе выражения мнений и поддержке свободных и независимых СМИ.

Заместитель министра Норвегии по международному развитию Арвин Эйкленд Гадгил и Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова подпишут Соглашение о сотрудничестве по программам 11 октября в 17:00 в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Этот дополнительный взнос Норвегии рассчитан на два года. Оговорено, что ЮНЕСКО обязуется поддерживать планы по национальному развитию и содействовать координации действий партнёров, особенно, в рамках Объединённых Наций.

По окончании церемонии подписания Соглашения, постоянный представитель Норвегии при ЮНЕСКО возглавит дискуссию на тему «Сёстры Норы, женщины мира: вызовы свободы». Дискуссия пройдёт в парижском Институте Арабского Мира. Проводимое под патронажем ЮНЕСКО, мероприятие откроется театральным представлением – финальной сценой пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом». Дискуссия начнётся с выступлений Ирины Боковой, Генерального директора Института Арабского Мира Моны Хазиндар и Арвина Эйкленда Гадгила.

В дискуссии примут участие семь человек: активистка движения за права женщин Манал аль-Шариф, Саудовская Аравия; президент Международной федерации актёров и художественный руководитель театра «Национальная сцена» Агнет Хааланд, Норвегия; постоянный представитель Нигерии при ЮНЕСКО Марьям Катагум; вице-председатель Сената Франции Бариза Кьяри; антрополог Милагрос Пальма, Франция-Никарагуа; французская актриса и представитель движения «H/F» Бландин Пелисье, а также индийский общественный деятель и предприниматель Бункер Рой.

Париж, 27 сентября 2012 года.

ЮНЕСКО ОБ ИНТЕРНЕТЕ: ШИРОКОПОЛОСНУЮ СВЯЗЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!

Использование широкополосной связи во всем мире растёт, но цены продолжают оставаться высокими.

Комиссия ООН по вопросам цифровых технологий для развития широкополосной связи опубликовала свой первый отчёт по использованию широкополосной связи в разных странах мира.

Отчёт, озаглавленный «Состояние широкополосной связи, 2012 год: на пути к всеобщему использованию цифровых технологий», оценивает состояние широкополосной связи в мире и анализирует успехи в достижении четырёх целей, поставленных Комиссией в 2011 году в направлении доступности и универсальности широкополосной связи. Отчёт содержит сведения о доступности данного вида связи в 177 странах, политике в вопросах её применения и порядке подключения к Интернету отдельных лиц и жилищ.

Публикация Отчёта была приурочена к 6-му заседанию Комиссии, прошедшему 24 сентября в Нью-Йорке «на полях» 67-й сессией Генеральной ассамблеи ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил выход Отчёта в своём выступлении, назвав широкополосную связь «преобразующей технологией, которая способствует укреплению всех трёх столпов устойчивого развития – экономического процветания, социальной интеграции и экологической устойчивости».

Отчёт показывает, что хотя число подключённых к Интернету семей за прошедший год значительно увеличилось и движение к целям Комиссии в отношении использования широкополосной связи в домах происходит в соответствии с планом, однако подключение к интернету индивидуальных пользователей продолжает отставать. При этом, согласно аналитикам Международного союза электросвязи (МСЭ), положение может быть улучшено благодаря резервам мобильной широкополосной связи: уже в конце 2011 года число пользователей мобильной широкополосной связи почти вдвое превышало число стационарных соединений.

«Широкополосные сети и формы обслуживания меняют нашу жизнь. Комиссия по вопросам широкополосной связи обязуется сделать все, чтобы преимуществами такой связи могли пользоваться все. Я рад видеть, с какой самоотверженностью и энтузиазмом многие руководители крупнейших предприятий и ведущие политики работают над выполнением задач по распространению широкополосной связи»,– заявил Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун И. Туре.

В Отчёте также отмечены происходящие изменения в языке, на котором люди пользуются Интернетом. Если существующая тенденция сохранится, то число людей, использующих Интернет на иных языках, чем английский, превысит число англоязычных пользователей к 2015 году.

«Языки являются самым ценным достоянием человечества. Они позволяют нам быть услышанными, учиться и общаться», – заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. – «Многоязычность Интернета может быть важным катализатором для достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, а также для построения общества, основанного на знаниях», – продолжила она, говоря о деятельности ЮНЕСКО в поддержку создания и обеспечения доступа через интернет ко всем видам информации – образовательной, научной, культурной и развлекательной, в различном формате и на различных языках.

В Отчёте также рассмотрены другие аспекты широкополосной связи, имеющие положительные последствия для жизни людей во всем мире, в том числе мобильное здравоохранение, дистанционное и мобильное образование, системы мобильных платежей, а также облегчение условий жизни женщин, стимулирование инноваций и содействие приобретению новых умений и навыков. Кроме того, в Отчёте подчёркивается очевидная потребность в лидерстве при проведении политики, призванной облегчить повсеместное распространение широкополосной связи. На сегодняшний день национальные планы или государственная политика в области широкополосной связи существуют в 119 странах.

В Отчёте также привлекается внимание к обширной базе статистических данных Международного союза электросвязи. Отчёт, который является результатом тесного сотрудничества членов Комиссии по вопросам цифровых технологий для развития широкополосной связи, основан на интервью и других материалах, предоставленных более чем 20 экспертами и экспертными организациям, он подчёркивает важность государственно-частного партнёрства для ускорения перемен. В Отчёте представлены двенадцать рекомендаций Комиссии по ускорению распространения и стимулированию использования широкополосной связи для достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, а также 24 примеров «особого видения» членов Комиссии. Ими являются 60 глав ведущих предприятий, международных, правительственных и неправительственных организаций.

Что говорится в Отчёте о вашей стране?.. – следите за деятельностью Комиссии на Facebook и на Twitter!

Париж, 06 сентябряа 2012 года.

ПРИЗЫВ К БОРЬБЕ С НЕГРАМОТНОСТЬЮ

В этом году завершается Десятилетие грамотности, провозглашенное Организацией Объединенных Наций в 2002 году с целью активизировать деятельность правительств всех стран по ликвидации неграмотности. По истечении десяти лет, несмотря на значительные усилия и определенные успехи, 775 000 000 человек все еще считаются неграмотными, причем 85% из них проживают в 41 стране. Эти цифры много хуже тех целей, которые ставились программой «Образование для всех» в 2000 году и предполагали вдвое сократить уровень неграмотности в мире к 2015 году.

6 и 7 сентября, в рамках празднования Международного Дня грамотности – 8 сентября, ЮНЕСКО соберет делегатов из 41 стран мира с самыми высокими показателями неграмотности, в числе которых ожидаются 16 министров и заместителей министров образования. Содержанием встречи станет анализ опыта, полученного за прошедшее десятилетие, и поиск путей ускорения распространения грамотности, чтобы достичь целей 2015 года. К делегатам присоединятся представители, наряду с ЮНЕСКО, других учреждений ООН, специалисты в области распространения грамотности, а также заинтересованные представители гражданского общества и частного сектора.

На этой международной встрече за круглым столом также будут приняты национальные планы действий, направленные на достижение целей 2015 года в соответствии с Дакарскими рамочными соглашениями, и будут заложены основы для их осуществления.

Париж, 31 августа 2012 года.

ЮНЕСКО: ПРЕПОДАВАНИЕ ХОЛОКОСТА В ШКОЛАХ МИРА

Каким образом в школах во всем мире рассматривается тема Холокоста? В каких странах история Холокоста преподаётся на уроках? – ответы на эти вопросы должно будет дать новое исследование ЮНЕСКО совместно с Международным научно-исследовательским институтом по разработке учебных пособий имени Георга Эккерта. Это исследование, получившее название «Международный статус преподавания Холокоста, глобальное картографирование учебных пособий и программ», впервые позволит сравнить преподавание Холокоста с точки зрения его отражения в учебниках и школьных программах разных стран.

Исследование начнётся с анализа учебных планов в 195 странах с целью изучить, где и в какой мере тема Холокоста является частью официальной программы. Результаты будут представлены в виде карты, показывающей, где Холокост действительно является предметом изучения.

Является ли преподавание Холокоста детальным, полным и объективным? В каком контексте оно ведётся? Отличается ли оно в разных странах и регионах? Чтобы найти ответы на эти вопросы, исследователи подвергнут тщательному изучению и сравнению содержание учебников из 20 репрезентативных стран.

Результаты этого беспрецедентного глобального исследования и рекомендации, сделанные на его основе, смогут в дальнейшем использоваться лицами, ответственными за разработку учебных программ. Это особенно важно для стран, где Холокост ранее в школьную программу не входил.

Этот проект мирового масштаба продлится 18 месяцев. Благодаря сотрудничеству многочисленных специалистов и исследовательских центров и поддержке министерств образования по всему миру будут получены сведения о странах, в которых доступ к информации о Холокосте ранее отсутствовал или был ограниченным.

Париж, 25 августа 2012 года.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЮНЕСКО

Сегодня, на основании рекомендаций международного жюри, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова объявила лауреатов премий ЮНЕСКО за распространение грамотности. В 2012 году ими стали программы, осуществляемые в Бутане, Индонезии, Колумбии и Руанде. Церемония вручения наград состоится 6 сентября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и будет приурочена к Международному дню грамотности, который отмечается 8 сентября.

