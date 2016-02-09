СЕНАТОР: ПУТЬ К МИЛЛИОНАМ

«Суди меня Сенат да канат...».

ФРЕД ИСКЕНДЕРОВ,

главный редактор Нередко пишут нам и спрашивают: «А почему именно «СЕНАТОР», что за американизм... тяга к Западу?..». Но многие из нас забыли, что в нашей стране ещё до 1917 года был свой Сенат и свои сенаторы — настоящие!..

Сенат существовал ещё в Древнем Риме и, как правило, в него избирали самых уважаемых людей — это были старейшины и мудрецы, которые впоследствии образовали аристократическое сословие римлян. Сенаторы (от лат. senex — старик или старейшина) в период расцвета Римской Республики представляли наиболее авторитетную власть, затем, спустя сотни лет, сенаторами стали именовать и глав аристократических родов. Римские нововведения в государственном устройстве впоследствии привились и во многих странах — во Франции, Италии, США, Бразилии. В том числе и в России. В 1711 году Пётр Великий учредил Сенат, который просуществовал до 1917 года. Вначале это был высший государственный орган по делам законодательства и государственного управления, а с первой половины XIX века Сенат России стал высшим судебным органом и уже подчинялся только императору. Члены Правительствующего Сената представляли собой своего рода корпорацию лидеров страны общенационального уровня.

В сегодняшней России сословие сенаторов представляют члены Совета Федерации — верхней Палаты Российского Парламента, состоящей из представителей субъектов Федерации. При этом следует отметить, что в наше время (и не только в нашей стране) сенаторы стали чем-то вроде политического противовеса вечно бунтующим парламентариям, ибо последние в большей степени были подвержены влиянию сиюминутных партийных интересов. А верхняя Палата должна была микшировать, сдерживать и ограничивать попытки крайних радикальных перемен в стране, вызванных активностью той или иной фракции. Конечно, у нас в России Совет Федерации не ограничивает себя представлением только интересов регионов или межрегиональных структур. Он, как это было ещё во времена Петра Великого, становится цементирующим авторитетным органом государственной власти, символизирующим единство нашего государства в лице многонациональных народов России. Другими словами, Совет Федерации обязан стоять на позициях интересов не отдельных классов и групп, а всего государства в целом. Но будет ли он в наши дни официально называться «Сенатом России» — покажет время.

«Все о регионах и для регионов!» — таков лейтмотив Федерального журнала «СЕНАТОР», на страницах которого публикуются информационно-аналитические, историко-обзорные материалы на темы экономики, финансов, бизнеса, развития регионов, межрегионального и международного сотрудничества. Следуя лучшим традициям журналистики, редакция стремится чаще представлять на страницах журнала очерки, портреты исторических личностей и современников — политиков, государственных деятелей, предпринимателей, деятелей культуры и искусства. Отрадно, что немалый интерес у читателей вызывают исторические публикации и тематические выпуски журнала — межрегиональные и международные проекты. По-прежнему, в центре внимания сегодняшнего российского «Сенатора» исторические материалы, в том числе — статьи о федерализме, парламентской и законотворческой деятельности в России и зарубежном опыте парламентариев других стран, что вызывает также особый интерес у читателя нашего журнала.

В своё время авторы проекта нового журнала стремились к тому, чтобы со временем «СЕНАТОР» стал влиятельным и авторитетным изданием — связующим звеном между властями и обществом, между Центром и регионами, между Российской Федерацией и её политическими и экономическими партнёрами в мировом сообществе. Теперь, судя по откликам читателей, мы можем смело говорить, что эта задача нами успешно выполняется. Ведь ныне среди авторов журнала — первые лица нашего государства и стран Европейского союза и Евросоюза, депутаты Совета Федерации и Государственной думы, видные российские и зарубежные политики и предприниматели, общественные деятели, представители науки и культуры, писатели, журналисты, дипломаты...

Как аналитическое издание журнал «СЕНАТОР» стремится идти в ногу с быстротекущим временем: отражая на своих страницах важнейшие события нашей действительности и публикуя различные прогностические материалы он рассказывает об основных тенденциях развития России и всего мирового сообщества. Итак, Сенат (по латыни — «senatus», «senex», что означает «старик») — это высший государственный орган в Древнем Риме; возник из совета старейшин патрицианских родов около IV века до нашей эры. Члены сената делились по рангам в соответствии с ранее занимаемыми должностями (консулы, преторы, эдилы, трибуны, квесторы). Сенат утверждал законы и результаты выборов, контролировал деятельность магистратов и давал им советы, решал вопросы внешней политики, вел надзор за финансами. Постановления сената (сенатус-консульты) имели силу закона. Во времена Римской империи Cенат утратил реальную власть, став собранием представителей знатных семейств.

В России Сенат был учреждён в 1711 году Петром I Великим в качестве высшего государственного органа, подчинённого императору. Официально он назывался Правительствующим Сенатом. В течение XVIII века функции Сената менялись. С первой половины XIX века за Сенатом закрепились полномочия высшего судебного органа и органа по надзору за деятельностью государственных учреждений и чиновников. По судебным уставам 1864 года Сенат получил права высшей кассационной инстанции.

Сенатом называют верхнюю палату парламентов в США, Франции, Италии, Казахстане, Бразилии, Польше, Румынии, Чехии, Австралии, Бельгии, Канаде, Испании, Венесуэле, Колумбии, Доминиканской Республике. Поаналогии верхнюю палату Российского Парламента — Совет Федерации Федерального Собрания РоссийскойФедерации с 1994 года «между собой» называют «Сенатом», а его членов — «сенаторами».

Сенатор в ряде государств — член одного из высших законодательных органов страны; термин «сенатор» используется в нескольких значениях:

В Древнем Риме — член одного из высших законодательных органов. В Древнем Риме член сената, а также с конца I века до н.э. — это представитель высшего сословия.

Звание сенатора было пожизненным, в императорское время передавалось по наследству или могло быть пожаловано императором. Сенат в Древнем Риме — один из высших государственных органов —собрание старцев или совет старейшин. Именно так объясняет название «Сенат» Квинтилиан в «Наставлениях оратору».

Возник из совета старейшин патрицианских родов в конце царской эпохи (около VI века до н.э.). С установлением республики Сенат, наряду с магистратами и народными собраниями (комициями) стал существенным элементом общественной жизни. В состав Сената пожизненно входили бывшие магистраты — таким образом, здесь концентрировались политические силы и государственный опыт Рима.

Члены Сената делились на ранги в соответствии с ранее занимаемыми должностями (консулы, преторы, эдилы, трибуны, квесторы). Во время дискуссий сенаторы получали слово в соответствии с этими рангами. Во главе Сената стоял наиболее заслуженный, первый из сенаторов — принцепс.

Консул — высшая выборная магистратура в эпоху республики в Древнем Риме. Должность консула была коллегиальной, то есть консулов было сразу двое, избирались они на один год в центуриатных комициях. Коллегия двух консулов была учреждена, согласно античной традиции, после изгнания царя Тарквиния Гордого.

Претор — государственная должность в Древнем Риме. В ходе исторического развития Древнего Рима содержание и функции этой должности менялись.

Эдил — должностное лицо в Древнем Риме, ведавшее общественными играми, надзором за строительством и содержанием храмов.

Квестор — один из римских ординарных магистратов. Были первоначально лишь общими помощниками консулов без какой-либо специальной компетенции. Позже их положение сделалось более самостоятельным: они стали избираться в трибутных комициях и тогда они постепенно стали специализироваться в двух областях — уголовной юрисдикции и заведовании государственной казной и государственным архивом. Однако пока уголовная юрисдикция находилась в руках консулов, квесторы, как их помощники, производили предварительное следствие.

