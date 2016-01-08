ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖУРНАЛА «СЕНАТОР»

(по поводу публикации об Анне Герман в «Комсомольской правде»)

Читатели журнала «СЕНАТОР» и участники II Международного конкурса «Вечная Память» знают, что уже много лет наша редакция поддерживает в Интернете публикации, посвященные жизни и творчеству всемирно известной певицы Анны Герман. За семь лет в специальном разделе сайта журнала, теперь и в именном сайте Анны Герман, открытом к 75-летию со дня её рождения, собрано множество интересных и ранее не известных широкому кругу читателей материалов о её жизни и творчестве. А несколько лет назад мы вместе с членами семьи певицы, с помощью её родного дяди Артура Германа, при активном участии тех, кто близко знал Анну Герман, смогли подготовить её биографию, ставшую сенсацией. Потому что в ней было впервые сказано, наконец, то, что многие годы и она, и её мать вынуждены были тщательно скрывать: что Анна Герман не только родилась в Советском Союзе, но и по происхождению из российских немцев.

Правда о жизни любимой певицы, о трагедии, через которую прошла её семья и она сама, сделала её еще более близкой для миллионов давних и новых её поклонников, сделала и более понятными её творчество, её характер, и только усилила любовь и глубокое человеческое уважение к ней.

Казалось бы, образ Анны Герман был всегда настолько полон света, хрупкости и нежности, что никто, ни при её жизни, ни после её раннего ухода, даже и подумать не мог о том, чтобы сказать о ней что-то плохое. Но времена меняются, приходят и новые личности…

В честь 75-ой годовщины со дня рождения Анны Герман, 13 февраля 2011 года, газета «Комсомольская правда» сделала ей посмертный «подарок»: опубликовала статью «Анна Герман возила из России в Польшу драгоценности и чеснок». У статьи два автора: Ирина Барышева и Иван Ильичев, который подается как биограф певицы, давний друг её семьи, автор книги об Анне Герман, которому «в процессе работы над книгой удалось узнать много интересной информации о жизни звезды 70-х». Судя по названию статьи, «друг семьи» и «основатель международного клуба поклонников» Анны Герман обладает весьма специфическим пониманием, как поклонения, так и интересности информации. В таких случаях читателя от излишней авторской специфики может, и должна бы, защитить редакция издания, но судя по заголовку статьи, проявленная авторами специфика вполне разделяется и редакцией когда-то такой популярной газеты.

Своей публикацией авторы, а вместе с ними и газета, не только низводят до уровня своего восприятия светлый для миллионов образ Анны Герман. Они, в порыве казалось бы совсем уж неуместных в такой день эмоций, стремятся еще и опорочить тех, кто, не создавая «международных клубов поклонников» великой певицы, годами ведет бескорыстную работу в силовом поле тех добрых и светлых чувств, которые до сих пор заставляют сжиматься сердца миллионов, когда они слышат голос Анны Герман. «Жулики отбирают у Анны Герман награды» – так озаглавлен последний раздел статьи в «КП».

Что же это за жулики, естественно возникает у читателя вопрос? Кто залез в её дом и, как сегодня у ветеранов войны, утащил её заслуженные награды, чтобы продать их на грязном рынке, где деньги выше святого поклонения подвигам, чести и славе? Оказывается, «жулики» – это журнал «СЕНАТОР» и его главный редактор Фред Искендеров, которые как раз и ведут годами свою бескорыстную работу – причем не только по сохранению памяти об Анне Герман, создав практически лучший в Интернете информационно-музыкальный сайт, посвященный ей. Ведь журнал многое делает и по сохранению светлой памяти о ветеранах войны, об их подвиге, их вкладе в победу, проведя в честь юбилеев Победы не имеющий аналогов Международный творческий конкурс «Вечная память». Журнал учредил и Фонд «Маршалы Победы», и организует различные мероприятия, направленные на так запущенное в последние 20 лет патриотическое воспитание молодежи... К нам в редакцию поступает много писем от читателей, возмущенных этой публикацией. Сообщаем: редакция журнала «СЕНАТОР» уже готовит иск к редакции газеты «Комсомольская правда» – иск потому, что, судя по уровню этой публикации, профессионализм, этика и простая человеческая мораль не всегда признаются ею необходимыми для соблюдения в журналистской работе. Этим иском мы намерены защитить как доброе имя Анны Герман и любовь к ней миллионов её настоящих (неклубных) поклонников на территории всего бывшего СССР, так и честь нашего журнала и его руководства.