Премии имени короля Седжонга удостоится Управление развития общинного образования Индонезии. Правительственная программа Индонезии по улучшению обучения грамотности средствами предпринимательской деятельности, повышения культуры чтения и подготовки учителей» охватывает почти три миллиона человек и уделяет особое внимание неграмотным женщинам, для которых организуются программы обучения не только грамотности, но и жизненно необходимым навыкам.

Вторая премия имени короля Седжонга присуждена Церкви пятидесятников Руанды за «Национальную программу по распространению грамотности среди взрослого населения». Программа, охватывающая более 100 000 человек в более чем 3,5 тыс. центрах распространения грамотности, получила признание за особую адресованность женщинам и молодым людям, не посещающим школу. Кроме того, наградой отмечена цель программы – обеспечение права каждого человека на обучение грамотности и получение базового образования, включая приобретение знаний о правах человека, идеологии примирения и укрепления мира.

Одна из двух премий имени Конфуция досталась Департаменту высшего образования и образования взрослого населения Бутана за «Программу внешкольного и непрерывного образования». Программа награждена за успехи в удовлетворении потребностей в образовании и профессиональной подготовке жителей сельских общин, в особенности, девочек и женщин, путём обеспечения базового уровня грамотности и профессиональных навыков в более чем 950 центрах.

Другой премии имени Конфуция был удостоен Фонд «Трансформемос», Колумбия, за «Программу интерактивной системы образования» Transformemos Educando. Программа была отмечена за успешную миротворческую миссию в зонах, подверженных конфликтам и насилию. Она включает обучение экономически эффективным видам хозяйствования и использует методы распространения грамотности на межкультурной основе. С начала действия программы в 2006 году она уже принесла пользу приблизительно 300 тысячам человек.

Премия имени Короля Седжонга за распространение грамотности была учреждена правительством Республики Корея в 1989 году. Премия имени Конфуция была учреждена правительством Китайской Народной Республики в 2005 году. Каждая из премий предусматривает награждение 20 тыс. долларов США, почётной грамотой и медалью.

Париж, 24 августа 2012 года.

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ВОДЫ

С 26 по 31 августа в Стокгольме будет проходить «ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ВОДЫ», на протяжении которой ЮНЕСКО представит несколько публикаций и организует ряд мероприятий. Кроме того, ЮНЕСКО и подразделение «ООН – Водные ресурсы» совместно объявят главную тему «Всемирного года сотрудничества в сфере водных ресурсов», каким провозглашён 2013 год.

Программа мероприятий, запланированных на 2013 год, будет представлена в ходе семинара, который ЮНЕСКО и подразделение «ООН – Водные ресурсы» проведут 27 августа с 15:45 до 18:45. В 2012 году, в соответствии с предложением Таджикистана, Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций объявила 2013 год Всемирным годом сотрудничества в сфере водных ресурсов, в связи с чем подразделение «ООН – Водные ресурсы» обратилось к ЮНЕСКО с просьбой организовать серию соответствующих мероприятий.

В ходе Всемирной недели воды будет также проведено и два крупных мероприятия Программой оценки водных ресурсов мира*: первое из обсуждений будет посвящено «Экологическому учёту с центром внимания на плане будущих действий в области водных ресурсов». Оно состоится 26 августа, с 14:00 до 17:30. Второе, посвящённое «Урокам 4-го доклада ООН об освоении водных ресурсов», пройдёт 27 августа с 17:45 до 18:45. Этот доклад был представлен на Всемирном форуме в Марселе (Франция), в марте 2012 года.

Ещё одна презентация Программы оценки водных ресурсов мира будет посвящена публикации «Углеродный и водный след», в которой проводится сравнительный концептуальный анализ и рассматривается история возникновения соответствующих понятий.

В ходе предстоящей недели Программой оценки водных ресурсов мира также будет представлено краткое содержание Доклада «О развитии мировых водных ресурсов» и двух других совместных с ЮНЕСКО публикаций: «Экологический учёт и совершенствование данных по мировым водным ресурсам» и «Водные ресурсы и устойчивое развитие: обзор целей, инструментов и региональных ситуаций».

Всемирная неделя воды проводится Стокгольмским международным институтом водных ресурсов в столице Швеции каждый год. Различные дискуссии и другие мероприятия, проводимые в ходе этой недели, служат форумом для заинтересованных сторон со всего мира и способствуют установлению контактов, укреплению потенциала сотрудничества, и проведению последующих мероприятий в рамках международных проектов и программ в области водных ресурсов и устойчивого развития. * Программа оценки водных ресурсов мира была основана по инициативе ООН. Секретариат Программы возглавляет ЮНЕСКО.

Париж, 27 июля 2012 года.

ЮНЕСКО ПРИЗЫВАЕТ ЗАЩИТИТЬ ХАЛЕБ

Ввиду нарастающих актов насилия вблизи нескольких исторических городов Сирии, Генеральный директор ЮНЕСКО повторила призыв, с которым она обратилась ко всем сторонам вооружённого конфликта 30 марта, – защитить культурное наследие страны.

ЮНЕСКО особенно обеспокоена сведениями об ожесточенных военных действиях в Халебе, старая часть которого входит в число объектов Всемирного наследия. Занимая стратегически важное положение на пересечении важных торговых путей, исторически связывающих Восток и Запад, этот древний город сохранил удивительные памятники монументального зодчества, отражающие культуру различных народов, проживавших на этой территории в течение многих тысяч лет. Среди них хетты, ассирийцы, греки, римляне, омейяды, айюбиды, монголы, мамлюки и оттоманы. В Список Всемирного наследия старый город Халеб был включен в 1986 году.

Критическое состояние безопасности в зоне столкновений не позволяет оценить весь масштаб ущерба, нанесенного Халебу и другим объектам Всемирного наследия в Сирии, среди которых Крак-де-Шевалье, Пальмира, древние поселения Северной Сирии и Дамаск.

В условиях острого гражданского конфликта, чрезвычайную обеспокоенность ЮНЕСКО вызывает также угроза мародерства и расхищения объектов культурного наследия. Стремясь мобилизовать международное сообщество и защитить культурное наследие Сирии, ЮНЕСКО направило Всемирной таможенной организации, Интерполу и граничащим с Сирией странам предупреждение о возможности незаконного оборота предметов культурно-исторического наследия. Генеральный директор также связалась с Генеральным секретарем ООН и председателем Совета безопасности с целью привлечь внимание Кофи Аннана, специального посланника Организации Объединенных Наций и Лиги арабских государств, к необходимости добиться соблюдения положений международных конвенций о защите культурного наследия. В частности, речь идет о Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и о Конвенции 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. ЮНЕСКО продолжает поддерживать тесную связь с координатором-резидентом в Дамаске, который оповещает Организацию о развитии событий.

Генеральный директор ЮНЕСО призывает всех участников конфликта соблюдать международные обязательства в сфере культуры, с уважением относиться к великому культурному наследию Сирии, являющемуся источником самобытности страны, и сделать все, чтобы его сохранить.

Санкт-Петербург, 25 июня 2012 года.

36-Я СЕССИЯ КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

Основное внимание на открытии 36-й сессии Комитета Всемирного наследия в этом году, когда ЮНЕСКО отмечает 40-летний юбилей Конвенции о Всемирном наследии, было уделено задачам его сохранения. Сессия открылась в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье и продлится до 6 июля.

Председатель Комитета Всемирного наследия Элеонора Митрофанова приветствовала участников и обратилась с призывом поддержать доверие к Конвенции о Всемирном наследии: «Мы должны помнить о неоспоримости того факта, что выдающаяся универсальная ценность объектов Всемирного наследия базируется на местных ценностях, на местном опыте и, самое главное, на усилиях по его сохранению, прилагаемых на местах. Другими словами, главную роль в деле сохранения Всемирного наследия играют местные и коренные народы».

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, со своей стороны, придала большое значение усложняющимся проблемам сохранения объектов Всемирного наследия в условиях растущего давления. «Степень доверия к процессу выбора объектов Всемирного наследия должна быть абсолютной на всех стадиях; государства-участники несут за это главную ответственность», - подчеркнула Ирина Бокова.

Генеральный директор напомнила о «революционной идее», которая легла в основу Конвенции о Всемирном наследии и благодаря которой «за 40 лет была создана новая карта планеты, способствующая миру и возникновению сетей культурного обмена, сегодня она включает около 1,000 объектов на всех континентах».

Напоминая о высоких научных стандартах и принципе беспристрастности при внесении новых объектов в Список Всемирного наследия, Генеральный директор призвала всех участников «действовать с мыслями о будущем, чтобы обновить Конвенцию о Всемирном наследии и противостоять вызовам XXI века», особенно в том, что касается устойчивого развития и миротворчества.

Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул опасности, связанные с разрушением традиционных ценностей, которые лежат в основе Всемирного наследия, в эпоху глобализации. Владимир Мединский обратил внимание участников на то, что «мир является единым и разделённым в одно и то же время», и подчеркнул необходимость конструктивного взаимодействия между народами.