В период Республики в ходе сословной борьбы плебеев с патрициями (V-III вв. до н.э.) власть Сената была несколько ограничена в пользу комиций (народных собраний).

В III-I веках до н.э. Сенат предварительно рассматривал законопроекты, предлагавшиеся для голосования в комициях, ему принадлежало высшее руководство военными делами, внешней политикой, финансами и государственным имуществом, надзор за религиозными культами, право объявлять чрезвычайное положение и т.д. Сенат утверждал законы и результаты выборов, контролировал деятельность магистратов. Таким образом, Сенат фактически осуществлял руководство государством.

Постановления Сената имели силу закона, так же, как и постановления народного собрания и собрания плебеев — плебисцита.

По словам Полибия (т.е. с точки зрения римлян) решения в Карфагене принимались народом (плебсом), а в Риме — лучшими людьми, то есть Сенатом. И это притом, что по мнению многих историков Карфагеном правила Олигархия.

В период Империи власть Сената всё более ограничивалась, сосредоточиваясь в руках императора, хотя формально Сенат продолжал считаться одним из высших государственных учреждений. На самом деле, Сенат превратился в собрание представителей знатных семейств, не имеющее большого политического влияния. Постановления Сената сохранили силу законов, но принимались обычно по инициативе императора. Начиная с Октавиана Августа, фактический император Рима носил титул «принцепс» — то есть «первый из сенаторов».

Число сенаторов неоднократно менялось:

— первоначально – 100;

— во времена ранней республики (до 88 до н. э.) – 300;

— со времён Суллы – 600;

— при Цезаре – 900;

— со времён Августа – опять 600;

— в период поздней античности (домината) – 2000.

Первоначально в Сенат входили только члены исконно римских фамилий, но с I века до н.э. это право получили и италики, а во времена Империи — даже знатные провинциалы.

С 313 до н.э. в члены Сената принимал цензор — он составлял список из лиц, занимавших или занимающих магистратуру, с определённым имущественным цензом (например, при Августе (I век н.э.) — 1 млн. сестерциев). Во времена империи — это стало прерогативой императора.

При Диоклетиане (конец III века) Сенат был превращён в городской совет Рима, при Константине (IV век) был учреждён Сенат в Константинополе — «втором Риме», уравнённый в правах с Сенатом Рима. В Российской империи — это высший государственный орган, подчинённый Императору. Учреждён Петром Великим 22 февраля (5 марта) 1711 как высший орган государственной власти и законодательства. Здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге

С начала XIX осуществлял надзорные функции за деятельностью государственных учреждений; с 1864 — высшая кассационная инстанция.

Распущен после Октябрьской революции 1917 г. по Декрету о суде № 1.

Пётр I во время своих постоянных отлучек, часто мешавших ему заниматься текущими делами управления, неоднократно (в 1706, 1707, 1710) вручал дела нескольким избранным лицам, от которых требовал, чтобы они, не обращаясь к нему ни за какими разъяснениями, вершили дела, как им дать ответ в день судный. Сначала такие полномочия носили характер временного личного поручения; но в 1711 они были возложены на созданное при этом 22 февраля учреждение, получившее имя Правительствующий Сенат.

Основанный Петром Сенат не представлял ни малейшего сходства с иностранными учреждениями того же имени (Швеция, Польша) и отвечал своеобразным условиям русской государственной жизни того времени. Степень предоставленной Сенату власти определялась тем, что Сенат был учреждён вместо его царского величества собственной персоны. В указе 2 марта 1711 Пётр говорит: «мы определили управительный Сенат, которому всяк и их указам да будет послушен, как нам самому, под жестоким наказанием, или и смертью, смотря по вине». При отсутствии в то время разделения дел на судебные, административные и законодательные и ввиду того, что на разрешение монарха, которого заменял Сенат, постоянно восходили даже самые незначительные дела текущего управления, круг ведомства Сената не мог получить сколько-нибудь определённых очертаний. В указе, изданном несколько дней после учреждения Сената (Полное Собрание Законов № 2330), Пётр определяет, что по отбытии его Сенату следует делать: «суд имеет нелицемерный, расходов напрасные отставить; денег как можно больше собрать; дворян собрать молодых; вексели исправить; а соли стараться отдать на откуп; торг китайский и персидский умножить; армян приласкать; учинить фискалов.» Это, очевидно, не исчерпывающий перечень предметов ведомства, а инструкция, на что обратить преимущественное внимание. «Ныне уже все у вас в руках», — писал Пётр Сенату.

Учреждением политическим, в чем-либо ограничивающим или стесняющим власть Петра, Сенат не был; он действовал только по препоручению царя и перед ним за всё отвечал; в указе 2 марта 1711 сказано: «И ежели оной Сенат через своё ныне перед Богом принесённое обещание неправедно, что поступить… и тогда будет нами суждено, и виновный жестоко будет наказан».

Практическое, деловое значение Сената обусловливалось не только степенью и широтой предоставленных ему полномочий, но и системой тех учреждений, которые группировались около него и составляли с ним одно целое. Таковы были прежде всего комиссары, по два от каждой губернии, «для спроса и перенимания указов». Через этих комиссаров, назначавшихся губернаторами, создавались непосредственные сношения Сената с губерниями, куда Пётр в 1710 в интересах хозяйственного устройства своей армии перенёс значительную часть дел, раньше производившихся в приказах.

Комиссары не только принимали указы, но и следили за их исполнением, доставляли Сенату необходимые сведения, исполняли на местах его поручения. Впоследствии, с учреждением коллегий, значение комиссаров падает: посредствующим звеном между Сенатом и губерниями становятся коллегии. Одновременно с учреждением Сената Пётр повелел «вместо приказа разрядного быть столу разрядному при Сенате». Таким образом к Сенату отошло «писание в чины», то есть назначение на все военные и гражданские должности, заведование всем служилым сословием, ведение ему списков, производство смотров и наблюдение за неукрывательством от службы. В 1721-1722 гг. разрядный стол преобразуется сначала в разборную канцелярию, также состоявшую при Сенате, а 5 февраля 1722 г. назначается при Сенате герольдмейстер, ведавший при посредстве герольдмейстерской конторы служилое сословие.

Через несколько дней после учреждения Сената, 5 марта 1711-го, была создана должность фискалов, на обязанности их лежало «над всеми делами тайно надсматривать», проведывая и обличая на суде «всякие преступления, взятки, кражу казны и прочее, також и прочие безгласные дела, иже не имеют челобитника о себе».

При Сенате состоял обер-фискал (впоследствии генерал-фискал) с четырьмя помощниками, в каждой губернии — провинциал-фискал с тремя помощниками, во всяком городе — один или два городовых фискала. Несмотря на злоупотребления, с которыми неразрывно связано существование таких тайных соглядатаев и доносчиков (до 1714 г. не подвергавшихся взысканию даже за ложный донос), фискалы, несомненно, принесли известную долю пользы, являясь орудием надзора над местными учреждениями.

Когда прекратились постоянные отлучки Петра, вызвавшие учреждение Сената, вопрос о закрытии его не возникает. При все более теряющих своё значение приказах Сенат становится местом, где производятся все важнейшие дела управления, суда и текущего законодательства. Значения Сената не подорвало и учреждение (1718-1720) коллегий, несмотря на то, что их регламенты, заимствованные из Швеции, где коллегии были высшими учреждениями в государстве, не определяли отношения коллегий к Сенату, который иностранные руководители реформы — Фик и другие — предполагали, по-видимому, упразднить. Наоборот, с учреждением коллегий, куда отошла масса текущих мелких дел, значение Сената только повысилось.