А пока просим наших читателей и авторов ознакомиться с содержанием «юбилейной» публикации об Анне Герман в «Комсомольской правде» – http://kp.ru/daily/25637/802013/ и написать нам о своем мнении. Ведь защитить имя Анны Герман от таких «основателей клуба поклонников» – наше общее дело!

Ваши письма просим прислать нам по адресу: annagerman#senat.org .

Редакция.

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ Нажмите мышью на экран. СТАНИСЛАВ ОЛЕФИР – писатель, лауреат российских и международных конкурсов (Россия):

«Я вырос на песнях Анны Герман и «Комсомольской правде». Анна Герман была любимой певицей, «Комсомолка» – любимой газетой. Анна Герман ушла в небо, а «Комсомолка», похоже, в болото. Горько, что вот так. Вы же меня любить учили!». ВЫХРИСТЮК ЗОЯ – журналистка, редактор журнала «Мужской Характер» (Россия):

«Величие Анны Герман уже подтверждено исторически. Её уникальность в развороте людей к Добру и Свету бесспорна. Мелочное копание в её частной жизни оскорбительно…». ЕЛЕНА ПОНОМАРЕНКО – писатель (Казахстан):

«Нет слов, чтобы передать возмущение авторам статьи «Комсомольской правды»... И к слову родилась она не в Ташкенте, а в Ургенче. Низко и мерзко копаться в фактах, не зная их точно. Спасибо за бескорыстную работу журнала «Сенатор» за возвращение памяти и её составляющих». ИНЕССА ШЕВЦОВА – актриса Саровского драмтеатра (Россия):

«По-моему, глупо описывать, где, что покупала великая певица в России, чем, простите, мыла голову, и как мучились от чесночных вечеринок её коллеги... Глупее писать об артисте невозможно, а если бы правда были бы в жизни её родных аферисты, о которых пишет автор статьи, то я думаю, что с ними давно бы уже разобрались... Если не умеешь писать о музыке, о певцах, так, как они того заслуживают, лучше не браться за перо! Противно читать!..». ВИКТОР ШТАНЬКО – писатель, драматург, врач (Россия):

«Всегда есть горе исследователи, которым, ну, никак не даёт мысль спокойно жить, ну, колотит-колотит их изнутри, так хочется найти в биографии замечательного человека какую-то зацепочку, что поможет сказать – и он грешен, и грязен, как я! Да не так грешен он, как хотелось бы вам, бездари! Он талант! Он любимец миллионов! Так и Анна! Её песни, как и Высоцкого, будут петь и петь, слушать и слушать, и никакая ваша грязь не сможет прилипнуть к ним. А про вас, мелкие душонки, знать никто не будет. Вы пыль. Дунуло Время – и нет вас. Молитесь, чтоб хоть души свои облегчить, покайтесь, если сможете...». ВЛАДИМИР ГУД – писатель, журналист, поэт (Россия):

«Хорошо сказали об этой публикации в отзывах на сайте «КП» – «ни совести, ни чести...» СВЕТЛАНА ГРАМОТЕЕВА – поэтесса, журналистка (Казахстан):

«Как модно стало сейчас все окрашивать в черный цвет. Зачем?.. Об усопших плохо не говорят, лучше вообще молчать, так как правду знают – единицы!».

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ГРАЖДАНЕ, СОВРАМШИ!

(К статье «Анна Герман возила из России в Польшу драгоценности и чеснок», опубликованной в «Комсомольской правде» 13 февраля 2011 года) Странное, на уровне овощного рынка, название статьи, странная и сама статья. Странная, в первую очередь, своей бесцеремонностью и этаким комсомольским «задором», причём в самом худшем, в самом оскорбительном понимании этого слова (впрочем, «Комсомолка» никогда хорошими манерами не отличалась. Её кредо: «Главное – «заварить «кашу», а там будь что будет!». Приём довольно дешёвый, откровенно провокационный, ну да Бог ей, бывшей главной газетной трибуне ЦК ВЛКСМ, судья…). Серьёзных мыслей в публикации мало, зато каких-то мелких и совершенно непонятных «щипков» – на каждом шагу. Например, внешне бесстрастная констатация пристрастия великой певицы к чесноку выдаётся чуть ли не как упрёк (упрёк в чём? В кулинарных пристрастиях? А, может, в семитизме?). Господа «комсомольцы», читайте классику! Еще господин Паратов в «Бесприданнице», говорил, что у каждого свой вкус, «одному нравится арбуз, другому – свиной хрящик». Впрочем, «чесночная» подоплёка мне, кажется, понятна: сей уважаемый овощ – это же «плебейская» еда. Вот если бы певица обожала омаров и «Вдову Клико», то тогда она, конечно же, соответствовала бы статусу «звезды эстрады» – а тут какой-то совершенно несерьёзный чеснок… Фи, какой моветон…