На церемонии открытия присутствовали Алиссандра Камминз, председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО, и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Церемония завершилась обращением учащихся ассоциированных школ ЮНЕСКО в России с призывом к сохранению Всемирного наследия.

Париж, 19 июня 2012 года.

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЮНЕСКО

Согласно новым данным Международного статистического института ЮНЕСКО (МСИ), ситуация с обеспечением доступа к образованию для всех перестала улучшаться. Исследование показало, что в 2010 году число детей младшего школьного возраста, не посещающих школу, составило 61 миллион, то есть столько же, сколько в 2008 году. В последние 15 лет наблюдалась устойчивая тенденция к снижению числа детей, не получающих образования. Более всего улучшение ситуации было заметно среди девочек: если в 2000 году они составляли 58% среди детей, не посещающих школу, то в 2010 году, их доля уменьшилась до 53%. Однако в настоящее время улучшений не наблюдается, и число детей, не получающих образование, остается почти неизменным. Полные данные о наблюдаемой тенденции можно увидеть в атласе МСИ, представленном в интернете.

Застойная тенденция объясняется, по большей части, ситуацией в странах Африки к югу от Сахары, где число детей, не посещающих школу, является наибольшим. 23% детей школьного возраста этого региона, то есть приблизительно один ребенок из четырех, никогда не ходили в школу или бросили учебу на ступени начального образования. Общее число детей, не имеющих доступа к образованию, поднялось в этом регионе с 29 миллионов в 2008 году до 31 миллиона в 2010. В Нигерии число таких детей составляет 10,5 миллионов, в Эфиопии 2,4 миллиона.

Вот что говорит Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова:

– Такая тенденция за три года до даты, намеченной для обеспечения всеобщего начального образования, является поводом для серьезного беспокойства. Доступ к образованию – не только право каждого человека. Образование дает возможность вырваться из нищеты и открывает путь к дальнейшему развитию. Выводы, которые мы должны сделать на основе этих данных, очевидны: нам нужна еще большая приверженность глобальным обязательствам и национальные программы, адресованные, прежде всего, маргинализованным слоям населения и направленные на обеспечение эффективности обучения».

С другой стороны, в странах Южной и Западной Азии наблюдаются значительные улучшения. Число детей, не получающих образование, в них снизилось с 39 до 13 миллионов за период с 1990 по 2010 год. В арабских государствах оно составляет 5 млн., в других регионах число таких детей также существенно уменьшилось: 2,7 млн в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 1,3 млн в Северной Америке и Западной Европе, 0,9 млн в Центральной и Восточной Европе и 0,3 млн в Центральной Азии.

По оценкам МСИ, в мире из 61 млн детей, не посещающих школу в настоящий момент, только 27% в перспективе получат законченное образование. Еще 26% начнут, но не закончат школу, а у 47% никогда не будет возможности учиться. Чаще всего ограниченный доступ к образованию является результатом маргинализации. Обычно не получившими образования становятся дети из бедных районов, живущие в отдаленной сельской местности или регионах, вовлеченных в вооруженные конфликты, а также дети, принадлежащие к этническим, расовым и языковым меньшинствам.

Вместе с тем, гарантированный доступ каждого ребенка к образованию сам по себе является важнейшей задачей, обеспечение всеобщего начального образования способно оказывать далеко идущее позитивное воздействие на будущее развитие. В странах с низким уровнем дохода каждый дополнительный год обучения увеличивает средний доход человека примерно на 10%. Кроме этого, образование может стимулировать общий экономический рост. Исследование 50 стран в период с 1960 по 2000 год показало, что каждый дополнительный год обучения увеличивал ВВП этих стран на 0,37% в год.

Образование также положительно сказывается на здоровье и благополучии людей. Было достоверно установлено, что образование матери уменьшает уровень младенческой смертности. Каждый дополнительный год обучения может снизить риск детской смертности на 7-9%. Кроме того, образованные матери имеют больше шансов родить ребенка в безопасных условиях. Например, в Буркина-Фасо, у ребенка в два раза больше вероятности родиться в медицинском учреждении, если его мать получила среднее образование, чем у ребенка, чья мать никогда не ходила в школу. Вероятность вакцинации ребенка образованной матери также намного выше. В Индонезии уровень вакцинации детей, чья мать не имеет образования, составляет 19%, а детей, чья мать получила среднее образование и выше, – 68 %.

Хотя с помощью одного образования нельзя искоренить ВИЧ и СПИД, оно помогает ограничить распространение вируса. Данные Всемирного доклада по мониторингу образования для всех, опубликованные ЮНЕСКО, показали, что только 59% матерей без школьного образования из 16 стран Африки к югу от Сахары знали, что использование презервативов может снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией.

Париж, 27 апреля 2012 года.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ

В этом году ЮНЕСКО отметит Всемирный день свободы печати насыщенной трёхдневной программой мероприятий в Тунисе. Основное внимание будет уделено роли средств массовой информации в качестве катализатора социальных и политических перемен.

Одним из самых ярких событий Всемирного дня свободы печати 2012 года станет церемония вручения Премии ЮНЕСКО / Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати, которая состоится 3 мая. На церемонии будет присутствовать лауреат этого года – азербайджанский журналист и правозащитник Эйнулла Фатуллаев. С речами выступят президент Туниса Монсеф Марзуки и Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Утром 4 мая Генеральный директор ЮНЕСКО и премьер-министр Туниса Хамади Джебали откроют международную конференцию «Новые голоса: роль свободы СМИ в социальных изменениях».

Конференция, которая пройдёт 4 и 5 мая, будет состоять из 3 серий дебатов:

«Роль свободы СМИ в социальных изменениях: Новые голоса, молодёжь и социальные сети». В ходе этой дискуссии участники проанализируют, каким образом взаимодействие социальных сетей, мобильной связи и спутникового телевидения способствовало развитию свободы выражения мнений; как это, в свою очередь, привело к возникновению движения протеста, начавшегося в Тунисе в декабре 2010 года и распространившегося впоследствии на большую часть арабского мира и за его пределы.

Тема второй серии дебатов – «Медиа-ландшафт в меняющейся среде». Основное внимание будет уделено изменениям, с которыми сталкиваются государственные средства массовой информации, а также их способности выполнять социально значимую функцию и отвечать высоким стандартам журналистики в саморегулирующейся среде.

Наконец, в ходе «Специального пленарного заседания по Тунису» будут проанализированы пути развития средств массовой информации страны. Среди участников – министр по правам человека и правосудия в переходный период Самир Дилу, а также представители международного сообщества, в частности, Абделькерим Хизауи, директор Африканского центра по подготовке журналистов и специалистов информационного обслуживания. Впервые в этом году состоится ряд параллельных мероприятий, организованных партнёрами ЮНЕСКО по вопросам свободы прессы, в том числе, неправительственными и межправительственными организациями, международными СМИ и молодёжными группами. Информация об этих событиях доступна в режиме онлайн.

Париж, 26 апреля 2012 года.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова официально присвоила звание Посла доброй воли по вопросам партнёрства в сфере образования педагогу, общественному деятелю и предпринимателю САННИ ВАРКИ. Церемония награждения состоится в Париже, в штаб-квартире Организации.

Основатель и председатель Джемс Эдьюкейшн (GEMS Education), международный деятель в сфере образования, Санни Варки удостоен звания Посла доброй воли ЮНЕСКО за «вклад в налаживание инновационного партнёрства в государственном и частном секторах с целью предоставить детям из малообеспеченных семей по всему миру возможность получить качественное образование».

Санни Варки – сын индийских эмигрантов, переехавших в Дубай в 1959 году. Его взгляды и устремления сформировались под непосредственным влиянием родителей, которые в 1968 году основали свою первую школу. В 1980 году Санни Варки взял на себя управление этой школой и, в конечном счёте, преобразовал семейное учреждение в многонациональную компанию. Сегодня в Джемс Эдьюкейшн обучается около 100 000 студентов более 150 национальностей.

Объединяя усилия родителей, педагогов и правительств, Санни Варки оказывает воздействие на методы обучения и содействует обеспечению равных возможностей и более широкому доступу к школьному образованию, в особенности, в Африке. В соответствии с существующим соглашением о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Джемс Эдьюкейшн осуществляются программы подготовки более 10 000 директоров школ в Кении, Гане и Индии, а также проводится работа по программе STEM – развитию научного, технического и математического образования – в Лесото и Кении.

Джемс Эдьюкейшн работает как в государственном, так и частном секторах. Кроме того, Организация осуществляет свою деятельность через благотворительный фонд «Varkey GEM Foundation». В задачи Фонда, основанного в 2010 году под председательством бывшего президента США Билла Клинтона, входит оказание помощи каждому ученику из малообеспеченной семьи, поступившему в школу системы «Джемс».

Послы доброй воли ЮНЕСКО – это знаменитости, которые ставят свой талант и известность на службу идеалам Организации. Они способствуют расширению и успеху миссии ЮНЕСКО, щедро посвящая свои таланты и общественное влияние привлечению внимания мировой общественности к деятельности Организации. Благодаря своей профессиональной известности и преданности идеалам гуманизма они вносят важный вклад во всех четырёх сферах компетенции ЮНЕСКО – образовании, культуре, науке и коммуникации/информации.