По указу 1718 г. «о должности Сената» все президенты коллегий по самому званию были сделаны сенаторами. Этот порядок просуществовал недолго; медленность сенатского делопроизводства заставила Петра признать (в указе 12 января 1722 г.), что президенты коллегий не имеют достаточно времени, чтобы нести сверх того и «непрестанные» труды сенатора. Кроме того, Пётр нашёл, что Сенат как высшая инстанция над коллегиями не может состоять из лиц, которые сидят в коллегиях.

Современники указывают ещё и на то, что президенты коллегий, будучи такими сановниками, как тогдашние сенаторы, совершенно подавляли своих «советников» и тем уничтожали всякое практическое значение коллегиального решения дел. И действительно, вновь назначенные президенты вместо прежних, оставшихся сенаторами, были людьми несравненно менее вельможными. В 30 мая 1720 г. Пётр повелел ради приёма в Сенат челобитен на коллегии и на канцелярии учинить персону знатную; обязанности этой должности были определены 5 февраля 1722 г. подробной инструкцией, и облечённая ею «персона» получила название рекетмейстера. Рекетмейстер весьма скоро приобрёл огромное значение как орган надзора за делопроизводством в коллегиях и за ходом правосудия.

Из всех учреждений, когда-либо состоявших при Сенате, наиболее практическое значение имел институт прокуратуры, появляющийся также в 1722 г. К учреждению прокуратуры Пётр пришёл не сразу. Недовольство его Сенатом сказалось учреждением в 1715 г. (27 ноября) должности генерал-ревизора, или надзирателя указов. Назначенный на эту должность Василий Зотов оказался, однако, слишком слабым, чтобы влиять на сенаторов и предупреждать вольные и невольные нарушения ими указов. В 1718 г. он был приставлен к податной ревизии, и должность его сама собою упразднилась.

Постоянные распри между сенаторами вновь заставили Петра поручить кому-либо наблюдение за ходом сенатских заседаний. Избранное (13 февраля 1720 г.) им лицо — Анисим Щукин — оказалось непригодным для этих обязанностей; будучи в то же время обер-секретарем Сената, Щукин сам находился у него в подчинении. Через несколько дней после смерти Щукина (28 января 1721 г.) Пётр поручил надзор за благочинием сенатских заседаний помесячно переменявшимся штаб-офицерам гвардии.

12 января 1722 г. на смену им появляется прокуратура в виде сложной и стройной системы надзора не только над Сенатом, но и над всеми центральными и местными административными и судебными учреждениями. Во главе прокуратуры стоял генерал-прокурор как начальник сенатской канцелярии и как орган надзора за сенатским присутствием с точки зрения не только благочиния во время заседаний, но и соответствия сенатских решений Уложению и указам. Помощником генерал-прокурора в Сенате был обер-прокурор. Находясь в непосредственных отношениях с государем, генерал-прокурор сблизил Сенат с верховной властью; вместе с тем надзор его в значительной степени упорядочил производство дел как в самом присутствии Сената, так и в его канцелярии, и сильно поднял его деловое значение. С другой стороны, однако, генерал-прокурор лишил присутствие Сената его прежней независимости; будучи во многих случаях по закону равен всему Сенату, генерал-прокурор фактически нередко преобладал над ним.

В последние годы царствования Петра, когда он по окончании Северной войны стал больше прежнего обращать внимание на дела внутреннего управления, чрезвычайные полномочия, которыми был наделён Сенат, потеряли свой смысл. Уменьшение власти Сената сказывается главным образом в области законодательства. В первое десятилетие своего существования Сенат, в области гражданского права сдерживаемый авторитетом Соборного Уложения 1649 г., в области административного права пользовался весьма широко законодательною властью.

19 ноября 1721 г. Пётр предписывает Сенату не чинить без подписания руки его никакого определения генерального. В апреле 1714 г. состоялось запрещение приносить государю жалобы на несправедливые решения Сената, чем вносилось совершенно новое для России начало; до того времени государю можно было жаловаться на каждое учреждение. Запрещение это было повторено в указе 22 декабря 1718 г., причём за принесение жалобы на Сенат установлена была смертная казнь.

С 1711 по 1714 г. местом пребывания Сената была Москва, но иногда на время, в целом или в лице нескольких сенаторов, он переезжал в Петербург, который с 1714 г. стал постоянным его местопребыванием; в Москву с тех пор Сенат переезжал только временно, в случае поездок туда Петра на продолжительное время. В Москве осталась часть сенатской канцелярии под названием «канцелярия Сенатского правления». 19 января 1722 г. в Москве были учреждены конторы от каждой коллегии, а над ними поставлена сенатская контора из одного сенатора, ежегодно менявшегося, и двух асессоров. Целью этих контор было облегчение сношений Сената и коллегий с московскими и провинциальными учреждениями и производство мелких текущих дел.

Учреждённый 8 февраля 1726 Верховный Тайный Совет как при Екатерине I, так и в особенности при Петре II фактически осуществлял все права верховной власти, вследствие чего положение Сената, особенно по сравнению с первым десятилетием его существования, совершенно изменилось. Хотя степень предоставленной Сенату власти, в особенности в первое время правления совета (указ 7 марта 1726), формально не потерпела решительно никаких изменений, а круг предметов его ведомства иногда даже расширялся, но общее значение Сената в системе государственных учреждений очень быстро изменилось уже в силу одного того, что верховный тайный совет стал над Сенатом.

Немалый удар значению Сенату был нанесён и тем, что наиболее влиятельные сенаторы перешли в верховный совет. В числе этих сенаторов были президенты трёх первых коллегий (военной — Меньшиков, морской — гр. Апраксин и иностранной — гр. Головкин), которые становятся до некоторой степени равными Сенату. Ещё важнее была та дезорганизация, которая была внесена верховным тайным советом во все учреждения империи.

Генерал-прокурор Ягужинский, враг партии, образовавшей верховный тайный совет, был назначен резидентом в Польшу, и должность генерал-прокурора фактически упразднилась; исполнение её было поручено обер-прокурору Воейкову, не имевшему никакого влияния в Сенате; в марте 1727 г. была упразднена должность рекетмейстера. В это же время мало-помалу исчезают и должности фискалов.

После той коренной ломки, которой подверглись местные учреждения Петра (1727-1728), губернское управление пришло в полное расстройство. При таком положении дел центральные учреждения, в том числе и стоявший во главе их Сенат, утратили всякую действительную силу. Почти лишённый средств надзора и местных исполнительных органов, ослабленный в своём личном составе Сенат продолжал, однако, нести на своих плечах тяжёлый труд мелкой текущей правительственной работы. Титул Правительствующий ещё при Екатерине был признан «неприличным» Сенату и заменён титулом «Высокий». Верховный совет требовал от Сената отчётов, запрещал ему производить расходы без разрешения, делал Сенату выговоры, грозил штрафами.

Когда замыслы верховников потерпели неудачу и императрица Анна вновь «восприяла» самодержавие, указом 4 марта 1730 Верховный Тайный Совет был упразднён и Правительствующий Сенат восстановлен в прежней силе и достоинстве. Число сенаторов было доведено до 21, причём в состав Сената вошли самые выдающиеся сановники и государственные деятели. Через несколько дней была восстановлена должность рекетмейстера; Сенат снова сосредоточил в своих руках все управление.

