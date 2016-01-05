СЛОВО РЕДАКТОРА



E-mail: senator@senat.org КАК ОВЛАДЕТЬ ИСКУССТВОМ МУДРЕЦА?

Можно много и долго спорить о том, продолжает ли Россия оставаться великой державой или после развала Советского Союза и череды политических и экономических потрясений она утратила этот статус. Но куда мы идем, к чему мы стремимся, какой путь избрали мы, и какие конечные цели ставим перед собой? Если мы сформулируем на эти вопросы верные ответы, отвечающие велению времени, то наше государство непременно возродится и займет подобающее место в окружающем нас мире.

Россия была и остается уникальной мировой державой. И эта уникальность заключается, прежде всего, в обширности ее территории. Наверное, поэтому она многие сотни лет была, если хотите, лакомым кусочком для многих стран Европы и Азии. И говоря сегодня об активной интеграции нашей страны в семью народов Старого Света, нельзя не вспомнить о стародавних событиях. К примеру, об истории взаимоотношений России с Европой, которые последние три века складывались не совсем мирно. Начало каждого столетия было ознаменовано войной и кровопролитием. Вспомним многолетнюю Северную войну со Швецией в начале XVIII века, Отечественную войну 1812 года или Первую мировую войну (1914-1918 гг.). Для одних это остается просто историческим фактом или исторической закономерностью, а для других — просто случайностью, что со времен Петра Великого европейские страны нападали на Россию и вели многолетние войны. Большинство войн заканчивались победой России и русского оружия, но какой ценой — сотнями тысяч и миллионами убитых, тысячами уничтоженных городов и сел... Далее

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ НАРОДОВ

Пожалуй, межгосударственные связи России ни с кем так сложно не складывались, как с Германией. А если попробовать представить их в виде графика — получится такая обоюдоострая пила, что она, кажется, способна была навечно разделить обе страны, развести их на долгое время по разные стороны враждебной и глухой стены, сделать две нации навеки врагами. Тем не менее очередной момент противостояния проходил, а взаимное притяжение народов сохранялось.

Эту тягу не объяснить лишь культурной близостью, экономическими интересами или историческим соседством. Точнее, всего этого явно недостаточно для понимания тех отношений, которые выстраивались веками между двумя великими народами. Да и можно ли вычислить тот фактор, который в наибольшей степени способствовал переплетению судеб русских и немцев?.. Наверное, когда-нибудь это произойдет. Но не раньше того, как мы напишем другие учебники истории, где вехами будут не битвы и сражения, завоевательные походы и войны, а научные открытия, создание картин, возведение зданий. То есть не разрушение, а созидательный труд.

Если руководствоваться именно таким подходом, то многое в летописи российско-германских контактов выглядит по-иному. Еще до петровской эпохи и в славные времена гардемаринов Россия гостеприимно распахнула двери перед сынами Пруссии и других княжеств нынешней Германии. В том колоссальном проекте, который начал царь-преобразователь, нашлось место каждому: и мастеровому, и художнику, и инженеру, и солдату… Стоит вспомнить, что и российская Академия наук была создана немецкими учеными, среди которых было немало величин мирового уровня. Эти люди отдали новой родине свои шпаги и знания и честно служили ей. Так же продолжали служить России их потомки. И никогда их немецкие имена не звучали диссонансом в одах российскому могуществу... Далее

ОТ ВЕКА К ВЕКУ

Как это непросто — выразить словами дружеские отношения и чувства. Тем более в наш прагматичный век, когда многие из нас отвыкли от подобных сантиментов… А еще труднее говорить о дружбе между странами и народами. Но мы, готовя этот номер, все же постарались найти слова о дружбе России и Болгарии, о россиянах и болгарах, чьи судьбы воедино сплетены историей и современностью. Практически нет двух других таких народов, которые соединяли бы такие тесные узы, такие взаимные братские чувства. У них славное прошлое, и, хочется верить, — большое будущее, далекие перспективы. Вот чему посвящены материалы очередного выпуска журнала «СЕНАТОР».