Париж, 17 апреля 2012 года.

В ЭТОМ ГОДУ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ ПОСВЯЩЁН ПЕРЕВОДУ

23 апреля связано с именами Уильяма Шекспира и Мигеля де Сервантеса. В этот день ЮНЕСКО отмечает Всемирный День книги и авторского права, цель которого является в содействии чтению, книгоизданию и защите интеллектуальной собственности.

В 2012 году День книги и авторского права посвящён переводу. ЮНЕСКО отмечает 80-ю годовщину «Index Translationum», реестра переводов, содержащего информацию, представленную национальными библиотеками, переводчиками, лингвистами, учёными и базами данных со всего мира.

Основанный в 1932 году Лигой Наций, «Индекс» является старейшей программой ЮНЕСКО. Она даже старше самой Организации, которая была создана в 1946 году.

Электронная база данных «Index Translationum» насчитывает более двух миллионов записей относительно 500 000 авторов и 78 000 издателей в 148 странах мира. Поиск в этой уникальной базе данных показывает, например, что Агата Кристи, Жюль Верн и Уильям Шекспир являются наиболее переводимыми авторами в мире, согласно данным, начиная с 1979 года. Список самых переводимых авторов в мире весьма разнообразен, в нем представлены, к примеру, Ленин (5-е место), Барбара Картленд (6-е место), Джон Полл II (22-е место), Франц Кафка (40-е), Платон (43-е) и Габриэль Гарсиа Маркес (49-е).

Французский, немецкий и испанский – языки, на которые переводится большинство книг. «Индекс» также демонстрирует рост издательского дела в Китае: в течение более десяти лет (с 1988 по 1999 год) китайский занимал 30-е место среди всех языков перевода, но к 2008 году он стремительно переместился на 6-е место. Английский стоит на 4-м месте, арабский – на 29-м, русский – на 7-м.

Что касается языка первоисточника, то английский, французский, немецкий и русский являются самыми переводимыми языками, но в списке также присутствуют древнегреческий (на 12-м месте, перед новогреческим, который стоит на 27-м месте), каталонский (23-й), и идиш (41-й). Испанский стоит на 6-м месте, в то время как китайский занимает 16-е место среди наиболее переводимых языков, впереди арабского (17-е место).

ЮНЕСКО организует совещание экспертов, которое будет открыто для публики (23 апреля, зал XI, с 3 до 6 часов). Мероприятие проводится с целью поощрить страны предоставлять соответствующую информацию, делая её доступной в базе данных.

23 апреля ЮНЕСКО также откроет праздничные мероприятия в Ереване – мировой столице книги 2012 года. Почётное звание перейдёт к столице Армении от Буэнос-Айреса; Бангкок избран в качестве Всемирной столицы книги 2013 года.

Город Ереван был выбран за «качественную и многогранную программу, которая очень детальна, реалистична и привязана к социальной ткани города. Она сфокусирована на всеобщем и полном вовлечении всех категорий специалистов, работающих в книжной индустрии», по оценке членов отборочной комиссии. Комиссия состоит из экспертов ЮНЕСКО, представителей Международной ассоциации издателей, Международной федерации книготорговцев (МФК) и Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА).

Звание «Мировая столица книги» ежегодно присуждается в знак признания роли муниципальных городских программ в содействии книгам и чтению. Избранные города сохраняют свой «титул» в течение 365 дней начиная с 23 апреля.

Париж, 11 февраля 2012 года.

ЮНЕСКО: 13 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАДИО

Радио является самым широкодоступным средством массовой информации, оно способно охватить до 95% населения земного шара. В ноябре 2011 года Генеральная конференция ЮНЕСКО провозгласила 13 февраля Всемирным днём радио, что призвано подчеркнуть особую роль радио в качестве образовательной платформы, а также средства, способствующего свободе выражения мнений и публичных дискуссий. Роль радио также велика в качестве системы связи в чрезвычайных ситуациях и для смягчении последствий стихийных бедствий. ЮНЕСКО призывает радиостанции по всему миру принять активное участие в праздновании Дня радио, который в этом году будет отмечаться впервые.

Благодаря тому, что радио – сравнительно недорогая технология, его роль особенно велика в удалённых районах и среди маргинальных слоёв населения. В свою очередь, современное развитие интернета и мобильных телесистем также способствует увеличению масштабов радиовещания и его возможностей.

По данным Международного союза электросвязи, более 75% семей во всех странах мира имеют, по крайней мере, один радиоприёмник. Необходимо также учесть, что все большее число людей начали использовать радио через интернет в качестве источника информации и коммуникации.

«Радио представляет собой средство информации, достигающее самой широкой аудитории и, что особенно важно, самой маргинализированной части нашего общества», – заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в своём обращении к предстоящему Всемирному Дню радио. – Свободное, независимое и плюралистическое радио имеет важнейшее значение для здоровья общества и является жизненно необходимым условием для утверждения прав человека и основных свобод».

ЮНЕСКО призывает руководителей радиостанций – общественных и частных, местных и региональных – принять активное участие в праздновании Дня радио. Существует специальный веб-сайт ЮНЕСКО, где представители местных радиостанций имеют возможность прослушать аудио-сообщения на разных языках, а также посмотреть соответствующие учебные пособия. Кроме того, можно бесплатно ознакомиться с материалами радиофонда ЮНЕСКО, хранящими записи с выступлениями таких выдающихся личностей, как: Пабло Неруда, Жан-Поль Сартр, Хорхе Луис Борхес, Андре Мальро, Пабло Пикассо, Шарль де Голль, Юрий Гагарин, Николай Семенов, Нельсон Мандела, Фредерик де Клерк и Гарри Белафонте.

За более чем 60-летнюю историю своего существования ЮНЕСКО предприняла ряд инициатив в области радиосвязи, уделяя при этом особое внимание развитию местного вещания, а также использованию радио при оказании гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях, для чего было создано портативное «Radio-in-a-Box».

Париж, 08 февраля 2012 года.

САРА БРАЙТМАН – «АРТИСТКА ЮНЕСКО ЗА МИР»

Сегодня британской исполнительнице Саре Брайтман будет присвоено звание «АРТИСТ ЮНЕСКО ЗА МИР» во время торжественной церемонии в штаб-квартире Организации 8 февраля. Сара Брайтман – одна из немногих, кто занимает место на вершине как среди исполнительниц популярной эстрадной, так и классической музыки.

Британская танцовщица, певица и актриса удостоена этого звания «в знак признания ее благотворительной деятельности в гуманитарной сфере, за её содействие развитию культурного диалога и связей между культурами средствами искусства, а также за преданность идеалам и целям Организации», - говорится в почётном дипломе, который будет вручён ей сегодня.

Звезда мюзиклов Кошки и Призрак Оперы, Сара Брайтман начинала свою карьеру в качестве танцовщицы, ставши впоследствии успешной поп-певицей, а также известной исполнительницей классического репертуара. Г-жа Брайтман внесла особый вклад в развитие музыкального стиля «кроссовер», сочетающего различные музыкальные жанры и традиции (например, в альбомах Timeless, Eden, La Luna, и Harem). Ее музыкальный талант был отмечен более чем 180 золотыми и платиновыми наградами в более 40 странах мира. Общий объем продаж ее компакт-дисков и DVD превысил 30 миллионов экземпляров. В настоящее время она работает над своим следующим сольным альбомом, который будет выпущен в начале 2013 года.

Артисты ЮНЕСКО за мир – это международное признанные деятели искусств, поставившие свои имена и влияние, имя и престиж на службу распространению идеалов ЮНЕСКО. Сотрудничая с ЮНЕСКО, они помогают знакомить широкую общественность с деятельностью Организации в области образования, культуры, науки и коммуникаций.

Париж, 08 февраля 2012 года.

ЮНЕСКО И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МИРА

7 февраля в Париже было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Международным институтом мира (МИМ), одним из основателей которого является Посол доброй воли ЮНЕСКО Форест Уитакер. Участниками Соглашения станут: ЮНЕСКО, МИМ, Ратгерский университет (Нью-Джерси, США) и правительство США. Таким образом, Международный институт мира будет осуществлять свою деятельность под эгидой ЮНЕСКО.

Торжественная церемония подписания Соглашения состоялось в штаб-квартире ЮНЕСКО после пресс-конференции, в которой приняли участие Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, Посол доброй воли ЮНЕСКО Форест Уитакер, ректор Ратгерского университета Филип Игл и посол Дэвид Киллион, постоянный представитель США при ЮНЕСКО.

На церемонии будут продемонстрированы видео-обращения с выражением поддержки от заместителя государственного секретаря США по делам международных организаций Эстер Бриммер, а также от Окелло Сэма, основателя «Надежды Севера» - центра для беженцев, сирот и бывших детей-солдат в Северной Уганде.

Международный институт мира при Ратгерском университете был основан в 2011 году Форестом Уитакером и Альдо Сивико, профессором антропологии и экспертом в области разрешения конфликтов.