Для облегчения Сената и освобождения его от влияния канцелярии он был разделён (1 июня 1730 г.) на 5 департаментов; задачею их была предварительная подготовка всех дел, которые решаться должны были по-прежнему общим собранием Сената. На самом деле разделение Сената на департаменты не осуществилось. Для надзора над Сенатом Анна Иоанновна сначала думала ограничиться еженедельным представлением ей двух ведомостей, одной — о решённых делах, другой — о делах, которые Сенат без доклада императрице решить не может. 20 октября 1730 г. признано было, однако, необходимым восстановить должность генерал-прокурора.

В 1731 году (6 ноября) официально появляется новое учреждение — кабинет, уже около года существовавший в виде частного секретариата императрицы. Через кабинет восходили к императрице доклады всех учреждений, в том числе и Сената; из него объявлялись высочайшие резолюции. Постепенно участие императрицы в постановлении резолюций уменьшается; 9 июня 1735 г. указы, подписанные тремя кабинет-министрами, получают силу именных.

Хотя компетенция Сената формально изменена не была, но фактически подчинение кабинет-министрам весьма тяжело отразилось на Сенате даже в первый период существования кабинета (до 1735 г.), когда он занимался по преимуществу делами иностранной политики. Позже, когда кабинет начал простирать своё влияние и на дела внутреннего управления, постоянные непосредственные сношения кабинета с коллегиями и даже с Сенатской канцелярией помимо Сената, понукания за медленность, требования отчётов и реестров решённых и нерешённых дел, наконец, крайнее уменьшение состава сенаторов (одно время в Сенате бывали только двое, Новосильцов и Сукин, личности с самою нелестною репутацией) довели Сенат до небывалого падения.

После указа 9 июня 1735 г. фактическое господство кабинет-министров над Сенатом приобретает законную основу, и на доклады Сената резолюции кладутся уже от имени кабинета. После смерти Анны Иоанновны (17 октября 1740 г.) в кабинете были поочерёдно полновластными хозяевами Бирон, Миних и Остерман. Поглощённому борьбою партий кабинету было не до Сената, значение которого поэтому в это время несколько повышается, что выражается, между прочим, в появлении «общих рассуждений» или «генеральных собраний» кабинета с Сенатом.

12 ноября 1740 г. была учреждена должность придворного рекетмейстера, сначала для рассмотрения всеподданнейших жалоб на коллегии и низшие места, а с 27 ноября того же года — и на Сенат. В марте 1741 г. эта должность была упразднена, но разрешение приносить всеподданнейшие жалобы на Сенат осталось в силе.

12 декабря 1741 года, вскоре после вступления на престол, Императрица Елизавета издала указ об упразднении кабинета и о восстановлении Правительствующего Сената (перед тем опять именовавшегося Высоким) в его прежней должности. Сенат не только стал верховным органом империи, не подчинённым никакому другому учреждению, не только являлся средоточием суда и всего внутреннего управления, снова подчинив себе военную и морскую коллегии, но нередко совершенно бесконтрольно осуществлял функции верховной власти, принимая меры законодательного характера, разрешая своею властью административные дела, раньше восходившие на утверждение монархов, и присвоив себе даже право самопополнения. Иностранная коллегия осталась, однако, неподчинённою Сенату. Должность генерал-прокурора, которую при Елизавете почти все время занимал ничем не замечательный князь Трубецкой, отнюдь не подавляла Сенат, хотя и приобрела уже большое значение в общем строе внутреннего управления, так как через генерал-прокурора шла большая часть докладов императрице (даже по Св. Синоду).

Учреждение конференции при высочайшем дворе (5 октября 1756 г.) сначала мало поколебало значение Сената, так как конференция занималась преимущественно делами иностранной политики; но в 1757-1758 гг. начинается постоянное вмешательство конференции в дела внутреннего управления. Сенат, несмотря на свои протесты, оказывается вынужденным отвечать на запросы конференции, исполнять её требования. Устраняя Сенат, конференция начинает непосредственно сноситься с подчинёнными ему местами.

Пётр III, вступив на престол 25 декабря 1761 года, упразднил конференцию, но 18 мая 1762 г. учредил совет, по отношению к которому Сенат был поставлен в подчинённое положение. Дальнейшее умаление значения Сената выразилось в том, что военная и морская коллегии снова были изъяты из его ведения. Свобода действий Сената в области внутреннего управления была сильно стеснена запрещением «издавать указы, кои в некоторый закон или подтверждение прежних служат» (1762).

По вступлении на престол императрицы Екатерины II Сенат снова становится высшим учреждением в империи, ибо совет прекращает свою деятельность. Однако роль Сената в общей системе государственного управления существенно изменяется: Екатерина сильно уронила её ввиду того недоверия, с которым она относилась к тогдашнему Сенату, проникнутому традициями Елизаветинского времени.

В 1763 г. последовало разделение Сената на 6 департаментов: 4 в Санкт-Петербурге и 2 в Москве. I департамент ведал дела государственные внутренние и политические, II — судебные, III — дела по губерниям, находившимся на особом положении (Малороссия, Лифляндия, Эстляндия, Выборгская губ. Нарва), IV — дела военные и морские. Из московских департаментов V ведал делами административными, VI — судебными.

Все департаменты были признаны в равной силе и достоинстве. По общему правилу, все дела решались в департаментах (единогласно) и лишь за разногласием переносились в общее собрание. Эта мера весьма тяжело отразилась на политическом значении Сената: его указы стали исходить не от собрания всех самых сановных людей в государстве, а лишь от 3-4 лиц, считаться с которыми было гораздо легче. Генерал-прокурор и обер-прокуроры получили гораздо большее влияние на решение дел в Сенате (при каждом департаменте, кроме I, с 1763 г. был свой обер-прокурор; при I департаменте должность эта была учреждена в 1771 г., а до тех пор её обязанности исполнял генерал-прокурор).

В деловом отношении разделение Сената на департаменты принесло громадную пользу, в значительной мере устранив ту невероятную медленность, которою отличалось сенатское делопроизводство. Ещё более чувствительный и осязательный урон значению Сената было нанесён тем, что от него мало-помалу были отняты дела, предоставлявшие действительную государственную важность, и на его долю остались лишь суд и заурядная административная деятельность. Резче всего проявилось устранение Сената от законодательства.

Прежде Сенат являлся нормальным законосовещательным органом; в громадном большинстве случаев ему же принадлежала и инициатива принимаемых законодательных мер. При Екатерине все наиболее крупные из них (учреждение губерний, жалованные грамоты дворянству и городам и т. д.) вырабатываются помимо Сената; инициатива их принадлежит самой императрице, а не Сенату. Даже от участия в работах комиссии 1767 г. Сенат был совершенно отстранён; ему предоставлено было только, подобно коллегиям и канцеляриям, избрать в комиссию одного депутата. За Сенатом при Екатерине осталось пополнение мелких пробелов в законах, не имеющих политического значения, причём по большей части Сенат представлял свои предположения на утверждение верховной власти.

Екатерина, по-видимому, весьма мало доверяла талантам тех, кто заседал в тогдашнем Сенате, прекрасно понимала полную зависимость Сената от его канцелярии и неспособность его при неуклюжих формах его делопроизводства к энергичной, активной работе. При вступлении на престол Екатерина нашла, что Сенат довёл многие части управления до невозможного беспорядка; нужно было принять самые энергичные меры для его устранения, а Сенат оказывался совершенно к тому непригодным. Поэтому те дела, которым императрица придавала наибольшее значение, она поручала отдельным лицам, пользовавшимся её доверием, — главным образом генерал-прокурору князю Вяземскому, благодаря чему значение генерал-прокурора усилилось до небывалых раньше размеров. Фактически он был как бы министром финансов, юстиции, внутренних дел и государственным контролёром.