В обыкновении всех народов фиксировать вехи своей истории в памятниках и монументах. На центральных улицах и площадях встают гранитные и чугунные фигуры, призванные закрепить в памяти царствования, победы и реформы. А то и просто личность очередного властителя, который, возможно, для подданных ничего хорошего и не сделал, но зато сумел найти талантливого ваятеля, благодаря коему прописался если не в самой истории, то хотя бы в истории искусства. В сонме застывших в камне полководцы и императоры, реже — деспоты местного масштаба. И уж совсем редкость те, кто действительно сумел что-то сказать в областях, полезных человечеству, — в науке и культуре. Что скрывать, те же, к примеру, ученые, писатели и композиторы, удостоенные чести украшать в монументальной ипостаси городской пейзаж, по всему миру всего ничего.

И уж совсем исключительная вещь — памятник простому человеку, рядовому гражданину. Хотя, может быть, именно он как никто и заслуживает возвеличивания. Потому что как раз на его неустанных трудах и лишениях держатся все триумфы добрых королей и умных министров. И все-таки, не столь уж часто бывает, когда власть берется за благодарную задачу отметить, наконец, заслуги одного из общего строя или безымянной массы. По всем землям таковых монументов наперечет. Во всяком случае, мне их известно не так уж много. И среди них мне особенно дороги два: памятник Александру II, что стоит в центре Софии, и монумент простому российскому солдату, который высится в болгарском городе Пловдиве.

Оба они — поистине народные памятники. Болгары поставили их в благодарность своим освободителям, народу, к которому они всегда испытывали особые теплые чувства. Хочется верить, что и сегодня эти памятники имеют для болгар глубокий смысл и по-прежнему символизируют братство народов России и Болгарии, искреннюю дружбу простых людей, которая не подвержена никакой политической конъюнктуре... Далее

СЕНАТОР И ЭТО ВСЁ О НЁМ

Нередко пишут нам и спрашивают: «А почему именно «СЕНАТОР», что за американизм… тяга к Западу?». Хотя многие забыли, что в России до 1917 года был свой Сенат и свои сенаторы — настоящие!..

Сенат существовал еще в Древнем Риме и, как правило, в него избирали самых уважаемых людей — это были старейшины и мудрецы, которые впоследствии образовали аристократическое сословие римлян. Сенаторы (от лат. senex — старик или старейшина ) в период расцвета Римской республики представляли наиболее авторитетную власть, затем, спустя сотни лет, сенаторами стали именовать и глав аристократических родов.

Римские нововведения в государственном устройстве впоследствии привились и во многих странах — во Франции, Италии, США, Бразилии. В том числе и в России. В 1711 году Петр Великий учредил СЕНАТ, который просуществовал до 1917 года. Вначале это был высший государственный орган по делам законодательства и государственного управления, а с первой половины XIX века СЕНАТ РОССИИ стал высшим судебным органом и уже подчинялся только императору. Члены правительствующего СЕНАТА РОССИИ представляли собой своего рода корпорацию лидеров страны общенационального уровня.

В сегодняшней России сословие сенаторов представляют члены Совета Федерации — верхней палаты российского парламента, состоящей из представителей субъектов Федерации. При этом следует отметить, что в наше время (и не только в нашей стране) сенаторы стали чем-то вроде политического противовеса вечно бунтующим парламентариям, ибо последние в большей степени были подвержены влиянию сиюминутных партийных интересов. А верхняя палата должна была микшировать, сдерживать и ограничивать попытки крайних радикальных перемен в стране, вызванных активностью той или иной фракции. Конечно, у нас в России Совет Федерации не ограничивает себя представлением только интересов регионов или межрегиональных структур. Он, как это было еще во времена Петра Великого, становится цементирующим авторитетным органом государственной власти, символизирующим единство нашего государства в лице многонациональных народов России. Другими словами, Совет Федерации обязан стоять на позициях интересов не отдельных классов и групп, а всего государства в целом. Но будет ли он в наши дни официально называться «Сенатом России» — покажет время.

«Все о регионах и для регионов!» — таков лейтмотив Федерального журнала «СЕНАТОР», на страницах которого публикуются информационно-аналитические, историко-обзорные материалы на темы экономики, финансов, бизнеса, стратегического развития регионов, межрегионального и международного сотрудничества. Следуя лучшим традициям журналистики, мы стремимся чаще представлять на страницах журнала очерки, портреты исторических личностей и современников — политиков, государственных деятелей, предпринимателей, деятелей культуры и искусства. Отрадно, что немалый интерес у читателей вызывают исторические публикации и тематические выпуски журнала — межрегиональные и международные проекты. По-прежнему, в центре нашего внимания исторические материалы, в том числе — статьи о федерализме, парламентской и законотворческой деятельности в России и зарубежном опыте парламентариев других стран, что вызывает также особый интерес у читателя нашего журнала.