Прокладывая путь новаторским исследованиям и образованию следующего поколения лидеров миротворческой деятельности, Международный институт мира проводит с городскими общинами повсюду работу, направленную на развитие местных общественных структур и утверждение духа мира среди педагогов, общественных и религиозных руководителей, предпринимателей, местной полиции, а также среди молодёжи, оказавшейся вовлечённой в акты насилия. МИМ также наращивает потенциал гражданской дипломатии с целью расширения роли граждан в построении и укреплении мира, а также их участия в демократических процессах. Институт способствует становлению устойчивого мира, основанного на соблюдении прав человека, уважении культурного разнообразия и искоренении нищеты.

Известный американский актёр и гуманист Форест Уитакер был удостоен звания Посла доброй воли ЮНЕСКО по вопросам мира и примирения 21 июня 2011 года.

Париж, 09 декабря 2011 года.

В ЮНЕСКО ПОДНИМУТ ФЛАГ ПАЛЕСТИНЫ

Во вторник, 13 декабря, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже будет поднят Палестинский флаг – этим событием будет отмечен приём Палестины в состав Организации. Церемония пройдёт под руководством Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой и президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, в ней также примет участие глава МИД ПА Рияд аль-Малики. На церемонии будут присутствовать и председатель Генеральной конференции ЮНЕСКО Каталин Боджиай, и председатель Исполнительного совета Организации Алиссандра Камминс.

Церемония поднятия флага состоится в 12 часов.

Журналисты, желающие освещать мероприятие, должны получить аккредитацию до 12.00 11 декабря.

Как известно, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала Палестину в качестве государства-члена Организации 31 октября 2011 года. Членство Палестины вступило в силу 23 ноября после подписания представителями государства Устава ЮНЕСКО в архиве правительства Соединённого Королевства в Лондоне. Теперь с вступлением Палестины в ЮНЕСКО состав членов Организации составляет 195 государств.

По окончании церемонии в 13:15 (зал IV) состоится Пресс-конференция президента Аббаса, это событие будет транслироваться ЮНЕСКО и в прямом эфире через сеть Globecast-SERTE. Веб-канал с высококачественной передачей звука, а также видеосюжеты будут доступны бесплатно на арабском, французском и английском языках.

Париж, 23 ноября 2011 года.

ХЭЧЖЕ ЭПОС «ИМАКАН» НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ!

Межправительственный комитет по сохранению нематериального культурного наследия, очередная сессия которого проходит с 22 по 29 ноября на острове Бали (Индонезия), утвердил хэчже эпос «Имакан» (Китай) для внесения в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите.

«Имакан» – песенно-повествовательный жанр (с элементами поэзии и прозы) на языке народа хэчже, живущего на северо-востоке Китая. Повествование состоит из многочисленных, не связанных между собой эпизодов, воспевающих племенные союзы, сражения и победы героев народа хэчже над чудовищами и захватчиками. Исполнители «Имакана» сами слагают истории и рассказывают их, не прибегая к инструментальному сопровождению, чередуя пение с рассказом и используя различные мелодии, чтобы представить разнообразных персонажей и различные сюжеты. Эпос «Имакан» играет ключевую роль в сохранении родного языка, верований, фольклора и обычаев народности хэчже.

Этот жанр, передающийся из поколения в поколение, находится под угрозой исчезновения. Согласно статистическим данным, в 80-х годов XX века существовало более 20 выдающихся мастеров-исполнителей «Имакана». Однако в настоящее время осталось только 5 сказителей (Yimakanqi mafa), которые способны исполнить отдельные напевы в этом жанре.

Эпос «Имакан» является одной из 18 номинаций, предложенных для включения в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите. Во время заседания на острове Бали Комитет также рассмотрит 39 кандидатур для внесения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества и 12 предложений для включения в Сборник передового опыта. В ходе заседания также будет рассмотрен вопрос о предоставлении финансовой помощи (4 позиции) и проанализированы регулярные доклады государств-участников по осуществлению Конвенции.

Конвенция о сохранении нематериального культурного наследия была принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2003 году, в ней участвуют 137 стран. Правом номинирования в Список нематериального культурного наследия пользуются только те страны, которые ратифицировали Конвенцию.

Межправительственный комитет по сохранению нематериального культурного наследия состоит из представителей 24 государств-членов ЮНЕСКО. Его члены избираются сроком на 4 года, половина его состава переизбирается каждые два года.

Париж, 04 ноября 2011 года.

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ЮНЕСКО

Представители государств-членов ЮНЕСКО, собравшиеся на 36-ю сессию Генеральной конференции, высшего руководящего органа Организации, избрали 31 нового члена Исполнительного совета - другого руководящего органа Организации, включающего представителей 58 стран.

Ниже приведен список вновь избранных по избирательным группам:

Группа I: Австрия, Франция, Испания, Италия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки.

Группа II: Российская Федерация, Чешская Республика, Черногория, бывшая югославская Республика Македония. Группа III: Бразилия, Куба, Эквадор, Мексика.

Группа IV: Республика Корея, Таиланд, Индонезия, Афганистан, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея.

Группа V (а): Нигерия, Намибия, Эфиопия, Мали, Габон, Малави, Ангола, Гамбия.

Группа V (б): Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Саудовская Аравия.

Члены Исполнительного совета избираются на четырехлетний срок. Новые члены Исполнительного совета присоединятся к 27-ми, избранным на предыдущей сессии Генеральной конференции в 2009 году, чей мандат заканчивается в 2013 году: Бельгия, Дания, Монако (Группа I); Беларусь, Латвия, Узбекистан, Польша, Румыния, Словакия (Группа II); Барбадос, Гренада, Гаити, Перу, Сент-Люсия, Венесуэла (Группа III); Бангладеш, Китай, Индия, Япония, Казахстан, Вьетнам (Группа IV); Буркина-Фасо, Конго, Джибути, Гана, Кения, Демократическая Республика Конго, Зимбабве (Группа Va); Алжир, Египет, Сирийская Арабская Республика (Группа Vб).

Исполнительный совет собирается дважды в год для анализа реализации программ ЮНЕСКО, одобренных Генеральной конференцией. В своем новом составе Исполнительный совет соберется после завершения 36-й сессии Генеральной конференции, чтобы избрать членов бюро (председателя Совета и его заместителей, председателей комиссий и комитетов).

Париж, 31 октября 2011 года.

ПАЛЕСТИНА – 195 ЧЛЕН ЮНЕСКО

Сегодня Генеральная конференция ЮНЕСКО проголосовала за признание Палестины в качестве государства-члена Организации.

Для того чтобы решение о принятии Палестины в состав ЮНЕСКО вступило в силу, Палестина должна подписать и ратифицировать Устав ЮНЕСКО, который хранится в архиве правительства Соединённого Королевства в Лондоне, где он остаётся открытым для подписания.

Таким образом, после принятия решения о вступлении Палестины в состав ЮНЕСКО, количество государств-членов ЮНЕСКО вырастет до 195. При голосовании 107 государств-членов высказались в поддержку принятия Палестины, 14 – против, при 52 воздержавшихся.

Для принятия в состав ЮНЕСКО государств, не являющихся членами ООН, требуется рекомендация Исполнительного совета Организации и две трети голосов государств-членов, поданных на Генеральной конференции. Для принятия в состав ЮНЕСКО государств, не являющихся членами ООН, требуется рекомендация Исполнительного совета Организации и две трети голосов поданных на Генеральной конференции от присутствующих и голосующих государств-членов (воздержавшиеся не рассматриваются в качестве голосов).

Таким образом, по итогам сегодняшнего голосования, в состав ЮНЕСКО входят 195 государств-членов. Генеральная конференция включает с правом решающего голоса представителей государств-членов Организации. Каждое государство-член ЮНЕСКО имеет один голос, независимо от его размера и степени вклада в бюджет.

Генеральная конференция созывается раз в два года. В ней также принимают участие с правом совещательного голоса ассоциированные члены, наблюдатели из государств, не являющихся членами ЮНЕСКО, межправительственные учреждения и неправительственные организациями (НПО).

Генеральная конференция определяет политику и общее направление деятельности Организации. Её задача заключается в разработке программы и бюджета ЮНЕСКО. Во время Конференции также избираются члены Исполнительного совета, а каждые четыре года происходят выборы Генерального директора ЮНЕСКО.

Париж, 27 октября 2011 года.

194 ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЮНЕСКО

Республика Южный Судан стал 194-м государством-членом ЮНЕСКО после выполнения всех необходимых процедур для ратификации Конституции в Организации. Флаг Южного Судана теперь будет развеваться рядом с флагами остальных 193-х государств-членов ЮНЕСКО.

Сегодня на церемонии поднятия флага в штаб-квартире ЮНЕСКО министр культуры, молодёжной политики и спорта Южного Судана Цирино Хетиенг Офухо заявил: «Мы призываем государства-члены ЮНЕСКО и впредь поддерживать наши усилия в том, чтобы наша молодое государство смогло помочь своим гражданам достичь уровня остальных стран мира в области культурного наследия, управления, образования и научных исследований. Новая Республика Южный Судан торжественно обещает стать активным членом ЮНЕСКО и глобальной семьи наций».