Что касается драгоценностей, то авторы в лучших традициях газетных провокаторов и здесь напускают «огромного туману» и не договаривают до конца. Я им помогу: по логике приведённых рассуждений (заметьте: ни одного конкретного факта!) Анна Герман, пользуясь своей сверхпопулярностью (её даже таможенники не досматривали!) была обыкновенной контрабандисткой. Ребята, что же вы не следуете «золотому правилу» советской, а затем – российской журналистики: сказали «а» – говорите и «бэ»! Почему я за вас это должен делать?

Зато прямым текстом досталось главному редактору «Сенатора» Фреду Искендерову. Боже мой, это же, оказывается, настоящее «исчадие ада»! Цитирую, хотя и безо всякого удовольствия, но единственно наглядности ради: «В ближайшее время наследники Анны Герман планируют с привлечением правоохранительных органов заблокировать сайт несуществующего журнала, чтобы эта зараза (! – выделено мною – А.К.) не расползалась по Интернету!». Да, сильно сказано, особенно про заразу (сиречь – эпидемию). Неискушенный в газетном деле читатель в ужасе шарахнется и закроет глаза, но я в отличие от него, наивно-доверчивого, в газетном деле не первый год, поэтому столь эмоционально реагировать не буду. И попытаюсь, в отличие от господ Барышевой и Ильичёва, разобраться спокойно, без «зараз» и правоохранительных органов. Тем более что вижу сразу несколько очень подозрительных «ушей», которые торчат из этой «пламенной» фразы (да какая там фраза! Призыв! «Родина-мать зовет!». Руководство к немедленному действию!).

Первое. Под заразой авторы, насколько можно судить из текста, подразумевают т.н. «несуществующий» журнал «Сенатор». В таком случае, вопрос: каким же образом этот «призрак» сумел организовать, как сейчас говорят – «раскрутить» и, что принципиально немаловажно, завершить Международный творческий конкурс «Вечная Память», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне? Авторы могут возразить: и этот конкурс – тоже профанация, тоже «несуществующий»? Ладно, я – человек рядовой, меня можно «купить» действительно несуществующим конкурсом, но что вы, авторы, тогда скажете о председателе конкурсного жюри, народном артисте Николае Бурляеве, человеке, насколько известно, весьма щепетильном в подобных вопросах? Что скажете о членах жюри – священнике Владимире Вигилянском (а он, между прочим, руководитель пресс-службы Партиарха, то есть в газетно-журнальных делах и «СМИишных» подковёрных играх ой как разбирается!), академике Михаиле Титаренко, выдающихся деятелях советской-российской культуры Станиславе Говорухине, Армене Джигарханяне, Василии Лановом, Юрии Соломине? А Патриарх Кирилл, который конкурс благословил? Что, всех их «коварный Искендеров» тоже обманул? Но ведь с 1 сентября 2009 года, то есть, со времени объявления начала конкурса, прошло полтора года, и как же ни один из них за столь солидный срок не разобрался в такой возмутительной «подставе»? А ведь каждый из них мог бы поднять на всю страну такой грандиозный шум, что журналу бы уж точно мало не показалось! Но никто их них шума не поднял, никто не заявил в те же правоохранительные органы, не говоря о 5000 авторах со всего мира, принявших участие в этом конкурсе. Как это понимать?