Во второй половине царствования Екатерины она стала передавать дела и другим лицам, из которых многие соперничали с кн. Вяземским по степени делового влияния. Появились целые ведомства, начальники которых непосредственно, минуя Сенат, докладывали императрице, вследствие чего ведомства эти стали совершенно независимыми от Сената. Иногда они носили характер личных поручений, определявшихся отношением Екатерины к тому или иному лицу и степенью оказываемого ему доверия; напр. после смерти Баура, бывшего как бы министром путей сообщения, дела его были распределены между адмиралом Грейгом, фельдмаршалом Чернышевым и кн. Вяземским. Почтовое управление поручалось то Вяземскому, то Шувалову, то Безбородко.

Огромным ударом для Сената явилось и новое изъятие военной и морской коллегии из его ведения, причём военная коллегия обособляется совершенно и в области суда и финансового управления. Подорвав общее значение Сената, эта мера особенно тяжело отразилась на III и IV его департаментах. Значению Сената и степени его власти был нанесён далее тяжёлый удар учреждением губерний (1775 и 1780). Весьма многие дела перешли из коллегий в губернские места, и коллегии, с которыми у Сената выработался уже известный modus vivendi, мало-помалу закрывались.

Сенату приходилось стать в непосредственные сношения с новыми губернскими установлениями, которые ни формально, ни по духу своему не были согласованы с учреждением Сената. Екатерина прекрасно сознавала это и неоднократно составляла проекты реформы Сената (сохранились проекты 1775, 1788 и 1794 гг.), но осуществлены они не были. Несогласованность учреждений Сената и губерний повела, во-первых, к тому, что дела наибольшей важности всегда могли быть докладываемы императрице наместником или генерал-губернатором непосредственно, помимо Сената, а во-вторых, к тому, что Сенат оказался подавленным мелкими административными делами, поступавшими к нему из 42 губернских правлений и 42 казённых палат.

Герольдия из учреждения, заведовавшего всем дворянством и назначением на все должности, обратилась в место ведения списков должностным лицам, назначавшимся губернаторами. Наименьший относительно урон значение Сената понесло в области суда; по сравнению с предыдущими царствованиями, когда правительственная деятельность Сената брала верх над судебной, казалось даже, что Сенат стал по преимуществу судебным местом.

Формально Сенат считался высшею судебною инстанцией; и здесь, однако, значение его умалялось, во-первых, тем небывалым дотоле влиянием, которое оказывали на решение дел обер-прокуроры и генерал-прокурор, а во-вторых, широким допущением всеподданнейших жалоб не только на департаменты, но и на общие собрания Сената (жалобы эти подавались рекетмейстеру и им докладывались императрице). Хотя закон грозил наказанием за неправое челобитье на Сенат, но, по словам Сперанского, во всё это время был только один случай, когда некто Березин был отдан за то под суд самого Сената, который, подражая милосердию императрицы, испросил ему прощение.

В царствование Павла Петровича, несмотря на всё его несочувствие екатерининской системе, положение Сената среди государственных учреждений осталось почти совершенно таким же, каким оно было при Екатерине. Были образованы новые ведомства, дела которых не входили в круг ведения Сената. Восстановление некоторых из коллегий, упразднённых при Екатерине, не повлекло за собою восстановления прежних отношений между ними и Сенатом: они были поручены главным директорам, которые имели личный доклад у императора.

Генерал-прокурор (князь Куракин, затем Обольянинов), сосредоточив в своей канцелярии небывалое до того времени количество дел, пользовался в этих делах властью почти самодержавною. Давление его на Сенат ещё более увеличилось. Сенат остался по преимуществу судебным местом, но и тут подвергся новым ограничениям: по делам о казённом имуществе он перестал быть высшею инстанцией (1799), дела эти могли быть разрешены лишь именными указами. Всякие ограничения права обжаловать решения департаментов и общего собрания Сената были отменены (1797), вследствие чего жалобы начинают приноситься чуть ли не по каждому делу. Это вызвало, несмотря на самые решительные меры к ускорению сенатского производства, страшное обременение Сената судебными делами, которые в это время рассматривались всеми его департаментами.

Основной характер Сената, как и других центральных учреждений, окончательно намечается в царствование Александра Павловича. Почти немедленно по вступлении на престол император Александр приступил к реформе Сената, сознавая всю необходимость положить конец тому унизительному положению, до которого было доведено верховное учреждение империи. 5 июня 1801 г. был издан именной указ, которым Сенат приглашался составить доклад о правах своих и обязанностях.

Указ этот, в котором ясно было выражено намерение императора поднять значение Сената, произвёл сильнейшее впечатление не только на Сенат, но и на образованную публику вообще. В ответ на указ было представлено несколько проектов всеподданнейшего доклада, написанных с необыкновенным одушевлением (Завадовским, Державиным, Воронцовым) и выражавших стремление Сената вернуть то значение, которым он пользовался при Петре I и Елизавете. Сенат принял проект Завадовского. По представлении его государю началось подробное обсуждение реформ Сената как в «Неофициальном комитете», так и в незадолго до того учреждённом (30 марта 1801 г.) Государственном совете.

Результатом всех этих совещаний явился именной указ 8 сент. 1802 г. о правах и обязанностях Сенат. Указ этот является последним законодательным актом, систематически определяющим как самую организацию Сената, так и его отношение к другим высшим учреждениям. Несмотря на то, что указ 8 сент. 1802 г. явился результатом серьёзного стремления императора и приближенных к нему лиц поднять значение Сената, он не вносил в организацию его и в его отношения к другим учреждениям почти ничего нового: он только восстановлял в памяти забытые и фактически уничтоженные Павлом права Екатерининского Сената, то есть Сената уже умалённого в первоначальном достоинстве. Нововведениями были только следующие правила: в случае протеста ген.-прокурора против определения Сената дело докладывалось государю не одним ген.-прокурором, но при депутации от Сената; Сенату было дозволено, если он усмотрит важные неудобства в существующих законах, представлять о том государю. Одновременно с указом о Сенате был издан манифест об учреждении министерств, причём было постановлено, что ежегодные отчёты министров представляются в Сенате для доклада государю.

В силу целого ряда условий эти вновь дарованные Сенату права не могли сколько-нибудь поднять его значение. По составу своему Сенат остался собранием далеко не первых сановников империи. Непосредственных сношений Сената с верховною властью не было создано, и это предопределило характер отношений Сената к Государственному совету, министрам и комитету министров.

Уже указ 1802 г. не смотрит на Сенат как на законосовещательное учреждение: дела законодательные были сосредоточены в Государственном совете, учреждённом в 1810 году. Когда значение этого совета пало, законодательство перешло к приближенным государя и к министрам, а с 1810 года — ко вновь организованному Государственному совету. Будучи устранён от законодательства в качестве органа законосовещательного, Сенат сохранил, однако, известное отношение к законодательству.

Прежде всего, Сенату предоставлено право первоначального предначертания законов: общие собрания Сената могут выработать проект закона и поднести его на высочайшее утверждение через министра юстиции и Государственный совет, причём министр должен испросить высочайшее разрешение на внесение проекта в совет. На самом деле Сенат этим правом не пользуется, ибо по ходу дел и по предоставленным в его распоряжение денежным и личным средствам он лишён возможности производить все те работы, которые необходимы для подготовки и разработки сколь-нибудь сложного законопроекта.