Приветствуя нового члена своей организации, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила, что «восемь миллионов жителей Республики Южный Судан сталкиваются с огромными трудностями». Она заверила, что «ЮНЕСКО будет оказывать помощь народу Южного Судана в укреплении системы образования страны, а также в подготовке учителей и работников образования».

Согласно Всемирному докладу ЮНЕСКО по мониторингу ОДВ (Джуба, июнь 2011 г.), более одного миллиона детей младшего школьного возраста не посещают школу. Это – почти половина детей данной возрастной категории. В стране также самый низкий в мире коэффициент набора учащихся в средние учебные заведения, и только восемь процентов женщин умеют читать и писать.

Министр образования Южного Судана попросил Международный институт планирования образования ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ помочь новой стране разработать план для определения потребностей страны в области образования.

Напомним, что 14 июля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН на основании единодушного одобрения приняла решение о признании Республики Южный Судан в качестве государства-члена ООН.

Париж, 10 октября 2011 года.

ВСЕ СТРАНЫ ПРОТИВ ЦУНАМИ!

В эти дни в Париже, с 6 и по 12 октября, почти семь лет спустя после разрушительных цунами 2004 года, проходит крупномасштабная операция по испытанию Системы предупреждения о цунами и смягчения их последствий с участием представителей более двадцати стран Индийского океана. В ходе этих практических учений, организованных под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, ответственность за предупреждения о цунами в Индийском океане будет передана странам региона в лице новой Региональной консультативной службы по цунами.

Сценарий стресс-теста «IOWAVE 11» имитирует события 26 декабря 2004 года, когда в северо-западной прибрежной зоне острова Суматра (Индонезия) произошло землетрясение силой 9,2 балла, вызвавшее разрушительные цунами в регионе. В рамках этого сценария виртуальная волна «пересечёт» Индийский океан за 12 часов и достигнет побережья Южной Африки. Сводки о продвижении волны будут составляться новыми региональными центрами слежения за цунами в Австралии, Индии и Индонезии – Региональная комплексная система раннего предупреждения о многих видах бедствий (RIMES) и провайдеры временных консультативных услуг: Японское метеорологическое агентство (JMA) и Тихоокеанский центр предупреждений о цунами (PTWC).

Цель данного мероприятия – оценка оперативных возможностей создаваемой региональной службы, эффективности коммуникаций между различными центрами, а также состояния подготовки национальных служб по чрезвычайным ситуациям. В ходе испытания также будет проведена эвакуация населения прибрежных районов в ряде стран, в частности, в Индии.

После катастрофы 2004 года страны региона приняли решение о создании Системы предупреждения о цунами в Индийском океане и смягчения их последствий (СПЦИО). Они обратились с просьбой к Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО о создании Межправительственной координационной группы для разработки правового механизма новой Системы, которая была частично введена в эксплуатацию ещё в 2005 году. С тех пор сводки о цунами для 28 стран Индийского океана составлялись японским метеорологическим агентством и Тихоокеанским Центром предупреждения о цунами, которые будут поставлять сводки о цунами до конца 2012 года, когда будет произведена окончательная оценка новой Региональной службы. Страны, принимающие участие в этих учениях: Австралия, Бангладеш, Коморские Острова, Франция (о. Реюньон), Индия, Индонезия, Иран, Кения, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивские острова, Маврикий, Мозамбик, Мьянма, Оман, Пакистан, Сейшельские острова, Сингапур, Шри-Ланка, Танзания, Таиланд, Восточный Тимор, Йемен.

Париж, 05 октября 2011 года.

СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Накануне Всемирного Дня Учителя (5 октября), посвящённого в этом году теме «Учителя – за гендерное равенство», Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) публикует данные, показывающие, что к 2015 году для обеспечения всеобщего начального образования странам требуется дополнительно, по крайней мере, 2 000 000 учителей.

Более половины из них – это около 1 115 000 учителей – приходится на страны Африки к югу от Сахары. Но потребность в дополнительных учителях ощущается не только в развивающихся странах: США, Испания, Ирландия, Италия и Швеция также находятся в списке 112 стран, не располагающих необходимым числом учителей.

Конкретно по регионам нехватка в учителях выглядит следующим образом: Арабские страны (– 243 000 учителей), Южная и Западная Азия (– 292 000), Северная Америка и Западная Европа (– 155 000). Вместе с тем, в странах Центральной Азии и Восточной Азии, Латинской Америки и Карибского региона она составляет лишь 11% от общемирового числа учителей, необходимых для обеспечения к 2015 году всеобщего начального образования.

Следует отметить, что в приведённых выше цифрах не учитываются педагоги, которые в силу ряда причин оставили профессию учителя (уход на пенсию, болезни, смена профессии и т.д.). В целом, для покрытия всех потребностей в период с 2009-го по 2015 год потребуется 6 100 000 дополнительных учителей.

Тема «Учителя – за гендерное равенство» чрезвычайно актуальна: женщины составляют большинство учителей начальных классов (в среднем по миру они составляют 62%, а в некоторых странах 1) на них приходится 90% от общего числа учителей этой ступени образования). Условия их труда, заработная плата и положение в обществе все продолжают ухудшаться.

«Если мы хотим обеспечить равные возможности, чтобы наши дети могли в полной мере реализовать свои права, нам необходимо разработать политику и стратегию, позволяющие привлекать и создавать условия для работы женщин и мужчин, способных вести обучение в атмосфере, обеспечивающей соблюдение гендерного равенства», – говорится в послании, подписанном Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой вместе с руководителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), администратором Программы развития ООН (ПРООН), генеральным директором Международной организации труда (МОТ) и генеральным секретарём Интернационала образования (ИО) и международной федерации образовательных профсоюзов.

Сегодня, в связи с Всемирным днём учителя, в штаб-квартире ЮНЕСКО будет проведён симпозиум по тематике гендерного равенства в школах и пройдёт обсуждение, посвящённое соотношению учительской профессии и гендерных вопросов.

В ходе этих мероприятий будут представлены результаты работы Форума на тему «Гендерное равенство в образовании – выйти за традиционные рамки», проходившего 3-4 октября в Международном институте планирования образования ЮНЕСКО (МИПО). Основное внимание его участников было сосредоточено на связи между успеваемостью учащихся и их полом, а также представленности женщин на ответственных постах в системе образования.*

По случаю празднования Всемирного дня состоится презентация новой публикации «Женщины и профессия учителя: её «феминизация» в некоторых странах Британского содружества». В ней нашли отражение результаты тематического исследования роли учителей в развитии систем образования в таких странах, как Доминика, Индия, Лесото, Самоа и Шри-Ланка.

Кстати, Всемирный День Учителя проводится с 5 октября 1994 года – в этот день была принята Рекомендация ЮНЕСКО/МОТ о положении учителей. В ней освещались вопросы, относящиеся к политике в области образования, учебным программам, подготовке учителей, обеспечению их работой, условиям их труда и участию в принятии решений. * Украина и Беларусь: 99%; Чешская республика, Казахстан, Республика Молдова и Словения: 98%; Кыргызстан, Литва: 97%; Венгрия: 96%; Антигуа и Барбуда, Монголия: 95%; Болгария: 94%; Латвия: 93%; Бразилия и Сан-Марино: 91%; Австрия, Бермуда и Кувейт: 90%.

Париж, 24 сентября 2011 года.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЛИВИЕЙ

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова одобрила признание Генеральной Ассамблеей ООН Национального переходного совета Ливии в качестве законного правительства страны и заявила, что ЮНЕСКО надеется на сотрудничество с новыми властями в областях компетенции Организации.

«Я приветствую возвращение Ливии в международное сообщество, – заявила Генеральный директор. – Мы готовы оказать помощь ливийскому народу в достижении свобода слова и прав человека, как основа новой эпохи. Возможно, появление нового флага Ливии рядом с флагами других государств-членов ЮНЕСКО возвестит о начале эры примирения и восстановления для страны.

«Наша организация надеется оказать помощь Ливии в области образования, культуры, науки и развития средств массовой информации с целью поддержать их стремления и усилия по укреплению прав человека, свободы выражения мнений, справедливости и расширению прав и возможностей женщин», – отметила Ирина Бокова.

ЮНЕСКО предпринимает шаги для возобновления сотрудничества с новыми ливийскими властями, акцентируя внимание на восстановлении системы образования на всех уровнях, а также медиа-ландшафта, способствуя созданию плюралистической медиа среды.

ЮНЕСКО также готовится к проведению международной встречи экспертов и заинтересованных сторон, чтобы определить основные нужды страны и меры, необходимые для сохранения богатого культурного наследия Ливии, включая пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся на территории страны.

ЮНЕСКО также осуществляло активную деятельность в других странах региона, а именно, в Тунисе и Египте, оказывая им помощь в сферах компетенции Организации после волнений Арабской весны.

Париж, 7 сентября 2011 года.

8 СЕНТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ

«793 000 000 взрослых в мире всё ещё не умеют ни писать, ни читать!» – заявляет ЮНЕСКО.