В свое время авторы проекта нового издания стремились к тому, чтобы со временем «СЕНАТОР» стал влиятельным и авторитетным журналом — связующим звеном между властями и обществом, между Центром и регионами, между Российской Федерацией и ее политическими и экономическими партнерами в мировом сообществе. Теперь, судя по откликам читателей, мы можем смело говорить, что эта задача нами успешно выполняется. Ведь сегодня среди авторов журнала — первые лица нашего государства и стран Европейского союза и Еврокомиссии, депутаты Совета Федерации и Государственной думы, видные российские и зарубежные политики и предприниматели, общественные деятели, представители науки и культуры, писатели, журналисты, дипломаты...

Как аналитическое издание «СЕНАТОР» стремится идти в ногу с быстротекущим временем: отражая на своих страницах важнейшие события нашей действительности и публикуя различные прогностические материалы он рассказывает об основных тенденциях развития России и всего мирового сообщества.

Честно признаться, сначала для нас приоритетным было привлечь к своему журналу читателей и авторов из числа законодателей, членов правительства и других представителей органов государственной власти и местного самоуправления, политической, культурной и деловой элиты. Но уже сегодня в этот круг лиц входят десятки и сотни тысяч российских граждан, в том числе и за рубежом России, в чем немалую роль играет распространение журнала через глобальную сеть Интернет.

Мы рады приветствовать новых читателей журнала и особенно тех, кому не безразлична судьба России — её будущее, национальная безопасность и перспективы развития! Далее

СЕНАТОР: ПУТЬ К МИЛЛИОНАМ

...Сенат в Древнем Риме — один из высших государственных органов — собрание старцев или совет старейшин. Именно так объясняет название «Сенат» Квинтилиан в «Наставлениях оратору».



Возник из совета старейшин патрицианских родов в конце царской эпохи (около VI века до н.э.). С установлением республики Сенат, наряду с магистратами и народными собраниями (комициями) стал существенным элементом общественной жизни. В состав Сената пожизненно входили бывшие магистраты — таким образом, здесь концентрировались политические силы и государственный опыт Рима.

Члены Сената делились на ранги в соответствии с ранее занимаемыми должностями (консулы, преторы, эдилы, трибуны, квесторы). Во время дискуссий сенаторы получали слово в соответствии с этими рангами. Во главе Сената стоял наиболее заслуженный, первый из сенаторов — принцепс.

Консул — высшая выборная магистратура в эпоху республики в Древнем Риме. Должность консула была коллегиальной, то есть консулов было сразу двое, избирались они на один год в центуриатных комициях. Коллегия двух консулов была учреждена, согласно античной традиции, после изгнания царя Тарквиния Гордого.

Претор — государственная должность в Древнем Риме. В ходе исторического развития Древнего Рима содержание и функции этой должности менялись.

Эдил — должностное лицо в Древнем Риме, ведавшее общественными играми, надзором за строительством и содержанием храмов.

Квестор — один из римских ординарных магистратов. Были первоначально лишь общими помощниками консулов без какой-либо специальной компетенции. Позже их положение сделалось более самостоятельным: они стали избираться в трибутных комициях и тогда они постепенно стали специализироваться в двух областях — уголовной юрисдикции и заведовании государственной казной и государственным архивом. Однако пока уголовная юрисдикция находилась в руках консулов, квесторы, как их помощники, производили предварительное следствие.

В период Республики в ходе сословной борьбы плебеев с патрициями (V-III вв. до н.э.) власть Сената была несколько ограничена в пользу комиций (народных собраний).

В III-I веках до н.э. Сенат предварительно рассматривал законопроекты, предлагавшиеся для голосования в комициях, ему принадлежало высшее руководство военными делами, внешней политикой, финансами и государственным имуществом, надзор за религиозными культами, право объявлять чрезвычайное положение и т.д. Сенат утверждал законы и результаты выборов, контролировал деятельность магистратов. Таким образом, Сенат фактически осуществлял руководство государством.

Постановления Сената имели силу закона, так же, как и постановления народного собрания и собрания плебеев — плебисцита.

По словам Полибия (т.е. с точки зрения римлян) решения в Карфагене принимались народом (плебсом), а в Риме — лучшими людьми, то есть Сенатом. И это притом, что по мнению многих историков Карфагеном правила Олигархия... Далее