Правило, в силу которого Сенат не приступает к решению таких дел, на которые не окажется точного закона, но по всякому такому казусному делу составляет проект решения и подносит его государю, в XVIII веке и в первой половине XIX имело громадное значение для законодательства: этим путём было восполнено немало пробелов в законе. Право Сената представлять государю о неудобствах в существующих законах, дарованное Сенату указом 8 сентября 1802 г., подверглось существенному ограничению при первой же попытке Сената воспользоваться им. Когда Сенат представил императору Александру I, что указ 5 декабря 1802 г. о сроках службы унтер-офицеров из дворян противоречит указу о вольности дворянства и жалованной грамоте дворянству, то государь, приняв это замечание весьма немилостиво, разъяснил указом 21 марта 1808 г., что возражения Сената неосновательны и что право Сената представлять возражения относится единственно к законам существующим, не касаясь вновь изданных или подтверждаемых.

Право представления с приведённой оговоркой вошло и в действующее учреждение Сената, но в государственной жизни России того времени оно не имеет никакого значения. В Сенат должны поступать постановления общих присутствий губернских установлений, которые имеют право по получении нового закона представить о неясности его или неудобствах в исполнении; но недоброжелательство, с которым Сенат относился к такого рода представлениям, привело к тому, что правом этим губернские места не пользуются с начала XIX в. и оно существует только на бумаге.

В области дел административных в Сенате произошла с 1802 г. наиболее сложная перемена. В 1802 г. при учреждении министров они были поставлены над коллегиями. Хотя манифест 1802 г. об учреждении министерств оставлял в большинстве случаев вопрос об отношении Сената к министерствам открытым, но так как отношения Сената к коллегиям уже более или менее определились, то первоначально взаимные отношения министров и Сената, по-видимому, не вызывали затруднений.

Когда было обнаружено, что совместное существование коллегий и министров ведёт к серьёзным неудобствам, и когда вследствие этого с 1803 г. начинается постепенное закрытие коллегий и преобразование их в департаменты министерств, отношения Сената к министерствам сделались совершенно неясными, и из неясности этой всю выгоду извлекли министры. Фактически прекращается представление министрами в Сенате ежегодных отчётов; те дела, которые прежде восходили в Сенате, рассматриваются комитетом министров.

В области административных дел компетенция комитета почти слилась с компетенцией Сената, так что около 1810 г. возникает ряд проектов то об упразднении административного департамента Сената с передачею его дел комитету (проект Сперанского 1809 г.), то об упразднении комитета с передачею его дел Сената (Сперанский в 1810 и 1811 гг., позднее Трощинский).

Эта последняя мысль лежит в основе ныне действующего учреждения министерств 25 июня 1811 г.: в нем не содержится упоминания о комитете министров, и те функции, которые и до тех пор исполнялись комитетом и позже во всей неприкосновенности за ним остались, передавались Сенату. На самом деле передачи этой не состоялось.

Комитет министров не только не был упразднён, но получил по случаю отъезда государя на войну новые чрезвычайные полномочия и ничего не уступил из прежних. Когда прекратились чрезвычайные полномочия комитета министров, общее значение его тем не менее продолжало расти; в эпоху полновластия Аракчеева комитет становится средоточием всего государственного управления. Роль Сената в административных делах падает. Во главе исполнительных органов государства становятся министры. Закон, однако, по-прежнему признает Сенат верховным в порядке суда и управления местом империи, не имеющим над собой иной власти, кроме власти императорского величества, посылающим министрам указы, получающим от них рапорты. Губернские места фактически стоят в полной зависимости от министерств, но считаются подчинёнными Сената. Поэтому Сенат был всегда формально в своём праве, если обращался к министерствам или губернским местам с каким — либо требованием.

Сенат удобнее всего было действовать, указывая на допущенные неправильности или отступления от законов, восстановляя силу закона, требуя исправления незаконных распоряжений. Для непосредственного участия в активной администрации Сенат был мало пригоден и по составу своему, и по медленности делопроизводства, и потому, что он устранён от распоряжения исполнительными органами, даже от непосредственного соприкосновения с ними. Таким образом, Сенат силою вещей обращался мало-помалу из органа действительного управления в орган надзора за законностью, каким его в проектах 1788 и 1793 гг. хотела сделать Екатерина. Между Сенат и комитетом министров произошло как бы известное размежевание: Сенат держится в своей деятельности начала законности в управлении, комитет — начала целесообразности. Дела административного характера, поступавшие на рассмотрение правительствующего Сената, могут быть разделены на следующие две категории:

Дела исполнительного характера. Дел чисто исполнительного характера в Сенате осталось весьма немного, и в большинстве случаев они мало возвышают значение Сената. Из таких дел сравнительно более существенными являются:

Публикация законов. Практически важно не то, кому поручено обнародование законов, а то, чтобы законы вообще обнародовались, чтобы публикация их была сосредоточена в одном месте. Законодательство наше, однако, не только допускает существование законов тайных и обнародованию не подлежащих, но не вполне обеспечивает и то, чтобы законы, предназначаемые ко всеобщему сведению, обнародовались именно через Сенат. Во второй половине XIX в. законы часто сообщались подлежащим местам и лицам помимо Сената, в циркулярах министра внутренних дел губернаторам и т. п. В 60-х годах, с появлением сенатского издания «Собрание узаконений и распоряжений правительства», на Сенат возлагается обязанность следить, чтобы никакие частные или официальные издания не публиковали законов ранее Сенат. Но это мало достигает цели, в особенности относительно военного ведомства: законы приводятся здесь в исполнение приказами по ведомству и сообщаются Сенату для распубликования лишь впоследствии, иногда по истечении нескольких десятков лет (Положение о сибирском казачьем войске, высоч. утвержденное 5 марта 1861 г., распубликовано в № 53 Собрания Узаконений за 1899 г.). По вопросу о том, что считается моментом обнародования закона, см. Обнародование законов. О том, какое значение имеет распубликование Сенат административных распоряжений, см. Обязательные постановления;

Начеты казны и на казну: сложение недоимок, возврат денег, неправильно поступивших в казну, разрешение разногласий между государственным контролем и теми учреждениями или должностными лицами, на которых сделан начет;

Дела казённого управления: утверждение торгов, споры между министерствами о казённом имуществе; утверждение в должности мировых судей, уездных кадиев;

Удостоверение прав состояния (сословных): переходы из одного состояния в другое; удостоверения в принадлежности тому или другому состоянию; ведение гербовников, производство в чины за выслугу лет. Эти дела ведаются частью первым департаментом, частью департаментом герольдии. Серьёзное практическое значение имеют производящиеся во втором департаменте дела по земельному устройству крестьян. Дела по надзору за законностью управления. Здесь Сенат выступает, во-первых, в качестве органа, по собственному почину или по представлениям подлежащих учреждений разрешающего силою закона могущие встретиться при исполнении его затруднения и недоразумения, имеющего надзор за действиями разных мест управления и принимающего меры взыскания, понуждения, подтверждения и поощрения. Сенат разрешает возникающие между административными местами пререкания о власти и передаёт дела из одного присутственного места в другое. Сенат рассматривает дела о предании суду за преступления должности должностных лиц IV и V классов, назначенных высочайшею властью. Во-вторых, Сенат является инстанцией, принимающей жалобы частных лиц и органов самоуправления на неправильные распоряжения министров и губернских мест. Хотя эта сторона его деятельности наименее разработана в законе (жалобы на министров, напр., вовсе законом не предусмотрены), но относящиеся сюда дела, постоянно развиваясь количественно, приобретают огромное государственное значение. Несмотря на все несовершенство сенатского делопроизводства по административным делам, медленного и тайного, несмотря на слабость политического и общественного значения Сената, Сенат, принимая к своему рассмотрению такого рода жалобы и при разрешении дела строго держась почвы закона, создал вид административной юстиции, несвободный от недостатков, но, во всяком случае, способствующий утверждению законности в управлении. Из всех существующих в русском государственном строе гарантий законности надзор Сенат является, несомненно, наиболее действительною.