Завтра, 8 сентября, во всем мире будет отмечаться Международный день грамотности. Ведущей темой нынешнего Года стала взаимосвязь между грамотностью и мирным сосуществованием. В этот день в Нью-Дели (Индия) состоится вручение международных премий ЮНЕСКО за распространение грамотности имени Конфуция и короля Сечжона. Ими были удостоены проекты Бурунди, США, Мексики и Демократической Республики Конго.

Кроме того, с 8 по 10 сентября там будет проходить и Международная конференция на тему «Распространение грамотности среди женщин в целях согласованного и устойчивого развития».

В соответствии с данными Статистического института ЮНЕСКО, сегодня в мире насчитывается 793 000 000 неграмотных взрослых, в основном, это девушки и женщины. 67 000 000 детей школьного возраста не обеспечены даже начальным школьным образованием; 72 000 000 подростков в возрасте школьников не имеют даже возможности реализовать своё право на образование.

В одиннадцати странах мира более 50% взрослых неграмотны. Среди них – Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гаити, Мали, Нигер, Сенегал, Сьерра-Леоне, Чад и Эфиопия. В Южной Азии проживает более половины (51,8 %) неграмотных взрослых всего мира. Далее следуют страны Африки к югу от Сахары (21,4%), Восточная Азия и страны Тихоокеанского региона (12,8%), арабские страны (7,6%), страны Латинской Америки и Карибского бассейна (4,6%), Северной Америки, Европы и Центральной Азии (2%).

Накануне Международного Дня грамотности глава ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила следующее:

– Все вместе мы должны ещё энергичнее поддерживать дело распространения грамотности. Это должно выражаться в мобилизации ресурсов, необходимых для расширения программ, доказавших свою эффективность. Сегодня я настоятельно призываю правительства, международные организации, гражданское общество и частный сектор сделать дело распространения грамотности своим политическим приоритетом. Это даст возможность каждому человеку развивать свой потенциал и принимать активное участие в процессе формирования устойчивых, справедливых и мирных сообществ!

Ожидается, что для участия в конференции в Нью-Дели прибудут Президент Индии Пратибха Деви Сингх Патил и министр образования Нигерии, Рукауяту Ахмед Руфаи (нынешний президент Е-9), а также министры образования: Пакистана – Пир Мазхар-уль-Ак, Непала – Гангалал Туладхар, Египта – Ахмед Гамаль Эд-Дин Мусса, Шри Ланки – Бандула Гунавардана, Бангладеш – Нурул Ислам Нахид и Бутана – Тхакур Сингх Повдайел.

Представители международных организаций, гражданского общества и частного сектора, в том числе и специалисты в области образования взрослых поделятся практическим опытом и представят проекты ликвидации неграмотности, уже доказавшие свою эффективность. И в этот же день, 8 сентября перед открытием конференции состоится вручение премий ЮНЕСКО за распространение грамотности: имени короля Сечжона и имени Конфуция, финансируемых, соответственно, правительствами Республики Корея и Китайской Народной Республики. Одна из двух премий ЮНЕСКО за распространение грамотности имени короля Сечжона будет вручена Национальной службе распространения грамотности Бурунди – за успешное применение новаторского подхода, позволяющего согласовывать овладение базовой грамотностью с решением проблем повседневной жизни, обсуждать проблемы мира и толерантности. Его внедрение уже принесло реальные результаты: только за два года – в 2010 и 2011, эта служба вручила удостоверения более чем 50 000 участникам этой программы, которые полностью овладели навыками чтения.

Другая премия ЮНЕСКО имени короля Сечжона будет присуждена Национальному институту по образованию взрослых Мексики (INEA) за Программу распространения грамотности на двух языках. Её внедрение помогло снизить уровень неграмотности среди коренного населения, в особенности, среди женщин, и помочь им в овладении знаниями, помогающими отстаивать свои права.

Одна из двух премий ЮНЕСКО за распространения грамотности имени Конфуция будет присуждена и Программе «Комната для чтения» (США) за её эффективный вклад в продвижение гендерного равенства и распространение грамотности с помощью публикаций на языках коренных народов. Программа действует в девяти странах (Южная Африка, Бангладеш, Камбоджа, Индия, Непал, Демократическая Республика Лаос, Шри Ланка, Вьетнам и Замбия). Местное население участвует в подготовке материалов для чтения на родном языке и языках меньшинств, содержание которых учитывает местный культурный контекст.

Другой премии ЮНЕСКО за распространение грамотности имени Конфуция удостоен Collectif Alpha Ujuvi Демократической Республики Конго за программу распространения грамотности. В её основе лежит новаторская модель, имеющая целью предупреждение или разрядку напряжённости в отношениях между людьми и общинами.

Каждый из четырёх победителей получит вознаграждение в сумме 20 000 долларов. Церемония вручения будет транслироваться в Интернете. * В состав Е-9 входят девять стран из числа наиболее населённых. Число неграмотных взрослых там составляет более двух третей, а число детей, не посещающих школу, – более половины от общего числа неграмотных взрослых и детей, не посещающих школу, в целом по миру. В их списке: Бангладеш, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Нигерия и Пакистан. Дополнительная информация:

Премии ЮНЕСКО за распространение грамотности

Статистические данные (на английском)

Послание Генерального директора

Международный день грамотности, 8 сентября (на английском)

Париж, 6 сентября 2011 года.

ДЕЛО ЧЕСТИ ЮНЕСКО

(это проект «Рабиндранат Тагор, Пабло Неруда и Эме Сезер»)

В июне нынешнего года стартовал проект «Рабиндранат Тагор, Пабло Неруда и Эме Сезер за примирение всеобщего с индивидуальным». В связи с этим 13 сентября в своей штаб-квартире в Париже ЮНЕСКО организует Международный форум, планируется провести и ряд других мероприятий в память о поэтах, которые по-своему внесли свой вклад в развитие гуманистических ценностей.

Главной темой выступления главы ЮНЕСКО Ирины Боковой на этом Форуме будут следующие:

– права человека в противовес угнетению – (10:30 - 11:15);

– взаимоотношения между человеком и окружающей средой (11:30 - 12:15);

–педагогическое наследие трех поэтов (12:30 - 13:15).

В дебатах форума примут участие учёные, литераторы и другие представители интеллигенции, среди них: французский философ и социолог Эдгар Морен, прозаик и поэт из Гваделупы Даниэль Максимин (главный уполномоченный по проведению Года заморских французских территорий), индийский писатель У.Р. Анантамурти и чилийский писатель Хорхе Эдвардс.

Этому форуму будет предшествовать церемония в честь памяти Р. Тагора, она состоится 12 сентября (зал I( в 18.30. Данное мероприятие, организованное совместно с делегациями Бангладеш и Индии, пройдёт в рамках празднования 150-летия со дня рождения бенгальского поэта. В его программе – танцы, песни, поэтические чтения. Кроме того, в Калькутте (Индия), родном городе поэта, компанией Media Access под эгидой ЮНЕСКО выпустила набор из пяти компакт-дисков, на которых представлены около сорока музыкальных композиций, написанных Тагором.

Программа Форума «Рабиндранат Тагор, Пабло Неруда и Эме Сезер за примирение всеобщего с индивидуальным», является продолжением идей Международного «Года сближения культур-2010». Она направлена на поддержку проектов по переводу произведений этих авторов на другие языки мира и на распространение различных публикаций об их творчестве, как содействие распространению универсального видения мира, которыми обладали эти классики мировой литературы. Предусмотренные программой мероприятия будут осуществляться государствами-членами ЮНЕСКО, а также общественными и частными учреждениями.

Хотя авторы, оставившие выдающееся поэтическое и философское наследие, развивались каждый в своём особом социальном, политическом и географическом пространстве, но в целом они в мировой поэзии отстаивали общие гуманистические идеи и ценности. Выражая мысли и чувства молчаливого большинства, своим творчеством поэты боролись против угнетения, будь то колониализм, фашизм или расизм, что и придало их идеям универсальный характер.

Публикуя произведения классиков в рамках проекта «Рабиндранат Тагор, Пабло Неруда и Эме Сезер за примирение всеобщего с индивидуальным», ЮНЕСКО отдаёт авторам дань уважения их творчеству во имя гуманизма. Предлагаемая брошюра, выпущенная на английском, французском и испанском языках, насыщена фотографиями и цитатами, которая даёт сравнительную характеристику творчества этих поэтов и позволяет углубить читательское понимание точек соприкосновения трёх авторов-классиков мировой литературы.

Подробнее о форуме: Контакты для прессы.

Пресс-бюро ЮНЕСКО: Аньес Бардон.

Телефон в Париже: +33 (0)145681764;

E-mail: a.bardon(at)unesco.org

Париж, 1 сентября 2011 года.

ПРИЗЫВ ЮНЕСКО В ЗАЩИТУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛИВИИИ

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова призвала народ Ливии и всех, кто имеет отношение к международной торговле произведениями искусства и памятниками старины, защитить культурное наследие страны. Она заявила, что разграбление, кража и незаконный оборот культурных ценностей откровенно нарушают положения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности*, единственного международного инструмента нацеленного исключительно на борьбу с незаконным обращением с предметами культуры.