Насчёт ордена. Я умею читать между строк: редактор «Сенатора» обвиняется в мошенничестве (собрал деньги и положил их в свой карман) и элементарном присвоении награды – а это уже конкретные 159-я и 160-я статьи Уголовного Кодекса. Вопрос: если авторам «комсомольской» статьи всё так очевидно, то почему Искендеров до сих пор не привлечён к ответственности? Нет соответствующего заявления в милицию, по которому его можно привлечь? Так напишите, кто вам мешает это заявление подать! У вас же, насколько я понимаю, есть неопровержимые факты, так что бояться-то совершенно нечего! И что? Ответить нечего? Значит, этих самых фактов нет? Но в таком случае, это называется оговором. Для этого Уголовным Кодексом тоже предусмотрена соответствующая статья. Кстати, почему же вы, «комсомольцы», не поинтересовались, есть ли такой человек по имени Фред Искендеров, прежде чем публиковать этот пасквиль? Почему не позвонили по телефону редакции, не написали по адресу электронной почты, которые открыто указаны с регистрационными данными журнала? Не захотели, а это значит, цель публикации – опорочить человека и все что он делает, унизить его в глазах общественности!

И последнее, и опять по «комсомольскому» тексту: по поводу ПЛАНИРОВАНИЯ заблокирования (извиняюсь за «изящную» стилистику) «сенаторского» сайта. Серьёзные журналисты ТАКИХ фраз не пишут, потому что понятия «планировать заблокировать» и «заблокирован» – это, к их огромному сожалению, не одно и то же. Планировать можно всё что угодно, вплоть до повышения зарплаты и конца света – а они (вот уж, действительно, заразы!) все никак не повышаются и никак не наступают! Так что и здесь вы, граждане Барышева и Ильичёв, как сказал бы булгаковский Коровьев, «соврамши».

АЛЕКСЕЙ КУРГАНОВ

врач, литератор, дипломант Второго МТК «Вечная Память». г. Коломна Московской области

25 февраля 2011 года.

ПОЛУПРАВДА ЕСТЬ ЛОЖЬ

К фильму «Анна Герма. Эхо любви», показанному (13.02.2011 г.) по Первому Каналу российского телевидения, и к публикации о племяннице в газете «Комсомольская правда». Казалось бы: давно окончена война, давно урегулированы отношения между Германией и Польшей, и в России сегодня действуют сотни германских предприятий и фирм, но писать правду об Анне Герман мы до сих пор либо боимся, либо считаем, что этим самым нанесем вред то ли российскому, то ли польскому самолюбию.

Об отце Анны, моем брате Ойгене (Евгении) Герман (Hormann), уже установилась правда, что он был немцем. Но вот мать Анны, Ирма Давыдовна Мартенс (Бернер) до сих пор ходит в голландках, даже после своей смерти. На самом же деле сегодня можно уже сказать, что Ирма никакая не голландка, а тоже, как и отец Анны, из российских немцев: она родилась в большом селе Великокняжеское на Северном Кавказе; село было чисто немецким, в нём жили меннониты, лютеране и католики. Просто меннониты говорят на нижненемецком диалекте, который близок к голландскому языку: на этом диалекте говорил и мой брат Ойген, родной он и для меня. Ирма окончила немецкую среднюю школу и поступила на немецкое отделение Одесского пединститута, который успешно и закончила. Кроме того, она сама пишет, что во время войны была в СССР призвана в «трудармию», что еще раз подтверждает, что она немка – голландцы не подлежали призыву в трудармию.

Упорное многолетнее сокрытие правды о происхождении Анны имело жизненно важное значение: Ирма хотела уберечь себя и Анну от подозрений в том, что они по происхождению немцы; такие уж были времена. Поэтому-то героическая мать, неоднократно спасавшая жизнь своей дочери, создала миф о польско-голландском происхождении Анны.

Иван Ильичёв, составитель книги «Гори, гори, моя звезда» и один из соавторов фильма об Анне Герман, знает мою книгу «Неизвестная Анна Герман», где всё сказано о происхождении Анны, но счёл нужным умолчать о ней и не публиковать даже фотографий, на которых Анна изображена в гостях у меня и моей сестры Луизы в г. Целинограде в Казахстане в 1973 году.

Koгда Анна приехала на гастроли в Целиноград, мы с сестрой Луизой ещё не были уверены, что она дочь нашего брата. Когда я, корреспондент немецкой газеты «Фройндшафт», пришёл к ней в гостиницу «Ишим», дверь мне открыла златокудрая Анна, приветливо улыбаясь. После некоторых формальных обменов любезностями я её спросил, как мне её называть по отчеству – мне нужно было услышать имя Ойгена, хотя уже по её внешности я мог быть уверен, что наши догадки оправдаются.

«Евгеньевна», ответила она несколько сдержанно.