Участие Сената в делах судебных принимает различные формы в зависимости от того, поступило ли данное дело из судебного места старого или нового (по судебным уставам императора Александра II) устройства. Дела из старых судебных мест поступали в Сенат по апелляциям, по ревизии, по протестам губернских прокуроров и по несогласию губернаторов с решениями судов. Рассматриваются эти дела в судебном департаменте правительствующего Сената, который разрешает их по существу, в дореформенном, лишь отчасти изменённом порядке. Дела из судебных установлений, образованных по судебным уставам императора Александра II, поступают в кассационные департаменты По делам уголовным просьбы могут касаться или отмены (кассации) приговора, или возобновления уголовного дела; по делам гражданским просьбы могут быть о кассации решения, о пересмотре его и просьбы не участвовавших в деле третьих лиц. О существе кассационного производства см. Кассационный суд и Возобновление судебных дел. В уголовном кассационном департаменте рассматриваются по существу дела о преступлениях по должности чинов выше V класса. Из кассационных департаментов, иногда с участием первого и второго, образуются следующие общие присутствия: общее собрание кассационных департаментов (некоторые дела судебного управления, пререкания о подсудности между судами гражданского, военного и духовного ведомств, апелляционные жалобы на судебные приговоры уголовного кассационного департамента, кассационные жалобы на решения особого присутствия для дел о государственных преступлениях); общее собрание кассационных департаментов с участием первого (пререкания о подсудности между правительственными и судебными учреждениями, жалобы на решения соединённого присутствия первого и гражданского кассационного департамента по делам о взыскания убытков с должностных лиц; обсуждение вопросов, разрешаемых неоднообразно в разных судебных местах); общее собрание кассационных департаментов с участием первого и второго департаментов (дела того же рода, но касающиеся предметов ведомства второго департамента). По вопросам о разномыслии прокуроров с губернскими правлениями о предании суду должностных лиц образуется соединённое присутствие первого и уголовного кассационного департаментов или первого, второго и уголовного кассационного департаментов. Для дел по надзору за судебными местами и должностными лицами судебного ведомства учреждено соединённое присутствие первого и кассационных департаментов, для пересмотра судебных решений губернских присутствий — соединённое присутствие первого и гражданского (или уголовного, по принадлежности) департаментов. Наконец, из состава кассационных департаментов выделяются особое присутствие для дел о государственных преступлениях и высшее дисциплинарное присутствие.

Сенат составляется из особ первых трёх классов; определяются сенаторы по непосредственному избранию императорского величества, как из гражданских, так и из военных чинов, причём сенаторы, не лишаясь своего звания, могут занимать и иные должности. Исключение составляют сенаторы кассационных департаментов, которые могут быть назначены только из лиц, состоявших не менее трёх лет в должностях обер-прокурора, его товарища или председателя, члена или прокурора судебной палаты, причём назначение на эти последние должности также обусловлено известным служебным и образовательным цензом. Сенаторы кассационных департаментов не могут занимать никакой иной должности на службе государственной или общественной. Из сенаторов часть назначается к присутствованию в департаментах, часть присутствует лишь в общих собраниях, часть вовсе освобождена от каких-либо занятий по Сенат. К числу последних обыкновенно принадлежат высшие сановники, члены Государственного совета, министры и т.п. Главную работу несут на себе сенаторы, присутствующие в департаментах. Поскольку государственное и политическое положение учреждения обусловливается общественным положением его членов, положение Сената зависит именно от этих сенаторов, присутствующих в департаментах. Это — почти всегда лица, занимавшие должности III, иногда IV класса, причём назначение их в Сенате является венцом их служебной карьеры. Такое невыгодное положение Сената среди других высших учреждений империи в значительной мере парализует власть, предоставленную Сенату как верховному месту империи.

Сенат действует в виде департаментов, общих собраний и соединённых присутствий. Хотя в некоторых случаях общие собрания являются как бы инстанцией над департаментами, но по общему правилу каждый департамент имеет власть действовать от имени всего Сената; указы его «исполняются всеми подчинёнными ему местами и лицами, как собственные Императорского Величества, и один Государь или именной его указ может остановить Сенатское повеление». Число департаментов доходило (по Своду Законов изд. 1857 г.) до 12; д-ты I-V, межевой (с 1765 по 1794 г. — межевая экспедиция) и герольдии (департамент с 1848 г.) находились в С.-Петербурге, VI-VIII в Москве, IX и Х в Варшаве. В 1871 и 1876 г. московские и варшавские департаменты Сената были упразднены. С распространением действия судебной реформы императора Александра II судебные департаменты старого устройства (II-V и межевой) постепенно сокращались и были слиты в один. Ныне Сената состоят из следующих департаментов: первого, ведающего все дела административные, когда они могут быть приведены к окончанию не иначе, как через Правительствующий Сената и не принадлежат по закону к предметам ведомства других департаментов; второго, учреждённого в 1882 г. (23 июня) и ведающего крестьянские административные дела: судебного, учреждённого в 1898 г. (2 июня) и ведающего дела старых судебных департаментов и межевого; герольдии, ведающего дела о сопричтении к дворянству и почётному гражданству, о княжеском, графском и баронском титулах, перемены фамилий, составление гербовников; двух кассационных документов, учреждённых по Судебным Уставам императора Александра II (гражданского и уголовного). Все департаменты, кроме кассационных, действуют на основания Учреждённого правительствующего Сената и обыкновенно называются «старым Сената». Общих собраний старого Сената два: первое, состоящее из сенаторов первого и второго департаментов и департамента герольдии, второе — из сенаторов судебного департамента и одного из кассационных, уголовного или гражданского по принадлежности. Предметами ведомства этих общих собраний являются: дела, переносимые из старых департаментов Сената по высочайшим повелениям вследствие всеподданнейших жалоб; дела, переносимые из департаментов за разногласием; дела, требующие пояснения или дополнения законов. Из кассационных департаментов, иногда с участием первого или второго, составляется ряд общих собраний и соединённых присутствий. Помимо общих собраний и соединённых присутствий, состоящих из сенаторов лишь нескольких департаментов, в определённых случаях собирается общее присутствие всего Сената. Это бывает, напр., при восшествии императора на престол и при принесении ему присяги Сената и в некоторых других торжественных случаях. По ст. 182 Учр. Правительствующего Сената в каждый присутственный день до начала заседаний в департаментах все сенаторы должны войти в общее собрание для выслушания всех представленных Сената высочайших повелений; на практике это не соблюдается. Каждый департамент составляется из сенаторов, назначенных по высочайшему усмотрению. По закону число их не может быть менее трёх; в действительности число сенаторов колеблется от 6-7 (департамент герольдии) до 18 (гражданского кассационного департамента). В каждом департаменте, кроме первого, назначается (с 1832 г.) на один год первоприсутствующий (в кассационных департаментах назначение первоприсутствующих не подлежит ежегодному возобновлению). Неназначение первоприсутствующего в первый департамент в высочайшем повелении 1832 г. мотивировано тем, что этому департаменту вверены собственно дела распорядительные. Это высочайшее повеление не отменило того ни в чём на практике не проявляющегося начала, что единое лицо императорского величества председательствует в Сенате. Для надзора за производством дел и (в старых департаментах) за правильностью решений в каждом департаменте, в общем собрании кассационных департаментов, в соединённом присутствии первого и кассационных и высшем дисциплинарном присутствии Правительствующий Сенат состоят обер-прокуроры с товарищами. В департаменте герольдии обер-прокурор носит название герольдмейстера. В общих собраниях старого Сената прокурорские обязанности в качестве генерал-прокурора несёт министр юстиции. В каждом департаменте в общем собрании кассационных департаментов, в соединённом присутствии первого и гражданского кассационного департамента, в соединённом присутствии первого и уголовного кассационного департамента и в соединённом присутствии первого и кассационного департаментов имеется канцелярия, состоящая, под управлением обер-прокурора, из обер-секретарей и их помощников.