– Национальное наследие принципиально важно для способности граждан сохранять свою идентичность и чувство собственного достоинства, извлекать пользу из своего многообразия и истории, строить для себя лучшее будущее, – заявила глава ЮНЕСКО, – с мыслями об этой непреходящей истине, я призываю ливийский народ, граждан соседних государств и всех, кто имеет отношение к международной торговле произведениями искусства и антиквариатом, сделать всё возможное, чтобы защитить бесценное культурное наследие Ливии. Я немедленно связалась с этими странами и подчеркнула важность борьбы с незаконной торговлей и нелегальным вывозом культурных ценностей.

Опыт показывает, что во времена революционных переворотов существует серьезная угроза разрушений. Этот факт научил нас тщательно следить за разграблениями памятников древности и мест археологических раскопок, которые совершаются беспринципными людьми и часто наносят ущерб их целостности. Неосмотрительные посредники, которые скупают предметы такого происхождения и их фрагменты, на самом деле, провоцируют дальнейшее разграбление. Поэтому очень важно, чтобы международная торговля памятниками древности была в настоящий момент особенно бдительна по отношению к объектам из Ливии, – предостерегла Ирина Бокова.

Далее Ирина Бокова предложила помощь ЮНЕСКО в оценке ущерба, нанесенного, согласно поступившей информации, нескольким из пяти памятников всемирного наследия на территории Ливии**, и в подготовке планов по обеспечению их безопасности, как только это станет возможным. * Конвенция 1970 г. ** Всемирное наследие Ливии

Париж, 31 августа 2011 года.

ТРЕВОГИ ГЛАВЫ ЮНЕСКО ПО СИРИИ

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выражает обеспокоенность по поводу продолжающегося насилия по отношению к журналистам в Сирии. Она выразила своё беспокойство в связи с непрекращающимися актами насилия против журналистов в Сирии, призвав власти страны уважать права человека, в том числе, основное право на свободу выражения мнений.

«Я обеспокоена тревожными известиями о задержании и физическом насилии над журналистами, которые «слишком критичны в своём освещении событий!», – заявила Ирина Бокова. – Пытки и аресты никогда не убедят народ Сирии, что право на стороне сильного. Для будущего страны и её народа необходимо, чтобы власти уважали право на свободу выражения мнений и прислушивались к тому, что говорят их критики».

Ирина Бокова сделала своё заявление после многочисленных тревожных сообщений, в частности, известий о том, что сирийский карикатурист Али Ферзат 25-го августа был жестоко избит вооружёнными людьми. Существует также обеспокоенность судьбой независимой журналистки Хэнади Захлут, которая находится в тюрьме с момента её ареста 25 июля 2011 года. ЮНЕСКО ЧТИТ ПАМЯТЬ УБИЕННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

«ЮНЕСКО – это единственная организация в системе ООН, которая уполномочена защищать свободу слова и свободу печати. В соответствии со ст. 1 Устава, ЮНЕСКО ставит своей задачей «обеспечение всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашённых Уставом Организации Объединённых Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка и религиозной принадлежности. Для выполнения этой задачи ЮНЕСКО способствует сближению и взаимному пониманию народов путём использования всех средств массовой информации и рекомендует с этой целью заключать международные соглашения, которые она сочтёт полезными для свободного распространения идей словесным и изобразительным путём…».



ЮНЕСКО (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Основные цели, декларируемые организацией, – содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в Уставе Организации Объединённых Наций, для всех народов, без различия расы, пола, языка или религии.

Организация была создана 16 ноября 1945 года и её штаб-квартира располагается в Париже, во Франции. В настоящее время в организации насчитывается 193 государства-члена и 7 членов-сотрудников, то есть территорий не несущих ответственность за внешнюю политику. 182 государства-члена располагают постоянным представительством при организации в Париже, где также находится 4 постоянных наблюдателя и 9 наблюдательных миссий межправительственных организаций. В состав организации входит более 60 бюро и подразделений, расположенных в различных частях мира.

Среди вопросов, которые охватывает деятельность организации: проблемы дискриминации в области образования и неграмотности; изучение национальных культур и подготовка национальных кадров; проблемы социальных наук, геологии, океанографии и биосферы.

Париж, 26 августа 2011 года.

IX ЕЖЕГОДНЫЙ САММИТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Лидеры стран Юго-Восточной Европы и Генеральный директор ЮНЕСКО встретятся в Сербии.

1 и 2 сентября в Белграде (Республика Сербия), по инициативе президента Сербии Бориса Тадича и Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой пройдёт IX региональный Саммит глав государств Юго-Восточной Европы, он состоится на месте археологического памятника Виминациум.

В этом году на Саммит приглашены девять глав государств и правительств (Бамир Топи – Албания, Желько Комшич – председатель Президиума Боснии и Герцеговины; Георгий Пырванов – Болгария, Иво Йосипович – Хорватия, Джордже Иванов – бывшая югославская республика Македония, Каролос Папульяс – Греция, Мариан Лупу – Молдова, Филип Вуянович – Черногория, Траян Бэсеску – Румыния, Борис Тадич – Сербия, Данило Тюрк – Словения и Абдулла Гюль – Турция). Главная тема их встречи – «Современное искусство и примирение в Юго-Восточной Европе».

В ходе встречи Генеральный директор ЮНЕСКО намерен заявит о необходимости придания нового импульса проектам регионального сотрудничества. Как известно, под девизом «Культура – мост к развитию», ЮНЕСКО стремится содействовать творческим инициативам, которые привлекают могущество культуры в развитии социального, экономического и гуманитарного процессов.

ЮНЕСКО, руководившая с начала 90-х годов проектами регионального восстановления и примирения, теперь будет искать поддержку для ряда трансграничных инициатив, направленных на сохранение и поддержание материального и нематериального наследия; современной и традиционной культуры; современного искусства; индустрии культуры как двигателя развития. Особое внимание будет уделено проектам, способствующим созданию рабочих мест.

Ожидается, что по завершению встречи главы государств примут соответствующую декларацию, а 2 сентября (в 16:00) состоится пресс-конференция с участием президента Республики Сербия и генерального директора ЮНЕСКО. Аккредитация для представителей СМИ.

Протокол Президента Сербии:

Тел.: +381 11 323 63 30, +381 11 322 61 28,

Факс: +381 11 361 78 65.

E-mail: protokol(at)predsednik.rs

Париж, 2 августа 2011 года.

БЕРЕГИСЬ, ЦУНАМИ!

Первое испытание Системы раннего оповещения о цунами в Северо-Восточной Атлантике, Средиземном море и прилегающих морях (МКГ/СПЦСВАСМ) пройдет 10 августа – впервые с момента ее создания в ноябре 2005 года под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО (МОК). Цель данного мероприятия заключается в оценке эффективности распространения информации между региональными и национальными оперативными центрами оповещения, а также координаторами на местах, приведение Системы предупреждения в действие.

Тридцать одна страна* примет участие в практических учениях, включающих рассылку тревожных сообщений в связи с угрозой цунами Сейсмологической Обсерваторией и Научно-исследовательским Институтом Сейсмологии в Стамбуле (KOERI) национальным координационным центрам оповещения о цунами в регионе. Целью этих учений будет проверка эффективности системы распространения предупреждений о цунами. Тревожные сообщения будут рассылаться по электронной почте, факсу и через Глобальную телекоммуникационную систему (ГТС)**. Скорость передачи данных и оперативность национальных и координационных центров каждой страны-участницы являются залогом успешного функционирования Системы предупреждения о цунами в целом.

Цунами, вызванные сейсмической активностью в регионе Средиземноморья и Северо-Восточной Атлантики, случались неоднократно, хотя и не в таких масштабах, как в Тихом и Индийском океанах. В 1755 году город Лиссабон был разрушен цунами, причиной которого явилось землетрясение в районе Азоро-Гибралтарского разлома. Во время еще одного цунами, 1908 года, в Италии (Мессина) погибло 85 тысяч человек. Цунами более мелкого масштаба недавно было зарегистрировано у берегов Алжира (2003 год).

Система раннего оповещения о цунами в Северо-Восточной Атлантике и в Средиземном море является частью глобальной Системы предупреждения о цунами и смягчения их последствий, которая координируется МОК. Подобные системы существуют в Тихом и Индийском океанах, а также в Карибском бассейне.

Учения более широкого масштаба, включающие моделирование тревоги в связи с цунами, в которых также будут задействованы и средства массовой информации, планируется провести позднее, в 2012 году.

* Имеются в виду страны-участницы Межправительственной координационной группы по Системе раннего предупреждения о цунами и смягчению их последствий в Северо-Восточной Атлантике, Средиземном море и прилегающих морях (МКГ / СПЦСВАСМ): Германия, Бельгия, Болгария , Кабо-Верде, Хорватия, Кипр, Дания, Египет, Эстония, Россия, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Израиль, Италия, Ливан, Мальта, Монако, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Великобритания, Словения, Швеция, Сирия, Турция, Украина. **Находясь под патронажем Всемирной метеорологической организации, ГТС располагает всеми необходимыми телекоммуникационными средствами по обеспечению оперативного сбора и распространения метеорологических данных.