Тогда я достал семейную фотографию из внутреннего кармана, который из-за волнения с трудом нашёл, и спросил: «Вы тут кого-нибудь узнаёте»?

«Wo ist er?» вырвалось у неё на немецком, её родном языке. «Wir haben so ein Foto zu Hause» (Где он? У нас такая фотография есть дома).

И дальше вся беседа шла уже на нашем родном языке. Слёзы и объятия, но на её вопрос я ей не смог ответить – «das wollte ich von dir erfahren» (Это я хотел узнать от тебя).

О трагической судьбе Ойгена я узнал лишь гораздо позже, когда Анны уже не было в живых.

По приезде в Варшаву Анна с радостью показала матери фотографии и расcказала о встрече с близкими родственникам – дядей и тётей. После этого между матерью и дочерью состоялся серьёзный разговор. Фотографии, на которых видны были Анна, ее тётя Луиза с приёмной дочерью Лидой и я, были как бы «конфискованы» и никогда нигде не публиковались, и о немецких родственниках Анны в казахстанской ссылке ни в одном интервью речь не заходила. Анна не имела права быть той, кем была на самом деле…

На сегодня посмертно реабилитированы миллионы расстрелянных «врагов народа», в том числе и Ойген, отец Анны, и ещё пять членов моей семьи, которую Иван Ильичёв в одном из своих интервью назвал «нежизнеспособной». Однако нежизнеспособным скорее оказался тот строй, который без преступлений не мог существовать. Этой репликой о нашей якобы нежизнеспособности Ильичёв, получается, ставит себя практически на одну доску с преступниками той трагической эпохи Российского государства. Я-то хорошо помню, какой сорт людей в сталинское лихолетье был «жизнеспособный». Это были приближённые к власти и их прихлебатели.

Сегодня правда о происхождении Анны Герман вроде уже никому не может принести ущерба, ибо Россия давно не та, какой была, когда целые народы в ней были сосланы в Казахстан и Сибирь на погибель. Мой народ – российские немцы, тоже принадлежал к ним, ссыльным и депортированным. Уже по одной этой причине стоит, на мой взгляд, добиваться правды о происхождении Анны, дочери моего расстрелянного брата. АРТУР ГЕРМАН.

(Германия)

«Так опорочить имя Великой Певицы – преступление!

В 1956 году я, как молодой журналист, был приглашен из Сибири в Москву на совещание юнкоров «Комсомольской правды». С тех пор считал эту газету самой лучшей в Советском Союзе. Да и многие так считали. И вот досадная статья об Анне Герман…

Думаю, что после выхода этой статьи у большинства читателей мнение о газете резко изменится в худшую сторону. Горько и больно, что на Великую Певицу брошена тень».

ВАСИЛИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО,

писатель, лауреат II МТК «Вечная Память».

(Украина).

«Уважаемый Оргкомитет Конкурса «Вечная Память»!

Прежде всего, хочу выразить вам свою благодарность за предоставленную возможность рассказать о людях, которых уже нет с нами, о тех, кому мы обязаны жизнью, – о народе-победителе в священной войне с фашизмом!

Сохранение памяти о героическом прошлом СССР в годы Великой Отечественной войны сегодня является первостепенной задачей в деле патриотического воспитания молодежи. Хочется также сказать доброе слово и журналу «Сенатор» за то, что много делается и по сохранению светлой памяти Анны Герман. Создание в Интернете нового информационно-музыкального сайта, посвященного великой певице – дорогого стоит. Её заслуги огромны перед российским обществом. Примечательно её участие в развитии дружбы и укреплении культурного сотрудничества между народами СССР и ПНР. Анна Герман являлась символом советской эстрады, и лучшие свои песни она пела на русском языке. А вот байки типа «провоз драгоценностей и пакетов с чесноком в Польшу», о которых так смакует сегодня «Комсомольская правда», выглядят более, чем смешной и надуманной историей, рожденной больной фантазией её авторов. Разве можно относиться к таким публикациям серьёзно?..».

ВАЛЕНТИН ЛЕВГЕРОВ,

ветеран Великой Отечественной войны,

лауреат II МТК «Вечная Память».

(Литва).



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К 75-летию певицы: вся правда о певице в книге её дяди Артура Германа «Неизвестная Анна Герман»

К 75-летию певицы: рассказ «За Мокрым Серебрянным Занавесом»

К 75-летию певицы: очерк «Земная Тайна Звёздной Женщины»