Порядок производства дел в старых департаментах Сената (административных и судебном) и в их общих собраниях есть, с незначительными лишь отступлениями, порядок, существовавший в дореформенных судах. Как самые кассационные департаменты, так и те общие собрания, и соединённые присутствия, в которые эти департаменты входят, действуют на основании судебных уставов императора Александра II. В старый Сенат дела поступают, по общему правилу, через канцелярию; лишь сношения Сената с верховною властью, Государственным советом и комитетом министров производятся через министра юстиции. Дела приготовляются к докладу канцелярией), которая собирает все нужные справки, сведения и документы (по делам гражданским — только в том случае, если о том просят стороны) и составляет записку, в которой кратко излагаются обстоятельства дела и приводятся все относящиеся к нему законы. Доклад дела производится также канцелярией и состоит в устном изложении дела и в чтении тех документов и сведений, которые по их значению должны быть доложены в буквальном их содержании. В виде дополнения к докладу с 1865 г. по делам уголовным и гражданским (а также межевым) стороны допускаются к представлению объяснений. По прочтении доклада (по делам гражданским и уголовным — по постановке вопросов первоприсутствующим) происходит голосование; принятая резолюция составляется канцелярией и заносится в журнал. Канцелярией же изготовляется и текст окончательного определения Сената. Решения департаментов постановляются, по общему правилу, единогласно (с 1802 г.); но с 1869 г. дела, производящиеся в частном порядке, равно как и дела по жалобам на административные учреждения и по представлениям этих учреждений, решаются большинством 2/3 голосов присутствующих сенаторов. Дела по преступлениям должности административных должностных лиц и о вознаграждении за вред и убытки, причинённые этими преступлениями, а также дела о прекращении следствий по государственным преступлениям решаются простым большинством. Если в департаменте не состоится требуемого большинства, то обер-прокурор должен стараться привести сенаторов к соглашению; если ему это не удаётся, то в восьмидневный срок он даёт письменное «согласительное предложение», по докладе которого спрашиваются мнения лишь сенаторов, участвовавших в слушании самого дела. Сенаторы могут или целиком принять мнение обер-прокурора, или отвергнуть его. В последнем случае дело переносится в общее собрание. В общих собраниях требуется простое большинство, кроме дел, поступающих из первого и второго департаментов, по которым требуется большинство 2/3. Право давать согласительные предложения общим собраниям принадлежит министру юстиции. Эти согласительные предложения подлежат предварительному обсуждению «консультации при министерстве юстиции» (21.10.1802 г.), состоящей из товарища министра, директоров департаментов, всех обер-прокуроров и особо назначаемых членов. Если общее собрание не примет согласительного предложения министра, дело переносится в Государственный совет. Несравненно более значительным, чем влияние, оказываемое прокуратурою на старый Сенат путём согласительных предложений, является влияние, которое прокуратура получает в силу права пропускать сенатские определения: каждое определение Сената по составлении его канцелярией представляется прежде всего по департаментам — обер-прокурорам, по общим собраниям — министру юстиции, которые в случае согласия своего с определением делают на нем надпись «читал». В случае несогласия обер-прокурора с определением департамента, а министра юстиции — с определением общего собрания они могут предложить о том Сенату. Если Сената не откажется от своего первоначального взгляда, то департаментское решение может быть с разрешения министра юстиции перенесено в общее собрание; решение общего собрания в случае несогласия с ним министра юстиции переносится на уважение Государственного совета. По многим делам обер-прокурор во всяком случае обязан до пропуска решения представить его на одобрение министра. Если определение пропущено обер-прокурором, то оно представляется к подписи сенаторам, но по подписании ими не ранее может быть обращено к исполнению, как по представлении обер-прокурору (по общему собранию — министру юстиции) и по его резолюции «исполнить». Пропуску прокурорского надзора не подлежат из департаментских дел те дела первого департамента, которые решаются простым большинством голосов, а из дел общих собраний — все дела второго общего собрания, кроме тех, по которым Сенат признает необходимость постановления нового закона или отмены действующего. Эти ограничения влияния прокурорского надзора установлены в начале восьмидесятых годов и с тех пор распространяемы не были. Ещё большее практическое значение, чем надзор обер-прокуроров, имеют те права, которые предоставлены по отношению к Сенату всем министрам. По целому ряду дел определение Сената может состояться не иначе, как при участии подлежащего министра. Участие это выражается или в том, что определение департамента прежде подписания определения сенаторами препровождается министру, или в том, что самое дело докладывается не иначе, как в присутствии министра или его товарища. По некоторым делам Сенат, кроме того, требует от министров предварительных заключений ещё до слушания дела, по существу. Если департамент не согласится с мнением министра, то дело переносится в общее собрание, где голос министра исчисляется в общем счёте голосов сенаторов. Производство дел в кассационных департаментах сосредоточено не в канцелярии, а в присутствии Сената. Дело подготовляется к докладу и докладывается одним из сенаторов, причём роль канцелярии ограничивается лишь собиранием справок и т. п. подготовительной работой. Большая часть дел докладывается не в самом департаменте (для законного состава которого требуется 7 сенаторов), а в отделении, где достаточно присутствия трёх сенаторов. Решение, принятое отделением, имеет силу департаментского; но по делам сложным или возбуждающим какой-либо принципиальный вопрос, не бывший ещё по рассмотрении департамента, дело переносится из отделения в департамент. Проекты определений составляются докладывающими сенаторами, а не канцелярией. Обязанности и права обер-прокуроров в кассационных департаментах Сената совершенно иные, чем в старых департаментах: права надзора за сенатскими определениями и протеста в случае несогласия с ними обер-прокуроры кассационных департаментов не имеют; роль их ограничивается предъявлением (лично или через товарищей обер-прокурора) заключения о степени основательности кассационной жалобы или кассационного протеста. Право надзора за канцелярией и в кассационных департаментах предоставлено прокуратуре.

Сенат:

1) в России высшее правительственное учреждение, которому в гражданском порядке суда и управления подчинены все вообще места и установления Империи. Сенаторы могут быть как из чинов гражданских, так и военных. Кроме лиц особо назначенных, в Сенате есть члены по самому своему званию: министры и обер-прокурор Святейшего Синода, затем товарищи министров, как заместителя министров;

2) во Франции и в Соединённых Штатах Америки представляет собой одну из представительных палат (верхняя);

3) в Риме — первоначально совещательное собрание из аристократических старейшин, которое, с решающей народной общиной и магистратами, управляло делами государства.